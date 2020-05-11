ሳኡዲ አረቢያ በኮሮናቫይረስ ምክንያት የደቀቀውን ኢኮኖሚዋን\nለመደገፍ የተጨማሪ እሴት ታክስ ላይ ሶስት አጥፍ ጭማሪ ልታደርግ መሆኑን ገልጻለች። መቀመጫውን ሪያድ ያደረገው መንግሥት በተጨማሪም ለዜጎቹ\nይሰጠው የነበረውን የኑሮ መደጎሚያ ገንዘብ እንደሚያቋርጥ አስታውቋል። የኮሮናቫይረስ ባስከተለው ዓለም አቀፍ ቀውስ ምክንያት የነዳጅ\nዋጋ በመቀነሱ በነዳጅ ሀብት የበለጸገችው ሳኡዲ አረቢያ የገቢ መጠኗ በእጅጉ ቀንሶባታል። ሳኡዲ አረቢያ ከሁለት ዓመታት በፊት ነበር ኦኮኖሚው በነዳጅ ላይ ብቻ እንዳይንጠለጠል በሚል\nተጨማሪ እሴት ታክስን ያስተዋወቀችው። የሳኡዲ አረቢያ ዜና ተቋም እንደዘገበው ተጨማሪ እሴት ታክሱ\nከፈረንጆቹ ሰኔ ወር ጀምሮ 5% ወደ 15% ከፍ ይላል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ሳኡዲ አረቢያ ተጨማሪ እሴት ታክስ በሶስት እጥፍ ከፍ አደረገች
ሳኡዲ አረቢያ በኮሮናቫይረስ ምክንያት የደቀቀውን ኢኮኖሚዋን ለመደገፍ የተጨማሪ እሴት ታክስ ላይ ሶስት አጥፍ ጭማሪ ልታደርግ መሆኑን ገልጻለች።
መቀመጫውን ሪያድ ያደረገው መንግሥት በተጨማሪም ለዜጎቹ ይሰጠው የነበረውን የኑሮ መደጎሚያ ገንዘብ እንደሚያቋርጥ አስታውቋል።
የኮሮናቫይረስ ባስከተለው ዓለም አቀፍ ቀውስ ምክንያት የነዳጅ ዋጋ በመቀነሱ በነዳጅ ሀብት የበለጸገችው ሳኡዲ አረቢያ የገቢ መጠኗ በእጅጉ ቀንሶባታል።
ሳኡዲ አረቢያ ከሁለት ዓመታት በፊት ነበር ኦኮኖሚው በነዳጅ ላይ ብቻ እንዳይንጠለጠል በሚል ተጨማሪ እሴት ታክስን ያስተዋወቀችው።
የሳኡዲ አረቢያ ዜና ተቋም እንደዘገበው ተጨማሪ እሴት ታክሱ ከፈረንጆቹ ሰኔ ወር ጀምሮ 5% ወደ 15% ከፍ ይላል።
ቻይና በኮሮናቫይረስ ወረርሽን መስፋፋት ምክንያት ሹላን የተሰኘች ከተማዋን ዘጋች
በቻይናዋ ጂሊን ግዛት ሹላን ከተማ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መስፋፋትን ተከትሎ የእንቅስቃሴ ገደብ ተጣለ። ከተማዋ ከፍተኛ ስጋት ያለባት በሚል መለየቷም ተገልጿል።
ባለፉት ቀናት በግዛቲቱ 11 ሰዎች በኮሮናቫይረስ መያዛቸው ሲገለጽ፤ በቫይረሱ መጀመሪያ የተያዘችው በልብስ ንጽህና መስጫ ውስጥ የምትሰራ ሴት ነበረች ተብሏል።
ይህች 45 ዓመት ሴት በቅድሚያ ባለቤቷን ከዚያም እህቶቿንና ሌሎች የቤተሰብ አባሎቿን በቫይረሱማስያዝዋ የተገለፀ ሲሆን ምንም ዓይነት የጉዞ ታሪክ የላትም ተብሏል።
በከተማዋ የሚገኙ የሕዝብ መሰብሰቢያ ስፍራዎች የተዘጉ ሲሆን፤ የሕዝብ መጓጓዣ አገልግሎትም እንዲቋረጡ ተደርገው ነዋሪዎች በቤታቸው እንዲቆዩ ተነግሯቸዋል።
ሹላን በጂላን ግዛት ውስጥ የምትገኝ ከተማ ስትሆን እስካሁን ድረስ ምንም በቫይረሱ የተያዘ ሰው ካላስመዘገበችው ሰሜን ኮሪያ ጋር አጠገብ የምትገን ከተማ ነች።
በጀርመን እየጨመረ የነበረው የህሙማን ቁጥር መቀነስ አሳየ
በጀርመን ሰሞኑን እየታየ የነበረው በበሽታው አዲስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በ357 ከፍ ብሎ በአጠቃላይ በአገሪቱ ቫይረሱ የተገኘባቸውን ሰዎች 169,575 እንዳደረሰው ዛሬ መንግሥት ያወጣው መረጃ አመለከተ።
ከዚህ በተጨማሪም በወረርሽኙ ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች አሃዝ በ22 ጨምሮ 7,417 ደርሷል።
አሁን የወጣው የአሃዝ መረጃ እንደሚጠቁመው በቅርቡ እየታየ የነበረው የመጨመር አዝማሚያ እየተገታ መሆኑን አመልካች ነው ተብሏል።
ጀርመን የወረርሽኙን መስፋፋት ለመቆጣጠር ተቃርባለች በተባለበት ጊዜ የታየው የቁጥር መጨመር አገሪቱ በእንቅስቃሴ ገደቦች ላይ የማላላት እርምጃ መውሰድ መጀመሯን ተከትሎ መሆኑ በሽታው ሊያገረሽ ይችላል የሚል ስጋትን ፈጥሮ ነበር።
አንዳንዶች ግን ይህ የአሃዝ መቀነስ የተፈጠረው በሽታውን የሚመለከቱ ሪፖርቶች በመዘግየታቸው ሊሆን ስለሚችል የወረርሽኙ መስፋፋት ቀንሷል ከመባሉ በፊት ተጨማሪ ጥቂት ቀናትን መታገስ ሳያስፈልግ አይቀርም ሲሉ አስጠንቅቀዋል።
የ‘ኅዳር በሽታ’ እና ኮሮናቫይረስን ምን ያመሳስላቸዋል?
በ20ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ‘ስፓኒሽ ፍሉ’ የተሰኘ ወረርሽኝ ተከስቶ ነበር። በኢትዮጵያውያን ዘንድ ‘የኅዳር በሽታ’ በሚል የሚታወቀው ወረርሽኝ ለ‘ኅዳር ሲታጠን’ ልማድ መነሻ ምክንያትም ነበር። ‘የወረርሽኞች ሁሉ እናት’ በሚል የሚጠራው ይህ ወረርሽኝ በሁለት ዓመት ብቻ ከ40 እስከ 50 ሚሊዮን ሕይወት ቀጥፏል። ያኔ የዓለም ሕዝብ 1.8 ቢሊዮን ነበር። ከሕዝቡ አንድ ሦስተኛው በወረርሽኙ ተይዞ እንደነበር ተመራማሪዎችና የታሪክ አጥኚዎች ይናገራሉ። ያኔ የዓለም ሕዝብ 1.8 ቢሊዮን ነበር። ከሕዝቡ አንድ ሦስተኛው በወረርሽኙ ተይዞ እንደነበር ተመራማሪዎችና የታሪክ አጥኚዎች ይናገራሉ። . . .ተጨማሪ ያንብቡ
በአሜሪካ በኮሮናቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 80 ሺህ ተጠጋ
እንደ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ መረጃ ከሆነ በአሜሪካ ባለፉት 24 ሰዓታት በኮቪድ-19 ምክንያት 776 ሰዎች መሞታቸውን ተከትሎ በአጠቃላይ በቫይረሱ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር 79,526 ደርሷል።
ከዚህ ቀደም በቫይረሱ ምክንያት በየዕለቱ ሲሞቱ የነበሩ ሰዎች ቁጥር ትንሹ 1000 ትልቁ ደግሞ 2500 የነበረ ሲሆን ይህ ዝቅተኛው ነው ተብሏል።
በዓለማችን ላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች በከፍተኛ ቁጥር የሚገኙባት አሜሪካ ናት። ይህ ሊሆን የቻለው ከአገሪቱ ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥርና ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰዎች መመርመርከመቻል ጋር ተያይዞ ነው ተብሏል።
በአሜሪካ አሁን 1,329,260 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ሲረጋገጥ ይህም ቁጥር በዓለማችን በቫይረሱ ከተጠቁ አገራት ሁለተኛ ከሆነችው ስፔን በአምስት እጥፍ ይበልጣል።
እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ ቤተሰቦች!
በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ላይ የሚያተኩረው የቀጥታ ዘገባችንን ለማንበብ እንኳን ወደ ገፃችን በሰላም መጡ! ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በዓለማችን ከሚከሰቱ ዜናዎች መካከል አበይቶቹን እየመራረጥን እናደርሳችኋለን።
እናንተም ራሳችሁንና ቤተሰባችሁን ከቫይረሱ ስርጭት እየጠበቃችሁ ከእኛ ጋር እንድትሆኑ እንጋብዛለን ።
መልካም ቀን!