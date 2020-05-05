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አሜሪካ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ከፍተኛ የሆነውን 3 ትሪሊየን ዶላር ልትበደር ነው

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ቀጥታ ዘገባ

የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ

  1. ሕንድ የመጠጥ ሱቆችን መክፈቷን ተከትሎ ረጃጅም ሰልፎች እየታዩ ነው

    ሕንድ
    Copyright: AFP

    በሕንድ ሰኞ አመሻሹን አንዳንድ አነስተኛ ሱቆች መከፈት መጀመራቸውን ተከትሎ ዜጎች አልኮል ለመግዛት ሲጣደፉ ተስተውሏል። ረጅም የሚባሉ ሰልፎችም በሱቆች በር ላይ ታይተዋል።

    በማህበራዊ ሚዲያ በተሰራጩት ተንቀሳቃሽ ምስሎችና ፎቶዎች መሰረት የተሰለፉት ሰዎች ማህበራዊ ርቀታቸውን መጠበቅ ላይ ግድ እንደሌላቸው ማሳያ ነው ተብሏል።

    የሕንዷ ኒው ዴልሂ ከተማ ማንኛውም አልኮል መጠጥ ላይ ለኮሮና መከላከያ የሚውል 70 በመቶ ጭማሪ ብታደርግም ሰዎች ከመግዛት ሊቆጠቡ አልቻሉም።

    ሱቆች መከፈታቸውን ተከትሎ በታየው ሰልፍ ምክንያት ደግሞ በአንዳንድ የከተማዋ አካባቢዎች የሚገኙ ሱቆች ተመልሰው እንዲዘጉም ተወስኗል።

  2. የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ አድርጉ ያለው ጥበቃ ተገደለ

    ካልቪን ሙንርሊይን
    Copyright: GOFUNDME

    የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ባለማድረጋቸው ወደ ሱቅ ውስጥ እንዳይገቡ የከለከላቸውን የጥበቃ ሰራተኛ ነፍስ ያጠፉት የቤተሰብ አባላት ክስ ተመሰረተባቸው።

    ሟች የ43 ዓመቱ ካልቪን ሙንርሊይን በአሜሪካዋ ሚቺጋን ግዛት ነው ጀርባው ላይ በጥይት ተመትቶ ሕይወቱ ያለፈችው።

    የቤተሰቡ አባል የሆነች ሴት ልጅ ማስክ ባለማድረጓ ወደሱቁ መግባት እንደማትችል ሲነግራት በተፈጠረ አለመግባባት ነው ወንጀሉ የተፈጸመው።

    እናት ሻርሜል ቲግ በቁጥጥር ስር የዋለች ሲሆን ባለቤቷ እና ወንድ ልጇ ግን አሁንም እየተፈለጉ እንደሆነ ተገልጿል።

    ማስክ ባለማድረጓ ወደ ውስጥ እንዳትገባ የተከለከለችው ሴት ደግሞ የግዛቲቱን ሕግ በመተላለፍ ክስ ቀርቦባታል።

  3. አሜሪካ ሪኮርድ የሆነ 3 ትሪሊየን ዶላር ልትበደር ነው

    አሜሪካ ሪኮርድ የሆነ 3 ትሪሊየን ዶላር ልትበደር ነው
    Copyright: Getty Images

    አሜሪካ ኮሮናቫይረስ ያስከተለውን ከፍተኛ ጫና ለመቋቋም በአገሪቱ ታሪክ ሪኮርድ የሆነ 3 ትሪሊየን ዶላር ልትበደር መሆኑ ተገለጸ።

    ከዚህ ቀደም የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት እና በኮቪድ-19 ምክንያት ዜጎችን ለመደገፍ የትራምፕ አስተዳደር ብድር ወስዶ ነበር።

    አሜሪካ ብድር የምትወስደው የመንግሥት ቦንድ በመሸጥ ነው።

    በብድር የሚገኘው 3 ትሪሊየን ዶላር በዋናነት በቫይረሱ የተጎዱትን በገንዘብ ለመደጎም እና የጤና ስርዓቱን ለማጠናከር የሚውል ነው ተብሏል።

    በአሁኑ ወቅት የአሜሪካ አጠቃላይ እዳ ወደ 25 ትሪሊዮን ዶላር ተጠግቷል።

  4. በኒው ዚላንድ ለሁለተኛ ቀን በቫይረሱ የተጠቃ ሰው አልተገኘም

    የኒው ዚላንድ ጠቅላይ ሚንስትር ጃኪንዳ አርደረን
    Copyright: Getty Images
    Image caption: የኒው ዚላንድ ጠቅላይ ሚንስትር ጃኪንዳ አርደረን

    ኒው ዚላንድ ለሁለተኛ ቀን በቫይረሱ የተጠቃ ዜጋ አላገኘሁም አለች።

    ኒው ዚላንድ ጥላ የነበረውን ጥብቅ የእንቅስቃሴ ገደብም እያላላች ትገኛለች። ጠቅላይ ሚንስትር ጃኪንዳ አርደረን ባስመዘገብነው ድል ሁላችንም ልንኮራ ይገባል ካሉ በኋላ የአገሪቱ ዜጎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚኖርባቸው ተናግረዋል።

    ከቀናት በፊት ጠቅላይ ሚንስትሯ በማህብረሰብ ውስጥ ከአንድ ሰው ወደሌላ በሽታው እየተዛመተ እንዳልሆነ በመግለጽ ኮቪድ-19ን 'ድል ነስተነዋል' ብለው ነበር።

    በአሁኑ ወቅት በኒው ዚላንድ 1137 በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎች ያሉ ሲሆን 20 ደግሞ መሞታቸው ተገልጿል።

  5. እንዴት አደራችሁ ውድ የቢቢሲ አማርኛ ቤተሰቦች

    Addis Abeba
    Copyright: Getty Images

    ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ ኮሮናቫይረስን የተመለከቱ ዜናዎችን ከአገር ውስጥና ከመላው ዓለም በቀጥታ ዘገባችን ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን።

    አብራችሁን እንድትቆዩ ጋበዝናችሁ።

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