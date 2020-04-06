በዓለማችን ላይ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር 1.3 ሚሊየን ተጠጋ

የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ኮቪድ-19 ከተገኘባቸው በኋላ ለአስር ቀናት ራሳቸውን ነጥለው ቢቆዩም በመታመመማቸው ሆስፒታል እንደገቡ ጽህፈት ቤታቸው ገለፀ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሁድ ማታ ሙቀታቸው ከፍ በማለቱና ሌሎች ምልክቶችንም በማሳየታቸው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸው ተገልጿል። ይህም በሀኪማቸው ምክር መሰረት "ለጥንቃቄ ሲባል" የተወሰደ እርምጃ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቫይረሱ ከተገኘባቸው በኋላ ራሳቸውን ነጥለው ቢቀመጡም መንግሥታዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነበር። ቢቢሲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆስፒታል አድረው ተጨማሪ ምርመራዎች እንደሚደረግላቸው ማወቅ ችሏል። የጽህፈት ቤታቸው መግለጫ "በሐኪማቸው ምክር መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ሆስፒታል ገብተዋል" ብሏል። "ጠቅላይ ሚኒስትር ቫይረሱ ከተገኘባቸው አስር ቀናት በኋላ የተለያዩ የሕመም ምልክቶች በማሳየታቸው የተወሰደ የቅድመ ጥንቃቄ እርምጃ ነው" ሲልም ገልጿል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ሆስፒታል ገቡ
የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ኮቪድ-19 ከተገኘባቸው በኋላ ለአስር ቀናት ራሳቸውን ነጥለው ቢቆዩም በመታመመማቸው ሆስፒታል እንደገቡ ጽህፈት ቤታቸው ገለፀ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሁድ ማታ ሙቀታቸው ከፍ በማለቱና ሌሎች ምልክቶችንም በማሳየታቸው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸው ተገልጿል።
ይህም በሀኪማቸው ምክር መሰረት "ለጥንቃቄ ሲባል" የተወሰደ እርምጃ ነው ተብሏል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቫይረሱ ከተገኘባቸው በኋላ ራሳቸውን ነጥለው ቢቀመጡም መንግሥታዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነበር።
ቢቢሲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆስፒታል አድረው ተጨማሪ ምርመራዎች እንደሚደረግላቸው ማወቅ ችሏል።
የጽህፈት ቤታቸው መግለጫ "በሐኪማቸው ምክር መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ሆስፒታል ገብተዋል" ብሏል።
"ጠቅላይ ሚኒስትር ቫይረሱ ከተገኘባቸው አስር ቀናት በኋላ የተለያዩ የሕመም ምልክቶች በማሳየታቸው የተወሰደ የቅድመ ጥንቃቄ እርምጃ ነው" ሲልም ገልጿል።
ወረርሽኞች የዱር እንስሳ ንግድን ያስቀሩ ይሆን?
የኮሮናቫይረስን ያመጣው ሳርስ-ኮቭ-2 ቫይረስ በቻይና ዉሃን ግዛት ከሚገኝ የዱር እንስሳት እንዲሁም የተለያዩ ምግቦችና ሸቀጣ ሸቀጦች ከሚሸጡበት ገበያ መነሳቱ ይታመናል።
በአንዳንድ የእስያ አገራት የተለዩና ቁጥራቸው ትንሽ የሆኑ የዱር እንስሳትን መመገብ የሃብት ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል።
በዚህ ላይ የዱር እንስሳትን ለባህላዊ ህክምና እየተባለ ማደን የዱር እንስሳትን ንግድ አጡፎታል።
አንዳንዶቹ በሕገ ወጥ መንገድ ከአገር አገር የተሻገሩ እና የእስያ ገበያ ውስጥ የገቡ ሲሆኑ፤ ይህም ለተለያዩ በሽታዎች መራቢያና መፈልፈያ እየሆነ ከዚያም ወደ ሰው እንዲሸጋገር ምክንያት ሆኗ ይላሉ የጤና ባለሙያዎች።
ቻይና የዱር እንስሳትን መመገብን የሚከለክል ሕግ ያረቀቀች ሲሆን በዚህ ዓመት መጨረሻ ሕግ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
ታዲያ እንደ ኮሮናቫይረስ ያሉ ወረርሽኞች የዱር እንስሳትን ንግድ ያስቀሩ ይሆን?
ኢንዶኔዢያ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛን ማድረግ ግዴታ አደረገች
ኢንዶኔዢያ ከእሁድ ጀምሮ ማንኛውም ሰው ከቤቱ ውጪ ሲንቀሳቀስ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ እንዲያደርግ አዘዘች።
የጤና ባለስልጣናት ከጤና ባለሙያ ውጪ ያሉ ሰዎች ከልብስ ጨርቅ የተሰራ መሸፈኛ እንዲያደርጉ የመከሩ ሲሆን ለህክምና ባለሙያዎች ተብሎ የተዘጋጀው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል እየሰሩ ላሉ የጤና ባለሙያዎች አገልግሎት ይውላል ብለዋል።
በኢንዶኔዢያ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መጨመርና የሟቾች ቁጥር እያደገ መምጣት አገሪቱ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ያላትን አቅም ጥያቄ ውስጥ ጥሎታል።
እስካሁን ድረስ መንግሥት ይፋ እንዳደረገው 2,300 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል።
ኢንዶኔዢያ በርካታ ደሴቶች ያሏት አገር ስትሆን የኮቪድ-19 ምርመራን በማድረግ በኩልም ብዙ ይቀራታል ተብሏል።
በኢንዶኔዢያ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ትክክለኛው ቁጥር ላይታወቅ ይችላል የሚል ስጋት ያለ ሲሆን፤ የህሙማኑ ቁጥር ከዚህ ቀደምም ደካማ የነበረውን የጤና ሥርዓቷን እንዳያደቅቀው ተሰግቷል።
በ5ጂ የሞባይል ቴክኖሎጂ ላይ የተነዛው ሐሰተኛ ወሬ ጉዳትን አስከተለ
የሞባይል ስልክ አገልግሎትን ፈጣንና ዘመናዊ ያደርገዋል ተብሎ የታመነበት የአምስተኛው ትውልድ [5ጂ] ቴክኖሎጂ የኮሮናቫይረስን እያሰራጨ ነው በሚል በተናፈሰው ወሬ ምክንያት በንብረት ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው።
በማኅበራዊ መገናኛ መድረኮች በስፋት ሲዘዋወሩ በነበሩ ቪዲዮዎች ላይ እንደታየው ብሪታኒያ ውስጥ በሚገኙት በርሚንግሐምና መርሲሳይድ ከተሞች ውስጥ የሞባይል ግንኙነት ማማዎች በእሳት ሲጋዩ ታይተዋል።
ይህንን ተከትሎ የሴራ ንድፈ ሐሳብን በመመርኮዝ ዘመናዊው የአምስተኛው ትውልድ [5ጂ] ቴክኖሎጂ ለኮሮናቫይረስ መሰራጨት ምክንያት ሆኗል የሚለው ክስ በሳይንስ ባለሙያዎች ሐሰት ተብሎ ተወግዟል።
አዲሱ ቴክኖሎጂ በሽታውን እያስተላላፈ ነው የሚሉ መላምቶችን የያዙ መልዕክቶች ዕውቅና ባገኙና በመቶ ሺህዎች ተከታይ ባሏቸው የፌስቡክ፣ የዩቲዩብና የኢንስታግራም አካውቶች በኩል ሳይቀር በስፋት ሲሰራጩ ነበር።
ነገር ግን ሳይንቲስቶች ይህ በኮቪድ-19 እና በ5ጂ አገልግሎት መካከል አለ የተባለው ግንኙነት "ፍጹም የማይረባ" ከመሆኑ በተጨማሪ ከሥነ ፍጥረት እሳቤ አኳያም ሊሆን የማይችል ነው ሲሉ አጣጥለውታል። ተጨማሪ ለማንበብ በአዲሱ የሞባይል ቴክኖሎጂ ላይ የተነዛው ሐሰተኛ ወሬ ጉዳትን አስከተለ
በአሜሪካ አንዲት ነብር ኮሮናቫይረስ ተገኘባት
አራት ዓመት ዕድሜ ያላትና የማላየን የነብር ዝርያ የሆነች "ታይገር" አሜሪካ ውስጥ በኮቪድ-19 ቫይረስ ተጠቂ እንደሆነች በምርመራ ተረጋገጠ። በኒው ዮርክ ከተማ ብሮኒክስ መካነ-እንሰሳት ውስጥ ነዋሪ የነበረችው የነብር ዘር በኮሮናቫይረስ ተጠቂ ስለመሆኗ የአይዋ የእንስሳት ህክምና አገልግሎት ላቦራቶሪ አረጋግጧል።
ናዲያ የሚል ስም የተሰጣት ይቺ የነብር ዘር እህቶቿን ጨምሮ ሁለት አሙር ታይገሮች እንዲሁም ሦስት የአፍሪካ አናብስት ከሰሞኑ በተመሳሳይ ደረቅ ሳል ምልክት ሲያሳዩ ነበር።
አሁን ግን ሁሉም በማገገም ላይ ናቸው ተብሏል። ተጨማሪ ለማንበብ በአሜሪካ አንዲት ነብር ኮሮናቫይረስ ተገኘባት
ወደ ቀጥታ ዘገባችን እንኳን በደህና መጡ
እንደምን አድራችኋል?
ዛሬም በዓለማችን የኮሮናቫይረስ ስርጭት ላይ የቀጥታ ዘገባችንን ጀምረናል። መላው ዓለም ላይ ካሉ ባልደረቦቻችን የምናገኛቸውን መረጃዎች በቀጥታ ወደ እናንተ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እናደርሳለን።
በዚህ የኮቪድ-19 ዜና በፍጥነት በሚለዋወጥበት ዓለም ውስጥ የሚከናወኑትን አበይት ጉዳዮች በአጠቃላይ ወዲያውኑ እናቀርባለን። ይህ ብቻ ሳይሆን ራሳችሁንም ሆነ ወዳጆቻችሁን መከላከል የምትችሉበትንም መረጃዎችም እናጋራችኋለን። እርስ በእርስ የሚደጋገፉ ማህበረሰቦችንም ታሪክ ወደእናንተ እናመጣለን።
አብረን እንሁን።