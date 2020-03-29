አካላዊ እርቀታችንን ለመጠበቅ ምን ማድረግ አለብን?

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በከተማዋ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገኙ ዋና ዋና መንገዶችን የማጽዳትና ጸረ ተህዋስ መድሃኒቶችን የመርጨት ሥራ እንደሚያካሂድ አሳውቆ ነበር። በዚህም መሰረት ዛሬ ዕሁድ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ይኽው ተግባር እየተከናወነ መሆኑን የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አሳውቀዋል። ከንቲባው በማኅበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ እንዳሉት በዚህ ሥራ "በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ከማስወገድ ጎን ለጎን ስለ ወረርሽኙ አስከፊነት ሕዝቡ እንዲያውቅ ይደረጋል" በማለት ቫይረሱን የመዋጋት ሥራው ሳይቋረጥ እንደሚካሄድም አመልክተዋል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ጎዳናዎችን ከተህዋሲያን የማጽዳት ተግባር በአዲስ አበባ
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በከተማዋ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገኙ ዋና ዋና መንገዶችን የማጽዳትና ጸረ ተህዋስ መድሃኒቶችን የመርጨት ሥራ እንደሚያካሂድ አሳውቆ ነበር።
በዚህም መሰረት ዛሬ ዕሁድ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ይኽው ተግባር እየተከናወነ መሆኑን የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ አሳውቀዋል።
ከንቲባው በማኅበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ እንዳሉት በዚህ ሥራ "በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ከማስወገድ ጎን ለጎን ስለ ወረርሽኙ አስከፊነት ሕዝቡ እንዲያውቅ ይደረጋል" በማለት ቫይረሱን የመዋጋት ሥራው ሳይቋረጥ እንደሚካሄድም አመልክተዋል።
ፕሬዝዳንት ትራምፕ የኒው ዮርክ ከተማን ለይቶ የመዝጋት ሃሳብን ነቀፉ
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በኒው ዮርክ ገዢ ከተማዋን በመለየት በሽታውን ለመቆጣጠር የቀረበው ሃሳብ የማይተማን እንደሆነ በመግለጽ “አስፈላጊ አይደለም” አሉ።
ፕሬዝዳንቱ እንደሚሉት የመጨረሻው ውሳኔ የሚሰጠው በዋይት ሃውስ የኮሮናቫይረስ ግብረ ኃይል ምክረ ሃሳብ መሰረት መሆኑን አመልክተዋል።
ቀደም ሲል ፕሬዝዳንቱ ኒው ዮርክን፣ ኒው ጀርሲንና ኮኔክትከትን የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ሲባል በከፊል ዝግ ይደረጋሉ ማለታቸው ይታወሳል።
በኒው ዮርክ ብቻ ከ52 ሺህ በላይ የኮሮናቫይረስ ታማማሚዎች ይገኛሉ።
ፕሬዝዳንት ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው እንዳስታወቁት ከለይቶ ማቆያ ይልቅ በእነዚህ ግዛቶች ውስጥ ጠንካራ የጉዞ ክልከላና ምክር ቢሰጥ የተሻለ መሆኑን ገልጸዋል።
አካላዊ (ማኅበራዊ) እርቀትን መጠበቅ ሲባል ምን ማለት ነው?
አካላዊ (ማኅበራዊ) እርቀትን መጠበቅ ሲባል ምን ማለት ነው?
ማኅበራዊ እርቀትን መጠበቅ ማለት ከሌሎች ሰዎች ጋር የሚኖርን አላስፈላጊ ቅርርብና ንክኪን ማስወገድ ማለት ነው።
ይህም ማለት በርካታ ሰዎች ሊገኙባቸው በሚችሉ የሕዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች ላይ የምናሳልፈውን ጊዜ መቀነስ ወይም ማስቀረት ነው።
ሁሉም ሰው በተለይ ደግሞ ከ70 ዓመት በላይ የሆናቸው ሰዎች፣ ነፍሰጡር ሴቶችና ከጉንፋን ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች በዙሪያቸው ካሉ ሰዎች ጋር የሚኖራቸውን መቀራረብ በማስወገድ እርቀታቸውን እንዲጠብቁ ይመከራል።
እንዴት አድርገን እርቀታችንን እንጠብቃለን?
የሚቻል ከሆነ ሥራችንን ከቤታችን ሆነን ማከናወን
አስፈላጊ ያልሆኑ ጉዞዎችን ማስቀረት
ቡና ቤቶች፣ የምሽት መዝናኛዎችና ብዙ ሰዎች ከሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች እራስን ማራቅ
በተቻለ መጠን ከጓደኞችና ከቤተሰብ ጋር የሚደረግ መሰባሰብን ማስቀረት
ከማኅበራዊ ግንኙነት በምንርቅበት ጊዜ ምን ማድግ እንችላለን?
ከሌሎች ሰዎች በሁለት ሜትር መራቅ ከቻልን ከቤት ወጥተን በእግር መንሸራሸርና ዱብዱብ ማለት
የበሸታው ምልክት ከሌለባችሁ ለአረጋዊያን የቤተሰብ አባላትና ለጎረቤቶቻችሁ ድጋፍ ማድረግ
ወደ መደብሮች በመሄድ አስፈላጊ ሸቀጦችን መግዛት
ዝርዝሩን ለማንበብ ይህንን ማስፈንጠሪያ ይጫኑ፡ ማኅበራዊ እርቀትን መጠበቅና እራስን ለይቶ መቆየት ምንድንናቸው?