በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ አንድ ሚሊዮን ተቃረበ

የሩዋንዳ መንግሥት የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር ተግባራዊ ያደረገውን ጥብቅ ከቤት ያለምውጣት ክልከላ ለተጨማሪ ሦስት\nሳምንታት አራዘመው። ይህ የእንቅስቃሴ እገዳ የጀመረው መጋቢት 12/2012 ዓ.ም ሲሆን ለሁለት ሳምንት ይቆያል ተብሎ ነበር። በዚህም መድኃኒት\nወይም ምግብ ለመግዛት ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ እገዳ ተጥሎበታል። በእንቅስቃሴ ክልከላው ወቅት የአገሪቱ ሁሉም የድንበር መግቢያዎች የተዘጉ ሲሆን፤ የሩዋንዳ ዜጎች ብቻ ናቸው ወደ አገሪቱ መግባት የሚችሉት። በሩዋንዳ በአሁኑ ጊዜ 82 በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ይገኛሉ።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ሩዋንዳ ከቤት ያለመውጣት እገዳዋን ለ3 ሳምንታት አራዘመች
የሩዋንዳ መንግሥት የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር ተግባራዊ ያደረገውን ጥብቅ ከቤት ያለምውጣት ክልከላ ለተጨማሪ ሦስት ሳምንታት አራዘመው።
ይህ የእንቅስቃሴ እገዳ የጀመረው መጋቢት 12/2012 ዓ.ም ሲሆን ለሁለት ሳምንት ይቆያል ተብሎ ነበር።
በዚህም መድኃኒት ወይም ምግብ ለመግዛት ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ እገዳ ተጥሎበታል።
በእንቅስቃሴ ክልከላው ወቅት የአገሪቱ ሁሉም የድንበር መግቢያዎች የተዘጉ ሲሆን፤ የሩዋንዳ ዜጎች ብቻ ናቸው ወደ አገሪቱ መግባት የሚችሉት።
በሩዋንዳ በአሁኑ ጊዜ 82 በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ይገኛሉ።
ጃፓን ለሁሉም ቤተሰብ የፊት ጭምብል ልታድል ነው
የጃፓን መንግሥት ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ሁለት ሁለት የአፍንና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ሊያድል መሆኑን አስታወቀ።
ጃፓናዊያን ግን ይህ የመንግሥት እርምጃ ብዙም ያስደነቃቸው አይመስልም።
በርካቶች በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ 'ከሁለት የቤተሰብ አባላት በላይ ያለን ሰዎችስ?' በማለት መንግሥት በቤተሰብ ሁለት ጭንብል አድላለሁ ማለቱ እንዳላሳመናቸው እየገለጹ ነው።
ባለፉት 10 ቀናት በጃፓን ቶኪዮ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎች ቁጥር በሦስት እጥፍ ጨምሯል።
መንግሥት ጥብቅ እርምጃዎችን መውሰድ ካልጀመረ የቫይረሱ ስርጭት ከቁጥጥር ውጪ ሊሆን ይችላል ተብሎ ተሰግቷል።
እስካሁን ጃፓን በቫይረሱ የተያዙ 2384 ሰዎችን ያስመዘገበች ሲሆን 57 ሰዎች ደግሞ መሞታቸው ተጠቁሟል።
የእስራኤል ጤና ሚኒስትር በኮቪድ-19 መያዛቸው ተረጋገጠ
የእስራኤል የጤና ጥበቃ ሚኒስትር በኮሮናቫይረስ እንደተያዙ መረጋገጡ ተነገረ።
ሚኒስትሩ አኮቭ ሊትዝማን እና ባለቤታቸው በተደረገላቸው ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው መረጋገጡን የአገሪቱ ጤና ሚንስቴር አስታወቋል።
ጥንዶቹ ወደ ለይቶ ማቆያ መግባታቸውም ተነግሯል።
የ71 ዓመቱ የጤና ሚንስትር በእስራኤል ከፍተኛው በኮሮናቫይረስ የተያዘ ባለስልጣን ሆነዋል።
ቀደም ሲል የጠቅላይ ሚንስትር ኔታኒያሁ፤ የቅርብ አማካሪያቸው በቫይረሱ መያዙን ተከትሎ በተደረገላቸው ምርመራ ቫይረሱ እንደሌለባቸው መረጋገጡ ይታወሳል።
በእስራኤል ከ6 ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን ከእነዚህም 26ቱ ህይወታቸውን አጥተዋል።
ደቡብ ኮሪያ የተጠየቁትን አንፈጽምም ያሉ 8 ሰዎችን ከአገሯ አባረረች
ደቡብ ኮሪያ ለአስራ አራት ቀናት እራሳቸውን ለይተው ለማቆየት ፈቃደኛ ያልሆኑ 8 የውጪ አገር ዜጎችን ወደ መጡበት አገር መለሰች።
ደቡብ ኮሪያ ከውጪ የሚመጡ ሰዎች ለሁለት ሳማንት እራሳቸውን ለይተው እንዲቆዩ ግዴታን የጣለች ሲሆን፤ በስልካቸው ላይ የበሽታው ምልክቶችንና እንቅስቃሴያቸውን የሚቆጣጠር መተግበሪያ እንዲጭኑ ታስገድዳለች።
ለዚህ መመሪያ የማይገዙ የውጪ ዜጎች ከአገር የሚባረሩ ሲሆን የአገሪቱ ዜጎች ደግሞ የገንዘብ ቅጣት ወይም እስከ አንድ ዓመት የሚደርስ እስር ይጠብቃቸዋል።
እስካሁንም 52 ተመሳሳይ ችግሮች አጋጥመው የነበረ ሲሆን 6ቱ ወደ አቃቤ ሕግ ተመርተዋል።
በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 1 ሚሊዮን ተቃርቧል
በመላው ዓለም በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ አንድ ሚሊዮን መቃረቡን የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አሁናዊ አሃዞች ያመላክታሉ።
እስከ ዛሬ ንጋት ድረስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 937,170 ሲሆን ከእነዚህም መካከል 212,000 የሚሆኑት በአሜሪካ የሚገኙ ናቸው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የሟቾች ቁጥር 50 ሺህ ሊደፍን የቀረው ጥቂት ነው።
ዛሬ ንጋት ላይ በመላው ዓለም በወረርሽኙ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር 47,235 ነው።
በአገራት ዝርዝር ደግሞ ከፍተኛውን የሞት ቁጥር ካስመዘገቡ አገራት መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል።
እንደምን አደራችሁ?
ሐሙስ መጋቢት 24/2012 ዓ.ም፤ ዛሬም እንደተለመደው ቢቢሲ አማርኛ የተለያዩ ዜናና መረጃዎችን ከኢትዮጵያና ከዓለም ዙሪያ በድረ ገጽ፣ በፌስቡክና በሬዲዮ ያቀርብላችኋል።
ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን፤ እናንተም ቢቢሲ አማርኛ ሽፋን ቢሰጠው ብላችሁ የምታስቧቸው ነገሮች ካሉ ብትጠቁሙን ደስ ይለናል።
መልካም ዕለት እንዲሆንላችሁ እየተመኘን፤ ከቻላችሁ ቤታችሁ ሆናችሁ ቀኑን አሳልፉ።
የግድ ከቤታችሁ መውጣት ካለባችሁ ደግሞ እራሳችሁን ሰዎች ከሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች አርቁ።
ስለኮቪድ-19 ከኢትዮጵያና ከዓለም ዙሪያ የሚወጡ አሁናዊ መረጃዎችን በቀጥታ ዘገባችን ወደ እናንተ እናደርሳለን።
መልካም ቀን!