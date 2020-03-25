በህንድ 1.3 ቢሊየን ሕዝብ ቤት ውስጥ እንዲቀመጥ ታዘዘ

የታተመዉ 4:414:41በሊቢያ የመጀመሪያው የኮሮናቫይረስ ተጠቂ ተገኘAFPCopyright: AFPየሊቢያ ብሔራዊ በሽታ መቆጣጠሪያ በትሪፖሊ አንድ በኮቪድ-19 የተያዘ ሰው ማግኘቱን አስታወቀ።ይህ የተሰማው የትሪፖሊው መንግሥትና አማፂያን ከዓለም አቀፍ መንግሥታት የቀረበላቸውን የተኩስ አቁም ጥሪ አሻፈረን ብለው በሚታኮሱበት ወቅት ነው።የተኩስ አቁም ጥሪው ቀርቦ የነበረው ዓለም ላይ ላጋጠመው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የሊቢያ የጤና ባለሙያዎች እንዲዘጋጁ ለማስቻል ነበር።በርካታ ሊቢያውያን የጤና አገልግሎቶችን የሚያገኙት በጎረቤት ቱኒዚያ ነው።ሊቢያ ለኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በበቂ ሁኔታ ያልተዘጋጀች ሲሆን የጤና ሥርዓቷም ክፉኛ የተጎዳ ነው ተብሏል።ሊቢያና ቱኒዚያ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን ለመግታት በሚል ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ የአየርና የየብስ ድንበሮቻቸውን መዝጋታቸው ይታወሳል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
በሊቢያ የመጀመሪያው የኮሮናቫይረስ ተጠቂ ተገኘ
የሊቢያ ብሔራዊ በሽታ መቆጣጠሪያ በትሪፖሊ አንድ በኮቪድ-19 የተያዘ ሰው ማግኘቱን አስታወቀ።
ይህ የተሰማው የትሪፖሊው መንግሥትና አማፂያን ከዓለም አቀፍ መንግሥታት የቀረበላቸውን የተኩስ አቁም ጥሪ አሻፈረን ብለው በሚታኮሱበት ወቅት ነው።
የተኩስ አቁም ጥሪው ቀርቦ የነበረው ዓለም ላይ ላጋጠመው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የሊቢያ የጤና ባለሙያዎች እንዲዘጋጁ ለማስቻል ነበር።
በርካታ ሊቢያውያን የጤና አገልግሎቶችን የሚያገኙት በጎረቤት ቱኒዚያ ነው።
ሊቢያ ለኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በበቂ ሁኔታ ያልተዘጋጀች ሲሆን የጤና ሥርዓቷም ክፉኛ የተጎዳ ነው ተብሏል።
ሊቢያና ቱኒዚያ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን ለመግታት በሚል ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ የአየርና የየብስ ድንበሮቻቸውን መዝጋታቸው ይታወሳል።
ኮሮናቫይረስ በኒውዮርክ በከፍተኛ ፍጥነት እየተዛመተ ነው
የኒውዮርክ አገረ ገዢ አንድሪው ኩሞ የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጥሪ አቅርበው በግዛቲቱ የኮሮናቫይረስ "እንደ ባቡር በከፍተኛ ፍጥነት እየተምዘገዘገ" bመስፋፋት ላይ መሆኑን ገልፀዋል።
"ቁጥሩ ከጠበቅነው በላይ ከፍ ብሏል። የቁጥሩ ከፍ ማለትም ከገመትነው ጊዜ ቀድሞ ደርሷል" ብለዋል ለጋዜጠኞች ትናንትና በሰጡት መግለጫ።
የፌደራል መንግሥቱ በኮሮናቫይረስ ምክንያት ለተጎዱ የሕይወት መታደጊያ ቁሳቁሶችን አለመላኩን በማንሳትም ወቅሰዋል።
በኒውዮርክ 25 ሺህ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን እስካሁን ድረስ 210 ሰዎች መሞታቸው ተመዝግቧል።
የዓለም ጤና ድርጀት በትናንትናው ዕለት እንዳስታወቀው አሜሪካ ቀጣይዋ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ማዕከል ትሆናለች ሲል ስጋቱን ገልጿል።
ይህ የዓለም ጤና ድርጅት ስጋት ግን ፕሬዝዳንት ትራምፕን ብዙም ያሳሰባቸው አይመስልም።
ፕሬዝዳንቱ የተዘጉ ንግዶች በሚቀጥለው ወር የፋሲካ በዓል ሰሞን ይከፈታሉ ሲሉ ተናግረዋል።
ህንድ ከቤት ውጪ ማንኛውንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ አገደች
የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት በመላዋ አገሪቱ ማንኛውንም እንቅስቃሴ ነማገድ ሕዝቡ ቤቱ እንዲቀመጥ ትዕዛዝ አስተላለፉ።
የእንቅስቃሴ እገዳው ተግባራዊ የሆነ ሲሆን ለቀጣዮቹ 21 ቀናት ይቆያል ተብሏል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቴሌቪዥን ቀርበው እንደተናገሩት በቀጣዮቹ ሦስት ሳምንታት ውስጥ “ማንኛውም አይነት ከቤት ውጪ የሚደረግ እንቅስቃሴዎች ተከልክለዋል።”
ሞዲ ሕዝቡ በውሳኔው እንዳይሸበር ቢመክሩም፤ በርካታ ቁጥር ያለው ሕዝብ የሚያስፈልጉትን ሸቀጦች ለመግዛት በዋና ከተማዋ ዴልሂና በሌሎችም ከተሞች የሚገኙ መደብሮችን አጨናንቋቸዋል።
በክልከላ ውሳኔው ላይ ምግብና አስፈላጊ ነገሮችን ለመግዛት ከቤት መውጣት ይቻል እንደሆነ በግልጽ ስላልተቀመጠ ግራ መጋባትን ፈጥሯል።
የህንድ መንግሥት ይህንን እርምጃ ለመውሰድ የተገደደው ባለፉት ቀናት በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ በመጨመሩ ነው። በመላዋ አገሪቱ እስካሁን 519 በበሽታው የተያዙ ሰዎች ሲገኙ 10 ሰዎች ደግሞ መሞታቸው ተነግሯል።
1.3 ቢሊዮን ሕዝብ ያላት ህንድ ከዕለት ዕለት ቁጥራቸው እየጨመረ ካሉት እንቅስቃሴን የሚገድብ ተመሳሳይ እርምጃን ከወሰዱ አገራት ዝርዝር ውስጥ ገብታለች።
የቢቢሲ አማርኛን የቀጥታ ዘገባ ይከታተሉ
የኮሮና ቫይረስ በዓለማችን ላይ በፍጥነት እየተስፋፋ ነው። እስካሁን ድረስ ከ400ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ 17ሺህ ያህል ሰዎች ደግሞ ሞተዋል።
የቫይረሱ ወረርሽኝ ከቻይናዋ ዉሃን ግዛት ቢጀምርም እስያን ተሻገሮ፣ አውሮፓ አሁን ደግሞ አሜሪካን ክፉኛ አስግቷል። በአፍሪካም በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ዕለት በዕለት እያደገ ነው።
እራስዎን ከቫይረሱ ወረርሽኝ ለመከላከል የትኛዎቹን የጤና ባለሙያዎች ምክርን እየተገበሩ ነው። ከዓለማችን የምንሰበስባቸውን ትኩስ መረጃዎች እዚህ በቀጥታ እናደርሳችኋለን።