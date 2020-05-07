በኢትዮጵያ የተደረገው የኮሮናቫይረስ የላብራቶሪ ምርመራ ከ26 ሺህ በላይ ሆነ

ከሰሞኑ የዩኬ መንግሥት ያዘዛቸው ከአራት መቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ የህክምና ባለሙያዎች መከላከያ አልባሳት (ጋወኖች) ከቱርክ ቢገቡም ለብሔራዊ የጤና ሰራተኞች አልተላለፉም። ለዚህም እንደ ምክንያትነት የተሰጠው አገሪቱ ያስቀመጠችውን የደህንነት መስፈርት የሟያሟሉና ከደረጃ በታች በመሆናቸው እንደሆነ የዩኬ መንግሥት አስታውቋል። ባለፈው ወር የመጡ ሌሎች የህክምና ቁሳቁሶችም እንዲሁም በመንግሥት መካዘን ውስጥ ተቀምጠው ነው ያሉት። ለእነዚህ ቁሳቁሶች መንግሥት ካሳ ይጠይቃል ወይ የሚለው ላይ የተሰጠ ዝርዝር መረጃ የለም። ባለፉት ጥቂት ወራት በዩኬ የሚገኙ ዶክተሮችና ነርሶች አልባሳትን ጨምሮ፣ የፊት ጭምብልና ጓንቶች በበቂ ሁኔታ አለመኖር ችግር እንደፈጠረ ገልፀው ነበር።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ከቱርክ የመጡ 'ጋወኖች' ከደረጃ በታች እንደሆኑ ዩኬ ገለፀች
ከሰሞኑ የዩኬ መንግሥት ያዘዛቸው ከአራት መቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ የህክምና ባለሙያዎች መከላከያ አልባሳት (ጋወኖች) ከቱርክ ቢገቡም ለብሔራዊ የጤና ሰራተኞች አልተላለፉም።
ለዚህም እንደ ምክንያትነት የተሰጠው አገሪቱ ያስቀመጠችውን የደህንነት መስፈርት የሟያሟሉና ከደረጃ በታች በመሆናቸው እንደሆነ የዩኬ መንግሥት አስታውቋል።
ባለፈው ወር የመጡ ሌሎች የህክምና ቁሳቁሶችም እንዲሁም በመንግሥት መካዘን ውስጥ ተቀምጠው ነው ያሉት።
ለእነዚህ ቁሳቁሶች መንግሥት ካሳ ይጠይቃል ወይ የሚለው ላይ የተሰጠ ዝርዝር መረጃ የለም።
ባለፉት ጥቂት ወራት በዩኬ የሚገኙ ዶክተሮችና ነርሶች አልባሳትን ጨምሮ፣ የፊት ጭምብልና ጓንቶች በበቂ ሁኔታ አለመኖር ችግር እንደፈጠረ ገልፀው ነበር።
LiveLiveበኢትዮጵያ የተደረገው የኮሮናቫይረስ የላብራቶሪ ምርመራ ከ26 ሺህ በላይ ሆነ
በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መግባቱ ከተረጋገጠበት ጊዜ አንስቶ 26 ሺህ 517 የላብራቶሪ ምርመራዎች መካሄዳቸውን የጤና ሚኒስቴር እና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት አስታውቀዋል። እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥርም 162 ደርሷል። አራት ሰዎች በቫይረሱ ሕይወታቸው ሲያልፍ፤ 93ቱ ከበሽታው አገግመዋል።Follow
እንደምን አደራችሁ
በጥቂት ወራት ውስጥ የአለምን ሁኔታ ከስር መሰረቱ መቀየር የቻለውና የሰው ልጅ ስጋት መሆኑ በቀጠረው የኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች ከ3.7 ሚሊዮን በላይ አልፏል።
ከነዚህም ውስጥ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ቢያገግሙም፤ ተወሳሳቢ ችግሮች ስላሉት ሙሉ ለሙሉ ለመፈወስ ረዥም ጊዜያትን እንደሚወስድ ባለሙያዎች እያስጠነቀቁ ነው።
ከ260 ሺህ በላይ ሰዎችም ህይወት ተቀጥፏል። በኢትዮጵያ ውስጥም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 162 የደረሰ ሲሆን፣ ከነዚህም መካከል 63ቱ በህክምና ላይ ናቸው፤ 93ቱ አገግመዋል። ሁለቱም ሃገራት ወደመጡበት ሃገራቸው ተመልሰዋል።
አራቱም ይህችን አለም ተሰናብተዋል። ኢትዮጵያ እስካሁን 26ሺህ 517 የላብራቶሪ ምርመራን ያደረገች ሲሆን፤ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለውን የቫይረሱን መዛመትም ለመረዳት የመርመር አቅሟንም እየጨመረች ነው።
ቢቢሲ አማርኛ በኮሮናቫይረስ ህይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦች በሙሉ መፅናናትን እንዲሁም ለታመሙት እንድታገግሙ ምኞታችን ነው። ቢቢሲ አማርኛ ቫይረሱ ከተከሰተበት እለት ጀምሮ አገራት እየወሰዷቸው ስላሉ እርምጃዎች፣ አዳዲስ የምርምር ስራዎችና ሌሎች መረጃዎችን በቀጥታ እየዘገብን እንገኛለን። የዛሬውንም ቀጥታ ዘገባ እዚህ ያገኛሉ።
መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘን