አሜሪካ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ከፍተኛ የሆነውን 3 ትሪሊየን ዶላር ልትበደር ነው

ተጓዦች ከጉዞ በፊት የደም ምርመራ እንዲያደርጉ ማስገደድ፤ በአየር ማረፊያዎች ሰዎች ሊጠጋጉ የሚችሉባቸውን ስፍራዎች በመስታውት መከፋፈል አልያም ከበረራ በፊት ሰዎች በሳኒታይዘር እጆቻቸውን እንዲያጸዱ ማድረግ ገፍተው የሄዱ እርምጃዎች ሊመስሉ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ቀላል የማይባሉ አየር መንገዶች ተጓዦች ደኅንነቱ የተጠበቀ ጉዞ እያደረጉ እንደሆነ እንዲሰማቸው ለማድረግ ለመተግበር እያሰቡት ያሉ የቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎች ናቸው። ምንም እንኳ በመላው ዓለም ከአገልግሎት ውጪ ቆመው የሚገኙት የመንገደኖች ማመላለሻ አውሮፕላኖች መቼ በረራ ማድረግ እንደሚጀምሩ ባናውቅም፤ ከኮረናቫይረስ ስርጭት በኋላ የሚኖረው ከአንድ አገር ወደ ሌላ የሚደረገው ጉዞ ምን መልክ እንደሚኖረው መገመት ይቻላል። . . .
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ሕንድ የመጠጥ ሱቆችን መክፈቷን ተከትሎ ረጃጅም ሰልፎች እየታዩ ነው
በሕንድ ሰኞ አመሻሹን አንዳንድ አነስተኛ ሱቆች መከፈት መጀመራቸውን ተከትሎ ዜጎች አልኮል ለመግዛት ሲጣደፉ ተስተውሏል። ረጅም የሚባሉ ሰልፎችም በሱቆች በር ላይ ታይተዋል።
በማህበራዊ ሚዲያ በተሰራጩት ተንቀሳቃሽ ምስሎችና ፎቶዎች መሰረት የተሰለፉት ሰዎች ማህበራዊ ርቀታቸውን መጠበቅ ላይ ግድ እንደሌላቸው ማሳያ ነው ተብሏል።
የሕንዷ ኒው ዴልሂ ከተማ ማንኛውም አልኮል መጠጥ ላይ ለኮሮና መከላከያ የሚውል 70 በመቶ ጭማሪ ብታደርግም ሰዎች ከመግዛት ሊቆጠቡ አልቻሉም።
ሱቆች መከፈታቸውን ተከትሎ በታየው ሰልፍ ምክንያት ደግሞ በአንዳንድ የከተማዋ አካባቢዎች የሚገኙ ሱቆች ተመልሰው እንዲዘጉም ተወስኗል።
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ አድርጉ ያለው ጥበቃ ተገደለ
የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ባለማድረጋቸው ወደ ሱቅ ውስጥ እንዳይገቡ የከለከላቸውን የጥበቃ ሰራተኛ ነፍስ ያጠፉት የቤተሰብ አባላት ክስ ተመሰረተባቸው።
ሟች የ43 ዓመቱ ካልቪን ሙንርሊይን በአሜሪካዋ ሚቺጋን ግዛት ነው ጀርባው ላይ በጥይት ተመትቶ ሕይወቱ ያለፈችው።
የቤተሰቡ አባል የሆነች ሴት ልጅ ማስክ ባለማድረጓ ወደሱቁ መግባት እንደማትችል ሲነግራት በተፈጠረ አለመግባባት ነው ወንጀሉ የተፈጸመው።
እናት ሻርሜል ቲግ በቁጥጥር ስር የዋለች ሲሆን ባለቤቷ እና ወንድ ልጇ ግን አሁንም እየተፈለጉ እንደሆነ ተገልጿል።
ማስክ ባለማድረጓ ወደ ውስጥ እንዳትገባ የተከለከለችው ሴት ደግሞ የግዛቲቱን ሕግ በመተላለፍ ክስ ቀርቦባታል።
አሜሪካ ሪኮርድ የሆነ 3 ትሪሊየን ዶላር ልትበደር ነው
አሜሪካ ኮሮናቫይረስ ያስከተለውን ከፍተኛ ጫና ለመቋቋም በአገሪቱ ታሪክ ሪኮርድ የሆነ 3 ትሪሊየን ዶላር ልትበደር መሆኑ ተገለጸ።
ከዚህ ቀደም የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት እና በኮቪድ-19 ምክንያት ዜጎችን ለመደገፍ የትራምፕ አስተዳደር ብድር ወስዶ ነበር።
አሜሪካ ብድር የምትወስደው የመንግሥት ቦንድ በመሸጥ ነው።
በብድር የሚገኘው 3 ትሪሊየን ዶላር በዋናነት በቫይረሱ የተጎዱትን በገንዘብ ለመደጎም እና የጤና ስርዓቱን ለማጠናከር የሚውል ነው ተብሏል።
በአሁኑ ወቅት የአሜሪካ አጠቃላይ እዳ ወደ 25 ትሪሊዮን ዶላር ተጠግቷል።
በኒው ዚላንድ ለሁለተኛ ቀን በቫይረሱ የተጠቃ ሰው አልተገኘም
ኒው ዚላንድ ለሁለተኛ ቀን በቫይረሱ የተጠቃ ዜጋ አላገኘሁም አለች።
ኒው ዚላንድ ጥላ የነበረውን ጥብቅ የእንቅስቃሴ ገደብም እያላላች ትገኛለች። ጠቅላይ ሚንስትር ጃኪንዳ አርደረን ባስመዘገብነው ድል ሁላችንም ልንኮራ ይገባል ካሉ በኋላ የአገሪቱ ዜጎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚኖርባቸው ተናግረዋል።
ከቀናት በፊት ጠቅላይ ሚንስትሯ በማህብረሰብ ውስጥ ከአንድ ሰው ወደሌላ በሽታው እየተዛመተ እንዳልሆነ በመግለጽ ኮቪድ-19ን 'ድል ነስተነዋል' ብለው ነበር።
በአሁኑ ወቅት በኒው ዚላንድ 1137 በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎች ያሉ ሲሆን 20 ደግሞ መሞታቸው ተገልጿል።
እንዴት አደራችሁ ውድ የቢቢሲ አማርኛ ቤተሰቦች
ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ ኮሮናቫይረስን የተመለከቱ ዜናዎችን ከአገር ውስጥና ከመላው ዓለም በቀጥታ ዘገባችን ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን።
አብራችሁን እንድትቆዩ ጋበዝናችሁ።