በአሜሪካ በኮሮናቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው

በአሁን ሰዓት አሜሪካ ከማንኛውም አገር በበለጠ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች የሚገኙባት አገር ሆናለች። በአገሪቱ በአጠቃላይ ከ85 ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተመዘገበ ሲሆን፤ ይህ ቁጥር የቻይናውን 81,782 እንዲሁም የጣሊያኑን 80,589 በልጦ ተገኝቷል። በአሜሪካ የተመዘገበው የሟቾች ቁጥር ግን 1300 ብቻ ሲሆን በቻይና 3,291 እንዲሁም በጣሊያን 8,215 መሆኑ ይታወቃል። ከዚህ በፊት በፍጥነት ወደ ሥራ እንመለሳለን ሲሉ ተናግረው የነበሩት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስለ ቁጥሩ መጨመር ተጠይቀው ሲመልሱ\n“ይህ የሚያመለከተው በርካታ ምርመራ እያደረግን መሆኑን ነው” ሲሉ መልሰዋል። ትራምፕ አክለውም ቤይጂንግ ይፋ ያደረገቸችው የታማሚዎች ቁጥር ላይ ያላቸውን ጥርጣሬ “በቻይና ቁጥሩ ምን ያህል እንደሆኖ\nአይታወቅም” ሲሉ ገልፀዋል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
አሜሪካ ኮቪድ-19 ባለባቸው ሰዎች ቁጥር ቻይናን በለጠች
በአሁን ሰዓት አሜሪካ ከማንኛውም አገር በበለጠ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች የሚገኙባት አገር ሆናለች።
በአገሪቱ በአጠቃላይ ከ85 ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተመዘገበ ሲሆን፤ ይህ ቁጥር የቻይናውን 81,782 እንዲሁም የጣሊያኑን 80,589 በልጦ ተገኝቷል።
በአሜሪካ የተመዘገበው የሟቾች ቁጥር ግን 1300 ብቻ ሲሆን በቻይና 3,291 እንዲሁም በጣሊያን 8,215 መሆኑ ይታወቃል።
ከዚህ በፊት በፍጥነት ወደ ሥራ እንመለሳለን ሲሉ ተናግረው የነበሩት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ስለ ቁጥሩ መጨመር ተጠይቀው ሲመልሱ “ይህ የሚያመለከተው በርካታ ምርመራ እያደረግን መሆኑን ነው” ሲሉ መልሰዋል።
ትራምፕ አክለውም ቤይጂንግ ይፋ ያደረገቸችው የታማሚዎች ቁጥር ላይ ያላቸውን ጥርጣሬ “በቻይና ቁጥሩ ምን ያህል እንደሆኖ አይታወቅም” ሲሉ ገልፀዋል።
በደቡብ አፍሪካ ለ3 ሳምንታት የሚቆየው ከቤት ያለመውጣት እገዳ ተጀመረ
የደቡብ አፍሪካ የጸጥታ ኃይሎች የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ለሦስት ሳምንታት በመላው አገሪቱ የተደነገገውን የእንቅስቃሴ ገደብ ተግባራዊ ማድረግ ጀመሩ።
በደቡብ አፍሪካ አስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ካልሆነ በስተቀር መንቀሳቀስ የተከለከለ ሲሆን ይህንንም እገዳ የአገሪቱ ጦር ኃይልና ፖሊስ ሠራዊት አባለት ተሰማርተው ተግባራዊ መደረጉን እየተቆጣጠሩ መሆናቸው ተነግሯል።
ትናንት ዕኩለ ሌሊት ላይ እገዳው ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት ነዋሪዎች የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች ለመሸመት ከመደብሮች ደጃፍ ላይ ረጃጅም ሰልፎች ሰርተው ታይተዋል።
ደቡብ አፍሪካ እስካሁን 927 በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎችን ያገኘች ሲሆን ይህም በአፍሪካ ከፍተኛው ቁጥር ነው። እስካሁን ግን በበሽታው የሞተ አንድም ሰው የለም።
ሐሙስ አመሻሹ ላይ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ጆሃንስበርግ ውስጥ በሚገኝ ጦር ሰፈር ተገኝተው ወታደሮቹ ከመሰማራታቸው በፊት ጉብኝት አድርገው ነበር።
"የማሰማራችሁ ሕዝባችንን ከኮሮናቫይረስ እንድትከላከሉት ነው” ሲሉ ወታደራዊ የደንብ ልብስ ለብሰው ለወታደሮቻቸው መልዕክት አስተላልፈዋል።
በክልከላው ጊዜ የምግብ መሸጫ መደብሮች ክፍት የሚሆኑ ሲሆን የመጠጥ መሸጫዎች ግን ዝግ እንዲሆኑ ታዘዋል። የፖሊስ ሚኒስትሩ ቤኪ ሴሌ የደቡብ አፍሪካ ዜጎች በእገዳው ጊዜ ተረጋግተው በቤታቸው ውስጥ እንዲቆዩ መክረዋል።