በማሌዢያ የሚገኙ ሙስሊሞች በረመዳን ዋዜማ
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በአሜሪካ በኮሮናቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 50 000 ደረሰ

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የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ

  1. እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ አማርኛ ወዳጆች

    በኢንዶኔዢያ የሚገኙ ሙስሊሞች የሶላት ስግደት ሲሰግዱ
    Copyright: Getty Images

    ዛሬ የረመዳን የጾም ወር ተጀምሯል። በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊሞች ይህንን ቅዱስ የጾም ወር ከሌላው ጊዜ በተለየ ነው የጀመሩት።

    ከዚህ ቀደም የነበሩ መሰባሰቦች አሁን በኮሮናቫይረስ ምክንያት ታግደዋል። በመስጂዶች የሚደረጉ የጀማ ስግደቶች የተከለከሉባቸው አገራትም አሉ።

    በቤት ውስጥ ቀኑን ሙሉ ከተጾመ በኋላ ለማፍጠር የሚሰባሰቡ ሰዎችም ቢሆኑ አካላዊ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ፣ መጨባበጥ፣ መተቃቀፍን እንዲያስወግዱ የጤና ባለሙያዎች እየመከሩ ነው።

    ለመላው የሙስሊም ማኀበረሰብ መልካም የረመዳን የጾም ወር እንዲሆን እየተመኘን ጤናችሁን የምትጠብቁበት፣ እናንተም ወዳጆቻችሁም ደህና የምትሆኑበት ወር እንዲሆን ምኞታችንን መሆኑን እንገልፃለን።

    ምንጊዜም በባለሙያዎች የሚሰጡ ምክሮችን ቸል አትበሉ ደግሞ የኛ መልዕክት ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከመላው ዓለም የምንሰበስባቸውን ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ አበይት ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን። አብረን እንሁን!

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