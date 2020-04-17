ከሰሞኑም የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ የሚሰሩ ድጋፍ ሰጪ አካላትም ሆነ የጤና ባለሙያዎች በኢንሹራንስ እንዲሸፈኑ ውሳኔ ላይ ደርሷል። ከኮሮናቫይረስ ጋር በተያያዘ ህይወታቸውን አደጋ ላይ ጥለው ወረርሽኙን ለመቆጣጠር እየሰሩ ያሉ ባለሙያዎኞች ለስድስት ወር ያህል የኢንሹራንስ ሽፋን ለመስጠት ስምምነት ላይ መደረሱን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታውቀዋል። ኢንሹራንሱ ዶክተሮችና ነርሶችን ብቻ ሳይሆን በፅዳት ላይ የተሰማሩ፣ የአምቡላንስ አሽከርካሪዎች ወይም ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች ጋር በቀጥታ የሚሰሩ ሠራተኞችን በሙሉ ይመለከታል። ዘርዝሩን ለማንበብ፡ ኢንሹራንስና ቤት ለኮሮናቫይረስ ጤና አገልግሎት ሰጪዎች
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
በአንድ ቀን ከ5 ሺህ በላይ ሞት ያስመዘገበችው አገር
በኮሮናቫይረስ ክፉኛ ከተጠቁት አንዷ የኢኳዶሯ ግዛት ጉዋያ ናት፤ የሞት ጥላም ከቧታል። በአንድ ምሽት አምስት ሺህ ሰዎች ሞተዋል። በዚህ በያዝነው ወር በሁለት ሳምንት ብቻ 6700 ሰዎች ሞተዋል። በግዛቷ ውስጥ በቀደመው ጊዜ በየወሩ ከሚመዘገበውም የሟች ቁጥር በአምስት ሺ ይበልጣል ተብሏል። ይህም ቁጥር ግዛቲቱን በአገሪቷ ብቻ ሳይሆን በላቲን አሜሪካ ውስጥ ቀዳሚ አድርጓታል።ተጨማሪ ያንብቡ
ኢንሹራንስና ቤት ለኮሮናቫይረስ ጤና አገልግሎት ሰጪዎች
ከሰሞኑም የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ የሚሰሩ ድጋፍ ሰጪ አካላትም ሆነ የጤና ባለሙያዎች በኢንሹራንስ እንዲሸፈኑ ውሳኔ ላይ ደርሷል።
ከኮሮናቫይረስ ጋር በተያያዘ ህይወታቸውን አደጋ ላይ ጥለው ወረርሽኙን ለመቆጣጠር እየሰሩ ያሉ ባለሙያዎኞች ለስድስት ወር ያህል የኢንሹራንስ ሽፋን ለመስጠት ስምምነት ላይ መደረሱን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታውቀዋል።
ኢንሹራንሱ ዶክተሮችና ነርሶችን ብቻ ሳይሆን በፅዳት ላይ የተሰማሩ፣ የአምቡላንስ አሽከርካሪዎች ወይም ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች ጋር በቀጥታ የሚሰሩ ሠራተኞችን በሙሉ ይመለከታል። ዘርዝሩን ለማንበብ፡ ኢንሹራንስና ቤት ለኮሮናቫይረስ ጤና አገልግሎት ሰጪዎች
በፌስቡክ በኩል የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎችን መቆጣጠር
ስለኮሮናቫይረስ ሐሰተኛ መረጃ ያነበቡ፣ የተመለከቱ እንዲሁም መረጃውን ለሌላ ሰው ያጋሩ ሰዎች ማስጠንቀቂያ ሊላክላቸው መሆኑን ፌስቡክ አስታውቋል።
የዓለም ጤና ድርጅት ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ የተሳሳቱ መረጃዎችን "infodemic" የሚል መጠሪያ ሰጥቷቸዋል።
ፌስቡክም የእነዚህን ሐሰተኛ መረጃዎች ስርጭትን ለመግታት ሲል አዲሱን አሠራር ተግባራዊ እንደሚያደርግ ጠቁሟል። አንድ ገለልተኛ ጥናት እንደሚጠቁመው፤ ከወረርሽኙ ጋር የተያያዙ ሐሰተኛ መረጃዎች በዋናነት የሚሰራጩት በፌስቡክ ነው።
በተለይ በስፓኒሽ ቋንቋ የሚሰራጩ ሐሰተኛ መረጃዎች በዋናነት ይጠቀሳሉ። ፌስቡክ በበኩሉ ጥናቱ ድርጅቱ አሁን የሚገኝበትን ደረጃ አያሳይም ይላል። ተጨማሪ ለማንበብ፡ ፌስቡክ ከኮሮናቫይረስ ጋር የተያያዙ ሐሰተኛ መረጃዎችን ሊጠቁም ነው
የቅዳሜ ሚያዝያ 10/2012 ዓ.ም የቢቢሲ አማርኛ የቀጥታ ዘገባ ገጽ
እንደምን አደራችሁ!
ቅዳሜ ሚያዝያ 10/2012 ዓ.ም፤ የፋሲካ በዓል ዋዜማ።
ቢቢሲ አማርኛ መልካም ዕለት እንዲሆንላችሁ እየተመኘ፤ የዕለቱን ከኢትዮጵያና ከሌሎች የዓለም ክፍሎች የተሰባሰቡ በኮሮናቫይረስ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ዜናና መረጃዎችን የሚያቀርብበትን የቀጥታ ዘገባ ገጽ እነሆ ጀመረ።
የትናንት [አርብ] የቀጥታ ዘገባዎችን ለማንበብ ወደ ታች በመውረድ ይመልከቱ።
መልካም የበዓል ዋዜማ!
ሰው አንገላተዋል የተባሉ የላይቤሪያ ወታደሮች እየተመረመሩ ነው
አንዲት ሴት ክንዷን በስለት መወጋቷን ተከትሎ ሦስት የላይቤሪያ ወታደሮች ላይ ምርመራ እየተካሄደ ነው።
ወታደሮቹ የሁለት ሳምንት የእንቅስቃሴ ገደብን ተፈጻሚ ለማድረግ በመዲናዋ ሞንሮቪያ እየተዘዋወሩ ነበር።
ጄነራል ፕሪንስ ጆንሰን ለቢቢሲ፤ “አሁን በሥራ ላይ ያለው ወታደራዊ ኃይል በጎ ነገር እንዲያደርግ የተሰማራ ነው። ደንብ ከጣሱ ግን አንታገስም” ብለዋል።
ፕሬዘዳንት ጆርጅ ዊሀ፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የደነገጉት ከአስር ቀን በፊት ነበር። እንቅስቃሴ የመገደብ ውሳኔ ከተላለፈ በኋላ በማኅበራዊ ሚዲያ እየተሰራጩ የሚገኙ ምስሎች የጸጥታ ኃይሎች ዜጎችን ሲያንገላቱ ያሳያሉ።
አሜሪካዊያን የእንቅስቃሴ እገዳው እንዲነሳላቸው በሰልፍ እየጠየቁ ነው
አሜሪካ ውስጥ በኮሮናቫይረስ የሚያዙና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ባለበት በአሁኑ ወቅት በሽታውን ለመግታት በተጣለው የእንቅስቃሴ ዕቀባ ላይ የሚደረገው የተቃውሞ እንቅስቃሴ በመላዋ አገሪቱ እየጨረ መጥቷል።
እስካሁንም የተቃውሞ ሰልፎች በሚችጋን፣ በኦሃዮ፣ በሰሜን ላሮሊና፣ በዩታህ፣ በቨርጂኒያና በኬንተኪ ተካሂደዋል። በቀጣይ ቀናትም በሌሎች ግዛቶች ውስጥ ሰልፎች ይካሄዳሉ ተብሏል።
የተቃውሞ ሰልፎቹ ተሳታፊዎች የእንቅስቃሴ ገደቡ በምጣኔ ሃብት እንቅስቃሴ ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ የተነሳ ዜጎች እየተጎዱ መሆናቸውን ቢገልጹም፤ የጤና ባለስልጣናት ግን ገደቡ ከተነሳ በሽታው የበለጠ ሊዛመት እንደሚችል አስጠንቅቀዋል።
ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሜሪካ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴዋ እንድትመለስ ከፍ ያለ ፍላጎት እንዳለቸው በተደጋጋሚ ቢገልጹም የግዛቶች አስተዳዳሪዎች ግን ስለበሽታው የመስፋፋት ሁኔታ ከባለሙያዎች አስተማማኝ መረጃ ካላገኙ እገዳውን ለማላላት ፈቃደኝነት አላሳዩም።
ፕሬዝዳንቱ ግን በቅርቡ የእንቅስቃሴ ገደቦቹ ተነስተው ወደ መደበኛ ተግባራት እንዲገባ ዕቅድ አውጥተው እየሰሩ መሆናቸውን አሳውቀዋል።
አምነስቲ በጋና የተጨናነቁ መንደሮች መፍረሳቸውን ኮነነ
በጋና መዲና አክራ ከሚገኙ የተጨናነቁ መንደሮች አንዱ መፍረሱን አምነስቲ አወገዘ።
እንቅስቃሴ በተገታባት አገር ውስጥ መንደሩ በመፍረሱ ሳቢያ፤ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ቤት አልባ ይሆናሉ።
‘ኦልድ ፋዳማ’ በመባል የሚታወቀው መንደር የፈረሰው በመንግሥት ትዕዛዝ ሲሆን፤ አካባቢው የኤሌክትሮኒክስ ተረፈ ምርቶች የሚወገዱበት በመሆኑ ለአካባቢ ብክለት የተጋለጠ ነው።
አምነስቲ ይህ መንደር መፍረሱን “ጊዜውን ያልጠበቀ እና ርህራሄ የሌለው” ሲል ተችቷል።
መንግሥት የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚወስደው እርምጃ፤ ከሰብአዊ መብት ጋር የሚጣረስ መሆን እንደሌለበትም አምነስቲ ተናግሯል።
ከሚኖሩበት ለተፈናቀሉ ዜጎች ማረፊያ እንዲዘጋጅና ከዚህ በኋላ ሌሎች የተጨናነቁ መንደሮች እንዳይፈርሱ ተጠይቋል።
መንግሥት በበኩሉ የአካባቢው ማኅበረሰብ አስተባባሪዎች መንደሩ እንዲፈርስ ተስማምተዋል ይላል።
ጋና የኮቪድ-19ኝን ስርጭት ለመግታት ድንበሮቿን እንደዘጋች ናት።
እስካሁን 641 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው፤ ስምንቱ ሕይወታቸው አልፏል።
"ባለቤቴ ትናንት ነው የወለደችው፤ ቤት ውስጥ የሚላስ የሚቀመስ የለም" ቤት መቀመጥ በናይጄሪያ
የናይጄሪያ ሁለተኛ ትልቋ ከተማ ካኖ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መዛመትን ለመቆጣጠር ለሰባት ቀናት ያህል አስገዳጁ የቤት መቀመጥ ትዕዛዝ ተላልፏል።
ሃያ ሚሊዮን ያህል ህዝብ በሚኖርባት ይህች ከተማ ኑሯቸው ከእጅ ወደ አፍ ለሆኑ ነዋሪዎች ውሳኔውን በረሃብ እንደማለቅ እያዩት ነው።
"ባለቤቴ ትናንት ነው የወለደችው ቤት ውስጥ የሚላስ የሚቀመስ የለም። ወጥተንም ምግብ እንዳንፈልግ የትም እንዳትንቀሳቀሱ ተብለናል። የሚረዳንም የለም። ከዚህ የከፋ ምን አለ?" ብሏል አሮጌ እቃዎችን በመሸጥ የሚተዳደረው ያኩቡ አብዱ።
ከአስከፊው ድህነት በተጨማሪ የእምነት መሪዎችም ሃሳቡ ሊዋጥላቸው አልቻለም።
በአካባቢው ያሉ የእምነት መሪ ለቢቢሲ እንደተናገሩት "መንግሥት መስጊዶችን መዝጋቱ አግባብ አይደለም። በእኔ አስተያየት ይሄ ተግባር ለኮሮናቫይስ መፍትሄ አይሆንም" ብለዋል።
ለካኖ ሕዝብ ከአጎራባች አገራት ኒጀርና ቻድም ጋር ያለው የንግድ ግንኙነት የኑሯቸው መሰረት ነው። በታዋቂዎቹ ካንቲንና ክዋሪ የአልባሳት ገበያ እንዲሁም የእህል ገበያው ዳዋናው ለሦስቱ አገራት ድንበር ሕዝቦች የገቢ ምንጫቸው ነው።
ሳኒ ሙሳ ከኒጀር ወደ ካኖ በየሳምንቱ አልባሳትና ጫማ ለመነገድ ይመላለሳል።
"ይሄ የቤት መቀመጥ ውሳኔ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚጎዳን፤ ምክንያቱም ምርታችንን ለመሸጥም ሆነ ለመግዛት ካኖ እንመላለስ ነበር" ብሏል።
የካኖ ባለስልጣናት በበኩላቸው በቤት መቀመጥ ውሳኔው ለሚጎዱ አካላት 1 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ እንደተዘጋጀ ገልፀዋል።
ለብዙዎች ግን ይሄ በቂ አይደለም የአፍሪካው ቱጃር ናይጄሪያው አሊኮ ዳንጎቴ እርዳታ ማድረግ አለበት የሚሉም አልታጡም።
የትራምፕ የቀድሞ ጠበቃ ከእስር ሊፈቱ ነው
በኮሮናቫይረስ ምክንያት የአሜሪካው ፕሬዘዳንት ዶናልድ ትራምፕ የቀድሞ ጠበቃ ማይክል ኮኸን ከእስር ሊፈቱ ነው።
ጠበቃው የምርጫ ቅስቀሳ የፋይናንስ ሕግን በመጣስና ምክር ቤቱን በመዋሸት ጥፋተኛ ተብለው የሦስት ዓመት እስር ተፈርዶባቸው እንደነበር ይታወሳል። ከእስር የሚለቀቁትም በቀጣዩ ዓመት ነበር።
የማይክል ጠበቃ እንዳሉት፤ የቀራቸውን የእስር ጊዜ ቤታቸው ሆነው ያጠናቅቃሉ። አሁን የሚገኙበት የኒው ዮርክ ማረሚያ ቤት ውስጥ ወረርሽኙ መግባቱ ተነግሯል።
ኒው ዮርክ ከተቀሩት የአሜሪካ ግዛቶች በቀዳሚነት በቫይረሱ ተጠቅታለች።
በአሜሪካ 473 ታራሚዎችና 279 የእስር ቤት ሠራተኞች በኮቪድ-19 መያዛቸውን የአገሪቱ የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ተናግሯል። 18 ታራሚዎች ደግሞ በቫይረሱ ሞተዋል።
አውሮፓ እና አውስትራሊያ ወረርሽኙን ለመከላከል መተግበሪያ ሊጠቀሙ ነው
በአውሮፓ ሕብረት አገራትና በአውስትራሊያ ኮሮናቫይረስ ከያዛቸው ጋር ንክኪ ያላቸውን ሰዎች የሚጠቁም መተግበሪያ በቀጣይ ሳምንታት ተግባራዊ ይሆናል ተባለ።
የጀርመን የጤና ሚንስትር መተግበሪያውን በቀጣይና ሦስትና አራት ሳምንታት ውሰጥ መጫን ይቻላል ብለዋል።
መተግበሪያው በአውስትራሊያ በሁለት ሳምንት ውስጥ ሥራ ላይ ይውላል ተብሏል።
በኮሮናቫይረስ ከተያዙ ሰዎች ጋር ንክኪ ያደረጉ ሰዎችን የሚለዩ መተግበሪያዎችን የሚጠቀሙ አገራት ቁጥር እጨመረ ነው።
መተግበሪያዎቹ ብሉቱዝ በመጠቀም ንክኪ ያላቸውን ሰዎች ለይተው የማስጠንቀቂያ መልዕክት ይልካሉ።
መተግበሪያዎቹ ዜጎችን ለመሰለልና ለመከታተል ሊውሉ ይችላሉ በሚል የሚተቿቸው አካላትም አሉ።
መታሰሩን በመቃወም እርቃኑን የሆነው ሹፌር እስር ተፈረደበት
በናይጄሪያ አቡጃ ከተማ የተጣለውን የእንቅስቃሴ ገደብ በመጣሱ የታሰረው የታክሲ ሹፌር፤ እስሩን በመቃወም አስፋልት ላይ እርቃኑን በመቆሙ የስድስት ወር እስር ተፈርዶበታል።
ኢማኑኤል ሊሞህዱ የተባለው ግለሰብ፤ ሦስት ክስ ቀርቦበት ነበር። እስሩ፤ በ78 ዶላርና በብሔራዊ ቴሌቭዥን ጣቢያ ይቅርታ በመጠየቅ ይቀየርልህ ተብሎም ነበር።
“የምመግባቸው ልጆች አሉኝ፤ ሚስት አለችኝ፤ ገንዘብ ፍለጋ ነው ከቤቴ የወጣሁት። ከቤታችሁ አትውጡ አላችሁን። ምን እናድርግ? ረሃብ ከኮሮናቫይረስ ይከፋል” ያለው ኢማኑኤል፤ መላው ዓለም ያለበትን ሁኔታ እንዲረዳ እርቃኑን መሆኑን ተናግሯል።
ናይጄሪያ ውስጥ የታክሲና አውቶብስ ሹፌሮች ፖሊሶች እንዳያስሯቸው ልብሳቸውን ያወልቃሉ።
የጃፓኑ ጠቅላይ ሚንስትር፡ “ወረርሽኙ ሲገታ የዓለም ጤና ድርጅት መገምገም አለበት”
የጃፓኑ ጠቅላይ ሚንስትር ሽንዞ አቤ፤ ወረርሽኙ ካለፈ በኋላ የዓለም ጤና ድርጅት መገምገም አለበት አሉ።
ሆኖም ግን መንግሥታቸው ድርጅቱን መደገፍ እንደማያቆም ገልጸዋል።
“አሁን የዓለም ጤና ድርጅትን የምንደግፍበት ወቅት ነው። ያለንበት ሁኔታ እልባት ሲያገኝ ግን ድርጅቱ መፈተሽ አለበት። እውነታው ብዙ ጉዳዮችና ፈተናዎች መኖራቸው ነው” ብለዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ይህን አስተያየት የሰጡት፤ የአሜሪካው ፕሬዘዳንት ዶናልድ ትራምፕ አገራቸው ለድርጅቱ የምታደርገውን ገንዘብ ድጋፍ እንደምታቆም ይፋ ካደረጉ ከቀናት በኋላ ነው።
ትራምፕ፤ የዓለም ጤና ድርጅትን ‘ቻይናን ከመጠን በላይ በማመንና ስህተት በመስራት’ ወንጅለዋል።
የባህር ዳሩ የኮሮናቫይረስ ህክምና ማዕከል የመሳሪያዎች ጥያቄ
ከአዲስ አበባ ውጪ ለኮሮናቫይረስ ህሙማን ክትትልና የህክምና አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኘው የባህር ዳር የመከላከያ ሆስፒታል ለሥራው የሚያስፈልጉ ግብዓቶች እንዲሟሉ ባለሙያዎች ጠየቁ።ተጨማሪ ያንብቡ
በአፍሪካ ቢያንስ 300 ሺህ ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ ተባለ
አፍሪካ ውስጥ በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ ቢያንስ 300 ሺህ ሰዎች እንደሚሞቱና ወደ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ደግሞ ለድህነት እንደሚዳረጉ የተባበሩት መንግሥታት ገለጸ።
በተባበሩት መንግሥታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን እንዳለው፤ አህጉሪቷ 100 ቢሊዮን ዶላር መጠባበቂያ (ሴፍቲኔት) ያስፈልጋታል።
አፍሪካ ውስጥ እስካሁን በቫይረሱ መያዛቸው ሪፖርት የተደረገው 20 ሺህ ሰዎች ቢሆኑም፤ የዓለም ጤና ድርጅት በቀጣይ ወራት ቁጥሩ ወደ 10 ሚሊዮን ሊያድግ ይችላል ብሏል።
ከአህጉሪቱ ሕዝብ ከሲሶው በላይ ንፁህ ውሃ በማያገኝበት ሁኔታና 60 በመቶው የከተማ ሕዝብ በተጨናነቁ መንደሮች እየኖረ የወረርሽኙን ስርጭት ለመቆጣጠር መመሞከር ፈታኝ ይሆናል ተብሏል።
ሀብታም ናይጄሪያውያን በድብቅ ያከሙ ክሊኒኮች ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው
የናይጄሪያ መንግሥት በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሀብታም ናይጄሪያውያንን በድብቅ የሚያክሙ የግል ክሊኒኮችን አስጠነቀቀ።
አንዳንድ ባለሀብቶች መመሪያ በመጣስ ወደ ግል ህክምና ሰጪዎች እየሄዱ ሲሆን፤ መንግሥት ክሊኒኮቹ ሊዘጉ እንደሚችሉ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል።
በደንቡ መሰረት ኮሮናቫይረስ የያዘው ሰው ሪፖርት ማድረግ ያለበት ለአገሪቱ በሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል ነው።
የአገሪቱ የጤና ሚንስትር እንደተናገሩት፤ የግል የህክምና መስጫ ተቋማት ለተላላፊ በሽታ ህክምና ለመስጠት ፍቃድ ማግኘት ይጠበቅባቸዋል።
የህክምና ባለሙያዎች ይህንን ደንብ መጣሳቸው፤ ቫይረሱ በተለያዩ ግዛቶች እንዲዛመት ምክንያት መሆኑም ተገልጿል።
በሚስጥር ህክምና መሰጠቱ፤ ሀኪሞችን እንዲሁም ሌሎች ህሙማንን ለአደጋ ያጋልጣልም ተብሏል።
በቻይናዋ ዉሃን ከተማ የኮሮናቫይረስ ሟቾች ቁጥር በ50 በመቶ ጨመረ
ኮሮናቫይረስ፡ በቻይናዋ ዉሃን ከተማ የኮሮናቫይረስ ሟቾች ቁጥር በ50 በመቶ ጨመረተጨማሪ ያንብቡ
ጀርመን የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን መቆጣጠሯን ገለጸች
የጀርመን ጤና ሚኒስትር የንስ ስፓን በአገራቸው በኮሮናቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መቀነስ ማሳየቱን ተከትሎ አገራቸው ወረርሽኙን መቆጣጠሯን ተናገሩ።
ሚኒስትሩ እንዳሉት ከቅርብ ቀናት ወዲህ ከበሽታው የሚያገግሙት በበሽታው ከሚያዙት ሰዎች ቁጥር በቋሚነት እየጨመረ መሄዱ የእንቅስቃሴ ገደቡ ውጤታማ እንደሆነ ያሳያል ብለዋል።
"ዛሬ ወረርሽኙ መቆጣጠር የሚቻል መሆኑን ተገንዝበናል" ሲሉ በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተናገሩት ሚኒስትሩ የአገራቸው የጤና እንክብካቤ ሥርዓት እስካሁን በወረርሽኙ ምክንያት ከአቅሙ በላይ የሆነ ችግር እንዳላጋጠመው ተናግረዋል።
በጀርመን የበሽታዎች መቆጠጠሪያ ተቋም ይፋ የተደረገ አሃዝ እንዳመለከተው በወረርሽኙ የተያዘ አንድ ሰው በሽታውን የማስተላለፍ አቅሙ ከአንድ በታች እንደሆነ ተገልጿል።.
ጀርመን የወረርሽኙን መከሰት ተከትሎ ባካሄደችው ከፍተኛ ምርመራ አድናቆትን ያገኘች ሲሆን፤ በዚህም 138 ሺህ የሚጠጉ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ሲገኙ 3,868ቱ ደግሞ ህይወታቸው ማለፉን የጆንስ ሆፕኪንስ መረጃ ያመለክታል።
"አምላክን እንጂ ኮረናቫይረስን አንፈራም"
በበርካታ አገራት አማኞች በኮሮናቫይረስ ምክንያት በቤተ ዕምነቶች ተሰብስበው ጸሎትና ሐይማኖታዊ ሥርዓቶችን እንዳይፈጽሙ ተከልክለዋል። ነግር ግን ይህ ሁሉም ቦታ እየተከበረ ያለ አይደለም።
በተባበሩ መንግሥታት ድርጅት የእምነት ነጻነት ተሟጋች ዶክትር አህመድ ሻሂድ መንግሥታት አንዳንድ የእምነት መለገጫዎችን ለምዕመኑ ጤና ሲሉ ሊሽሯቸው ግድ ይላል፤ ይህም የዓለም አቀፍ ሕግ ድጋፍ አለው ይላሉ።
ዶ/ር አሕመድ በተለይ ለቢቢሲ በሰጡት ቃለ ምልልስ የእምነት አባቶች ምዕመኖቻቸው ርቀታቸውን እንዲጠብቁ የማበረታታትና የማሳመን ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል።
ጨምረው እንደሚሉትም የዕምነት ተቋማት ምዕመናን የማኅበረሰቡን ጤና ከሚያቃውሱ ተግባራት እንዲጠበቁ የማሳመን የሕግ ባይሆንም የሞራል ግዴታ አለባቸው። ዝርዝሩን ለማንበብ፡ "አምላክን እንጂ ኮረናቫይረስን አንፈራም"
ጉግል፡ “በየቀኑ 18 ሚሊዮን ሐሰተኛ ኢሜሎች ይላካሉ”
የኮምፒውተር መረጃ መዝባሪዎች (Scammers) በየቀኑ ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ 18 ሚሊዮን ሐሰተኛ ኢሜሎችን ለጂሜል ተጠቃሚዎች እየላኩ መሆኑን ጉግል ገለጸ።
መዝባሪዎቹ፤ ሰዎች ግላዊ መረጃቸውን እንዲሰጡ አታላይ መልዕክት እየላኩ መሆኑን ድርጅቱ አስታውቋል። ከነዚህ ኢሜሎች መካከል ከዓለም ጤና ድርጅት እና ከተለያዩ አገራት የመንግሥት አካላት የተላኩ እንዲመስሉ በአጭበርባሪዎች የተጻፉት ይጠቀሳሉ።
ጉግል በአንድ ቀን 100 ሚሊዮን ሐሰተኛ ኢሜሎችን አግዷል። ባለፈው ሳምንት ከተላኩ ሐሰተኛ መረጃ የያዙ ኢሜሎች አንድ አምስተኛው ከኮሮናቫይረስ ጋር የተያያዙ ናቸው።
የቴክኖሎጂ ተቋሞች እንደሚሉት ከሆነ ቫይረሱ ሰዎችን ለማጭበርበር ከዋሉ ርዕሰ ጉዳዮች ግንባር ቀደሙ ሆኗል።
በመላው ዓለም ጂሜል የሚጠቀሙ ሰዎች 1.5 ቢሊዮን ይሆናሉ።
በሲንጋፖር በሠራተኞች የጋራ መኖሪያ ወረርሽኙ በስፋት እተሰራጨ ነው
ሲንጋፖር የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን በመቆጣጠር ረገድ ስትመሰገን ነበር። አሁን ግን የተለያዩ አገራት ዜጎች በሚኖሩበት የጋራ መቆያ ውስጥ በሽታው ተሰራጭቷል።
ወደ 300 ሺህ የሚደርሱ ዝቅተኛ ተከፋዮች በሲንጋፖር ይኖራሉ። ከነዚህ አብዛኞቹ ከደቡብ እስያ የሄዱ ሲሆን፤ በጥገናና በግንባታ ዘርፍ የተሰማሩ ናቸው።
ሠራተኞቹ በአብዛኛው የሚኖሩት በትልልቅ የጋራ መኖሪያዎች ውስጥ ነው። በአንድ ክፍል እስከ 17 የሚደርሱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ።
በእነዚህ የጋራ መኖሪያዎች የቫይረሱ ስርጭት እየሰፋ መጥቷል። ወደ መኖሪያዎቹ ማንም እየገባ፣ እየወጣም አይደለም። ስለዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከተፋፈገ ክፍል መውጣት አልቻሉም።