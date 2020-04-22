የአሜሪካ ግዛት የሆነችው ሚዙሪ የቻይና መንግሥትንና\nገዢውን የኮሚኒስት ፓርቲ የኮሮናቫይረስን በሚመለከት ሆን ብለው የዓለምን ህዝብ አታልለዋል በሚል ከሰሰች። “የቻይና መንግሥት የዓለምን ህዝብ የኮቪድ-19 ምን\nያህል አደገኛና ተላላፊ እንደሆነ ዋሽቷል፣ መረጃ የሚያወጡትንም አፍኗል፤ ቫይረሱንም ለማስቆም እዚህ ግባ የሚባል ተግባር\nአላከናወነም” ሲሉ ተናግረዋል የሚዙሪ አቃቤ ህግ ኤሪክ ሽሚት። “ለዚህ ተግባራቸው ተጠያቂ መሆን አለባቸው” ብለዋል\nአክለውም። ክሱ በግዛቲቱ ለጠፋው የሰው ሕይወት፣ ለደረሰው\nስቃይ እንዲሁም የምጣኔ ሃብት ውድቀት ካሳ ይጠይቃል። ቻይና ይህንን ቀውስ በአግባቡ አልያዘችም የሚለውን\nክስ አምርራ ትቃወማለች። ይህ የሚዙሪ ግዛት ክስ የተሰማው ቻይና ላይ ጣታቸውን የሚጠቁሙ በበዙበት ወቅት ነው። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በቅድሚያ ቻይናን ከወረርሽኙ ጋር አያይዘው አንቆለጳጵሰው የነበረ ቢሆንም እርሳቸው ለቫይረሱ የሚሰጡት ምላሽ ላይ ትችት ሲቀርብባቸው ግን ቻይናን መልሰው መውቀስ ጀምረዋል። የሚዙሪ ባለስልጣናት ይህንን ክስ “ታሪካዊ” ቢሉትም ሌሎች ግን ክሱ የህግና የአካሄድ እንቅፋት ይገጥመዋል በማለት አሜሪካ በእንዲህ አይነት ክስ ወቅት ለውጪ መንግሥታት የምትሰጠውን ያለመከሰስ ዋስትና በማንሳት ይከራከራሉ
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
LiveLiveአንዲት የአሜሪካ ግዛት ቻይናን ከሰሰች
እንደ ጆንስ ሆፕኪንስ አሁናዊ መረጃ ከሆነ በዓለማችን ላይ በኮቪድ-19 ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ177,000 በላይ ሆኗል። በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ደግሞ 2.5 ሚሊየን ናቸው። የዓለም ሳይንቲስቶች ለዚህ ወረርሽኝ ክትባት ለማዘጋጀት ከጊዜ ጋር እየተሽቀዳደሙ መሆኑን ይናገራሉ። እስካሁን ግን ራስንም ሆነ ሌሎችን ለመከላከል ያለው ብቸኛ መፍትሄ መንግሥትና የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር መስማት ብቻ ነው። ምክሮቹን ተግባራዊ በማድረግ እናንተም ጤና ሌሎችም ደህና ሁኑ። የቀጥታ ዘገባዎቻችንንም እዚህ ያገኛሉ።Follow
በሴቶች የሚመሩ አገራት ወረርሽኙን በተሳካ ሁኔታ እንዴት ተቆጣጠሩት?
በኒውዚላንድ፣ ጀርመን፣ ታይዋንና ኖርዌይ ከሌሎች አገራት ጋር ሲነፃፀር በኮሮኖ ህይወታቸው የተነጠቀው ሰዎች ዝቅተኛ ቁጥር በጣም ዝቅተኛ ነው።እነዚህን ኃገራት የሚያመሳስላቸው ይህ ብቻ ሳይሆን መሪዎቻቸም ሴቶች መሆናቸው ነው።ተጨማሪ ያንብቡ
የአሜሪካዋ ግዛት፤ ሚዙሪ ቻይናን ከሰሰች
የአሜሪካ ግዛት የሆነችው ሚዙሪ የቻይና መንግሥትንና ገዢውን የኮሚኒስት ፓርቲ የኮሮናቫይረስን በሚመለከት ሆን ብለው የዓለምን ህዝብ አታልለዋል በሚል ከሰሰች።
“የቻይና መንግሥት የዓለምን ህዝብ የኮቪድ-19 ምን ያህል አደገኛና ተላላፊ እንደሆነ ዋሽቷል፣ መረጃ የሚያወጡትንም አፍኗል፤ ቫይረሱንም ለማስቆም እዚህ ግባ የሚባል ተግባር አላከናወነም” ሲሉ ተናግረዋል የሚዙሪ አቃቤ ህግ ኤሪክ ሽሚት።
“ለዚህ ተግባራቸው ተጠያቂ መሆን አለባቸው” ብለዋል አክለውም።
ክሱ በግዛቲቱ ለጠፋው የሰው ሕይወት፣ ለደረሰው ስቃይ እንዲሁም የምጣኔ ሃብት ውድቀት ካሳ ይጠይቃል።
ቻይና ይህንን ቀውስ በአግባቡ አልያዘችም የሚለውን ክስ አምርራ ትቃወማለች።
ይህ የሚዙሪ ግዛት ክስ የተሰማው ቻይና ላይ ጣታቸውን የሚጠቁሙ በበዙበት ወቅት ነው።
ፕሬዝዳንት ትራምፕ በቅድሚያ ቻይናን ከወረርሽኙ ጋር አያይዘው አንቆለጳጵሰው የነበረ ቢሆንም እርሳቸው ለቫይረሱ የሚሰጡት ምላሽ ላይ ትችት ሲቀርብባቸው ግን ቻይናን መልሰው መውቀስ ጀምረዋል።
የሚዙሪ ባለስልጣናት ይህንን ክስ “ታሪካዊ” ቢሉትም ሌሎች ግን ክሱ የህግና የአካሄድ እንቅፋት ይገጥመዋል በማለት አሜሪካ በእንዲህ አይነት ክስ ወቅት ለውጪ መንግሥታት የምትሰጠውን ያለመከሰስ ዋስትና በማንሳት ይከራከራሉ
እንደምን አደራችሁ
በመላው አለም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ2.5 ሚሊዮን በላይ አልፏል። በኢትዮጵያም ውስጥ እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 114 ሲሆን በአጠቃላይ የተመረመረውም ሰው ቁጥር 8698 ነው። የኢትዮጵያ የምርመራ ቁጥር ትንሽ ቢሆንም የጤና ሚኒስቴር በቅርቡ የምርመራ ቁጥር እንደሚጨምርና በቀንም ከአራት እስከ አምስት ሺ የሚሆኑ ሰዎችን ለመርመር እቅድ መያዙ ተገልጿል።
የምርመራ ቁጥር መጨመርም ቫይረሱ በማህበረሰቡ ውስጥ መሰራጨት አለመሰራጨቱን ለማየት ያስችላል ተብሏል። በሽታው ተገኘባቸው በተባሉ አካባቢዎች በአዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ አዳማ ባህርዳርና አዲስ ቅዳም የሙቀት ልኬትና ሁኔታዎችንም የመቃኘት ስራ እየተሰራ ነው። አገሪቷ በበሽታው ንክኪ ነበራቸው የተባሉ ሰዎች ላይ ክትትል ማድረግ፣ ከየትኛውም ውጭ አገራት የመጡ ሰዎችን አስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ማስገባት ስራዎችን እየሰራች ነው። የቫይረሱንም መዛመት ለመግታት አገሪቷ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ውሳኔ በማሳለፍ የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደች ነው። ስብሰባዎችን ከማገድ ጀምሮ አካላዊ ርቀቶችን መጠበቅ የሚያስችሉ ሁኔታዎችንም አየተገበረች ነው።
ቢቢሲ አማርኛ በኮሮና ቫይረስ ላይ አገራት እየወሰዱ ስላሉት እርምጃዎች፣ እየተሞከሩ ስላሉ ክትባቶች፣ ተስፋን የሚፈነጥቁ የግለሰቦች ማገገም ታሪክ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን በቀጥታ ዘገባችን ታገኛላችሁ።