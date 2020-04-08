የዉሃን ከተማ ለመጀመርያ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ክፍት ሆነች

የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን 2ኛ ቀን በጽኑ ሕሙማን ክፍል አሳልፈዋል። በመካከለኛው ሎንዶን ቅዱስ ቶማስ ሆስፒታል እጅግ በረቀቁ መሣሪያዎችና አሉ በሚባሉ ሐኪሞች የቅርብ ክትትል እየተደረገላቸው የሚገኙት ቦሪስ ጤንነታቸው ለክፉ የሚሰጥ አይደለም እየተባለ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በሰጠው መግለጫ ‹‹መሪያችን ቦሪስ የኦክሲጂን እርዳታ እያገኙ ነው፤ ነገርግን ቬንትሌተር ወደ መጠቀም ደረጃ የሚያደርስ ችግር አልገጠማቸውም፤ መልካም በሚባል ሁኔታ ነው የሚገኙት ብሏል። ቦሪስን ተክተው አገሪቱን ለጊዜው እየመሩ ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶምኒክራብ፤ ‹‹ቦሪስ በአሸናፊነት ከህመማቸው ተፈውሰው እንደማይ ይቺን ታክል አልጠራጠርም›› ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ወደ ሆስፒታል የገቡት ዕሑድ ከሰዓት ህመሙ እየባሰባቸውና ሳሉ እየጸናባቸው በመምጣቱ ነበር።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን አሁንም ከጽኑ ሕሙማን ክፍል አልወጡም
የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን 2ኛ ቀን በጽኑ ሕሙማን ክፍል አሳልፈዋል።
በመካከለኛው ሎንዶን ቅዱስ ቶማስ ሆስፒታል እጅግ በረቀቁ መሣሪያዎችና አሉ በሚባሉ ሐኪሞች የቅርብ ክትትል እየተደረገላቸው የሚገኙት ቦሪስ ጤንነታቸው ለክፉ የሚሰጥ አይደለም እየተባለ ነው።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በሰጠው መግለጫ ‹‹መሪያችን ቦሪስ የኦክሲጂን እርዳታ እያገኙ ነው፤ ነገርግን ቬንትሌተር ወደ መጠቀም ደረጃ የሚያደርስ ችግር አልገጠማቸውም፤ መልካም በሚባል ሁኔታ ነው የሚገኙት ብሏል።
ቦሪስን ተክተው አገሪቱን ለጊዜው እየመሩ ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶምኒክራብ፤ ‹‹ቦሪስ በአሸናፊነት ከህመማቸው ተፈውሰው እንደማይ ይቺን ታክል አልጠራጠርም›› ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ወደ ሆስፒታል የገቡት ዕሑድ ከሰዓት ህመሙ እየባሰባቸውና ሳሉ እየጸናባቸው በመምጣቱ ነበር።
በአሜሪካ በአንድ ቀን ከፍተኛው ሞት ተመዘገበ
በአሜሪካ በ24 ሰዓት ውስጥ ብቻ በኮሮናቫይረስ ምክንያት 1736 ሰዎች ሞቱ።
ወረርሽኙ ከጀመረ ወዲህ በየትኛውም አገር በአንድ ቀን ይህን ያህል ሰው ሞቶ አያውቅም ተብሏል።
አሜሪካ ማክሰኞ ዕለት ብቻ በ24 ሰዓት 1ሺህ 736 ሰዎች ሞተውባታል፡፡ ይህም እስካሁን በአሜሪካ ምድር የሟቾችን ቁጥር 12ሺህ 722 ያደርሰዋል፡፡
በአሜሪካ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ጠቅላላ ቁጥር 400 መቶ ሺ ለመድረስ 2ሺ ሰዎች ብቻ ናቸው የቀሩት፡፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር 1 ሚሊዮን 400ሺ እያለፈ ይገኛል፡፡
በፈረንሳይ የሟቾች ቁጥር ከ10ሺ ዘለለ
በአውሮፓ በቫይረሱ ክፉኛ ከተጠቁ አገራት አንዷ የሆነችው ፈረንሳይ ትናንት የሟቾቿን ቁጥር ይፋ አድርጋለች። 10 ሺህ 238 ሰዎች ከማርች 1 ወዲህ ሞተውባታል።
ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ የሟቾች ቁጥር 607 ሆኖ ተመዝግቧል።
ሌሎች 820 ሰዎች ከሆስፒታል ውጭ በእንክብካቤ ማዕከላት እንደሞቱባትና ይህ ቁጥር ግን ምናልባት ከዚህ በፊት ከሞቱት ጋር የተደመረ ይሁን አይሁን አልታወቀም።
ፈረንሳይ ከማርች 15 ወዲህ በሯን ዘግታለች፤ ከትናንት ጀምሮ ደግሞ ደጅ ወጥቶ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማድረግን ጭምር ከልክላለች።
ይህ ክልከላ የወጣው አየሩ ሞቅ እያለ ስለመጣ በርካታ ዜጎች ለአካላዊ እንቅስቃሴ ወጣ ወጣ ማብዛታቸውን ተከትሎ ነው።
በቻይና ምልክት-አልባ የኮሮና ተጠቂዎች ተገኙ
የቻይና ብሔራዊ የጤና ኮሚሽን 62 የኮሮናቫይረስ ተጠቂዎችን ማግኘቱን ገልጿል። ከነዚህ ውስጥ 59 የሚሆኑት ከውጭ አገር በመጡ ሰዎች የተገኘ ነው።
በተጨማሪም 137 የሚሆኑ ዜጎች ምልክት አልባ የኮሮናቫይረስ ተጠቂዎች ሆነው መገኘታቸውን ማክሰኞ የወጣው ዕለታዊ ሪፖርት ያስረዳል።
ይህ ቁጥር ሰኞ ከነበረው በእጅጉ የላቀ ነው። ሰኞ ዕለት 32 ሰዎች ብቻ ነበሩ በቫይረሱ የተጠቁት። በተጨማሪም ሰኞ ዕለት ምልክት አልባ የኮሮና ተጠቂዎች ቁጥር 30 ብቻ ነበር ተብሏል።
እነዚህ ምልክት አልባ የኮሮናቫይረስ ተጠቂዎች (Asymptomatic) ምንም ዓይነት የበሽታ መልክት የማያሳዩ፣ የማይታመሙ ነገር ግን ቫይረሱን ተሸክመው ወደ ሰው ሊያስተላልፉ የሚችሉ ናቸው።
እንዲህ ዓይነቶቹ የቫይረሱ ተሸካሚዎች ቫይረሱን በስፋት ለማሰራጨት ሰፊ ዕድል ስላላቸው ምልክት አልባ የኮሮና ተጠቂዎች በብዛት መገኘት ለአንድ አገር መጥፎ ዜና ሆኖ ይታያል።
ቻይና ትናንትና ማክሰኞ ሁለት ሰዎች በበሽታው ሞተውባታል። አንድ በሻንጋይ ሁለተኛው በሁቤይ ግዛት።
በቻይና ባለፈው ሰኞ አንድም ሞት ያልተመዘገበበት ዕለት ስለነበር ትልቅ ዜናና ብሥራት ሆኖ መዋሉ ይታወሳል።
ዉሃን ከተማ ለመጀመርያ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ክፍት ሆነች
የተቀረው ዓለም ቀስ በቀስ በሩን እየከረቸመ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ቫይረሱ ተወልዶባታል የምትባለው ዉሃን ከተማ ለመጀመርያ ጊዜ ለእንቅስቃሴ በሯን ሙሉ በሙሉ ከፍታለች፡፡
ጤናማነታቸው የተረጋገጠና ይህንኑ የሚመሰክር አረንጓዴ ኩፖን ምልክትት (በስልክ መተግበሪያ ላይ የሚገኝ) የያዙ ነዋሪዎቿ አሁን ወደየትም አገር መጓዝ ይችላሉ፡፡
የባቡር መንገዶቿ፤ የመኪና አውራ ጎዳናዎቿም ለመጀመርያ ጊዜ በሙሉ ኃይል ክፍት ሆነዋል፡፡
የ11 ሚሊዮን ቻይናዊያን መኖርያ የሆነችው ውሃን ለ11 ሳምንታት ሙሉ በሙሉ ተዘግታ፤ እንቅስቃሴዋ ታግዶ ከርማ ነበር፡፡
በቻይና ወረርሽኙ ከተነሳ ወዲህ 3300 ሰዎች ብቻ የሞቱ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ የሚበዙቱ የዚች ከተማ ነዋሪዎች ነበሩ፡፡
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እንደምን አደራችሁ?
የወቅቱ የምድራችን ዋኛ አደጋ በመሆን በርካታ አገራትን ያዳረሰው የኮሮናቫይረስን ለመከላከል አገራት የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ናቸው።
በዋናነት ግን በግለሰብ ደረጃ የሚወሰደው የእጅ ንጽህናን መጠበቅና አካላዊ እርቀትን መጠበቅ የበሽታውን መስፋፋት ለመግታት ወሳኝ ነው።
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