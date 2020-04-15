ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለኮሮናቫይረስ የሰጠው ምላሽ ቀርፋፋ ነው፤ በአካሄዱም ቻይናን ማዕከል አድርጓል ላሉት የዓለም ጤና ድርጅት አገራቸው የምታበረክተውን የገንዘብ መዋጮ እዲቋረጥ አዘዙ። ይህም ማለት አሜሪካ ለድርጅቱ በየዓመቱ ለድርጅቱ ትሰጥ የነበረው ገንዘብ እንዲቆም የሚያደርግ ነው ተብሏል። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የትራምፕን ውሳኔ "ጊዜውን ያላገናዘበ እርምጃ" ሲሉ ተችተውታል። ዶናልድ ትራምፕ ከሳምንታት በፊት ዶ/ር ቴድሮስ አድኃኖም የሚመሩትን መሥሪያ ቤት ክፉኛ ሲወቅሱ ነበር። በየዓመቱ የሚሰጡትን መዋጮ ለማጤን እንደሚገደዱም መጠቆማቸው ይታወሳል። ተጨማሪ ለማንበብ ትራምፕ ዶ/ር ቴድሮስ በሚመሩት የዓለም ጤና ድርጅት ላይ የገንዘብ እቀባ አደረጉ
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
አሜሪካ ለዓለም ጤና ድርጅት የማዋጣውን ገንዘብ አቋርጫለሁ አለች
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለኮሮናቫይረስ የሰጠው ምላሽ ቀርፋፋ ነው፤ በአካሄዱም ቻይናን ማዕከል አድርጓል ላሉት የዓለም ጤና ድርጅት አገራቸው የምታበረክተውን የገንዘብ መዋጮ እዲቋረጥ አዘዙ።
ይህም ማለት አሜሪካ ለድርጅቱ በየዓመቱ ለድርጅቱ ትሰጥ የነበረው ገንዘብ እንዲቆም የሚያደርግ ነው ተብሏል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የትራምፕን ውሳኔ "ጊዜውን ያላገናዘበ እርምጃ" ሲሉ ተችተውታል።
ዶናልድ ትራምፕ ከሳምንታት በፊት ዶ/ር ቴድሮስ አድኃኖም የሚመሩትን መሥሪያ ቤት ክፉኛ ሲወቅሱ ነበር። በየዓመቱ የሚሰጡትን መዋጮ ለማጤን እንደሚገደዱም መጠቆማቸው ይታወሳል።
ተጨማሪ ለማንበብ ትራምፕ ዶ/ር ቴድሮስ በሚመሩት የዓለም ጤና ድርጅት ላይ የገንዘብ እቀባ አደረጉ
አይስላንድ ኮቪድ-19 መከላከል እንደምን ተሳካላት
በምድራችን የሰሜን ዋልታ ጫፍ ላይ የምትገኘው የአይስላንድ ደሴት የኮሮናቫይረስን መስፋፋት ለመከላከል ከዓለማችን አገራት የተለየ እርምጃን እየወሰደች ነው።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ከአገር አገር እየተዛመተ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን በመያዝ በመቶዎች የሚቆጠሩት ደግሞ በየዕለቱ ሕይወታቸውን እያጡ ባለበት በዚህ ወቅት አይስላንድ የተለየች ሆናለች።
ኖርዲክ በሚባለው አካባቢ የምትገኘው አይስላንድ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በግዛቷ ውስጥ በበቂ ሁኔታ ለመቆጣጣር እንደቻለች ተመስክሮላታል።
ባለፉት ሁለት ወራት በሚሆን ጊዜ ውስጥ 1500 በበሽታው የተያዙ ሰዎች ያገኘች ሲሆን አራት ሰዎች ብቻ በበሽታው ለሞት ተዳርገዋል።
ተጨማሪ ለማንበብ የኮቪድ-19ን በመቆጣጠር በኩል እየተሳካላት ያለችው አገር
እንቅስቃሴን ሙሉ በሙሉ ማቋረጥ ለአፍሪካ ምን ያክል ከባድ ነው?
ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ እና ኬንያ ሙሉ በሙሉና በከፊል እንቅስቃሴ የገደቡ የአፍሪካ አገራት ናቸው። ምክንያታቸው ደግሞ ዓለምን እያሸበረ ያለው የኮሮናቫይረስ ነው።
ነገር ግን በአህጉረ አፍሪካ ለሚገኙ በርካታ አገራት እንቅስቃሴን ሙሉ በሙሉ መገደብ የማይታሰብና አስቸጋሪ ነው ይላሉ የዓለም ጤና ድርጅት ባለሙያዎች።
አብዛኛዎቹ አፍሪካውያን ከእጅ ወደ አፍ የሚባል አይነት ኑሮ ነው ያለቸው፤ ሙሉ በሙሉ እንቅስቃሴን መከልከል ማለት ደግሞ ድህነት ላይ ረሃብን እንደ መጨመር ነው።
በማንኛውም ሁኔታ እንቅስቃሴዎች የሚከለከሉ ከሆነ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ የሚደረግበት ስርአት መዘርጋት አለበት።
እንደ ኡጋንዳ እና ሩዋንዳ ያሉ አገራት ለህዝባቸው ምግብ በነጻ ማከፋፈል ጀምረዋል። ጋና ደግሞ ውሃና መብራት በነጻ እንዲቀርብ እንዲሁም የግብር እፎይታ እንዲኖር ወስናለች።
ነገር ግን በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ የአፍሪካ አገራት ይህንን ኃላፊነት ብቻቸውን ሊወጡት አይችሉም። የዓለማቀፍ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል።
በአሜሪካ በ24 ሰዓት 2228 ሰዎች ሞቱ
እስከዛሬ ከ3 ሚሊዮን ዜጎች በላይ የኮሮናቫይረስ ምርመራ ያደረገችው አሜሪካ 600ሺህ ዜጎቿ ቫይረሱ እንዳለባቸው ደርሳበታለች። 28ሺህ 300 ሰዎች ደግሞ ሞተውባታል።
አሜሪካ በቀን ከ150ሺ ሰዎች በላይ ምርመራ የማድረግ አቅም ላይ መድረሷን ዶናልድ ትራምፕ በትናንትናው የጋዜጣዊ መግለጫ ጠቅሰዋል፡።
እስካሁን በአንድ ቀን ይህን ያህል ቁጥር ያለው ሰው የሞተበት አገር የለም፡።
አሜሪካ በአንድ ቀን ከ2ሺ ሰዎች በላይ ያጣችው ባለፈው አርብ ነው፤ 2ሺ 69 ሰዎች ሞተውባት ነበር።
የሟቾች ቁጥር በዚህን ያህል እየጨመረ ባለበት ጊዜ የግዛት ገዥዎች ከትራምፕ ጋር ፍጥጫ ውስጥ ገብተዋል።
ትራምፕ የትኛውም ግዛት በሩን ይክፈት ብዬ የማዘዝ ፍጹማዊ ሥልጣን አለብኝ ይላሉ።
የኒው ዮርክ ገዢ አንድሩ ኩሞ በበኩላቸው አሜሪካ ንጉሥ ሳይሆን ፕሬዝዳንት ነው ያላት፤ ሕገ መንግሥት ነው ያላት፤ ትራምፕ በርህን ክፈት ስላለኝ አልከፍትም ብለዋል።
እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ ወዳጆች!
በአሁኑ ሰዓት አሜሪካ በዓለማችን ካሉ አገራት በሙሉ በከፍተኛ ሁኔታ በኮቪድ-19 የተጠቃች ሆናለች።
በመላው ዓለም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችንም ከተመለከትን ወደ 2 ሚሊዮን ገደማ መድረሳቸውን የጆንስ ሆፕኪንስ አሁናዊ መረጃ ይነግረናል።
እነዚህንና ሌሎችንም ከኮሮናቫይረስ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን መራርጠን ለእናንተ ማድረስ እንጀምራለን።
አካላዊ ርቀታችሁን እየጠበቃችሁ፤ የናንተንም የሌሎችንም ጤንነት አደጋ ላይ ሳትጥሉ አብራችሁን ዋሉ።