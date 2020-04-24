ዛሬ የረመዳን የጾም ወር ተጀምሯል። በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊሞች ይህንን ቅዱስ የጾም ወር ከሌላው ጊዜ በተለየ ነው\nየጀመሩት። ከዚህ ቀደም የነበሩ መሰባሰቦች አሁን በኮሮናቫይረስ ምክንያት ታግደዋል። በመስጂዶች የሚደረጉ የጀማ ስግደቶች የተከለከሉባቸው\nአገራትም አሉ። በቤት ውስጥ ቀኑን ሙሉ ከተጾመ በኋላ ለማፍጠር የሚሰባሰቡ ሰዎችም ቢሆኑ አካላዊ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ፣ መጨባበጥ፣\nመተቃቀፍን እንዲያስወግዱ የጤና ባለሙያዎች እየመከሩ ነው። ለመላው የሙስሊም ማኀበረሰብ መልካም የረመዳን የጾም ወር እንዲሆን እየተመኘን\nጤናችሁን የምትጠብቁበት፣ እናንተም ወዳጆቻችሁም ደህና የምትሆኑበት ወር እንዲሆን ምኞታችንን መሆኑን እንገልፃለን። ምንጊዜም በባለሙያዎች\nየሚሰጡ ምክሮችን ቸል አትበሉ ደግሞ የኛ መልዕክት ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከመላው ዓለም የምንሰበስባቸውን ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ አበይት ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን። አብረን እንሁን!
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ አማርኛ ወዳጆች
ዛሬ የረመዳን የጾም ወር ተጀምሯል። በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊሞች ይህንን ቅዱስ የጾም ወር ከሌላው ጊዜ በተለየ ነው የጀመሩት።
ከዚህ ቀደም የነበሩ መሰባሰቦች አሁን በኮሮናቫይረስ ምክንያት ታግደዋል። በመስጂዶች የሚደረጉ የጀማ ስግደቶች የተከለከሉባቸው አገራትም አሉ።
በቤት ውስጥ ቀኑን ሙሉ ከተጾመ በኋላ ለማፍጠር የሚሰባሰቡ ሰዎችም ቢሆኑ አካላዊ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ፣ መጨባበጥ፣ መተቃቀፍን እንዲያስወግዱ የጤና ባለሙያዎች እየመከሩ ነው።
ለመላው የሙስሊም ማኀበረሰብ መልካም የረመዳን የጾም ወር እንዲሆን እየተመኘን ጤናችሁን የምትጠብቁበት፣ እናንተም ወዳጆቻችሁም ደህና የምትሆኑበት ወር እንዲሆን ምኞታችንን መሆኑን እንገልፃለን።
ምንጊዜም በባለሙያዎች የሚሰጡ ምክሮችን ቸል አትበሉ ደግሞ የኛ መልዕክት ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከመላው ዓለም የምንሰበስባቸውን ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ አበይት ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን። አብረን እንሁን!