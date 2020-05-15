በዓለም ላይ ከ1.5 ሚሊየን በላይ ሠዎች ከኮሮናቫይረስ ማገገማቸው ተገለፀ

ቻይና በአገሪቷ ሰሜን ምስራቅ ግዛት ጂሊን ግዛት አራት ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን ገለፀች። የግዛቲቱ ከተማ የሆነችው ሹላንም የእንቅስቃሴ ገደብ ተጥሎባታል። በግዛቲቱ ስም የምትጠራው ጂሊን ከተማ ደግሞ ስድስት ነዋሪዎች መያዛቸው ከተገለፀ ወዲህ በከፊል የእንቅስቃሴ ገደብ ተጥሎባታል። በተያያዘ ዜና የዉሃን ባለስልጣናት እስካሁን ድረስ ከሶስት ሚሊየን በላይ ሰዎችን የኮሮናቫይረስ ምርመራ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል። ይህ በከተማዋ ያለውን የኮቪድ-19 ስርጭት ምን እንደሚመስል ያለመ ምርመራ 11 ሚሊየን የከተማዋን ነዋሪዎች ለመመርመር አቅዶ የተጀመረ ነው። ይህ የከተማዋን ነዋሪዎች በአጠቃላይ በአስር ቀን ውስጥ የመመርመር እቅድ የተሰማው በከተማዋ አንድ የመኖሪያ ስፍራ የተወሰኑ ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው ከተገኙ በኋላ ነው። ሰዎች በቫይረሱ ሊያዙ የቻሉት በመጋቢት ወር ታምመው ከነበሩ አንዲት የ89 ዓመት አዛውንትጋር ከነበራቸው ግንኙነት በኋላ ነው ተብሏል። ዉሃን በቫይረሱ ተይዘው የሕመም ምልክት የማያሳዩ ነገር ግን ወደ ሌላ የሚያስተላልፉ ሰዎችን ለመመርመር የኑክሊክ አሲድ ምርመራ እንደምትጠቀም ገልፃለች።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ቻይና አራት በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ማግኘቷን አስታወቀች
ቻይና በአገሪቷ ሰሜን ምስራቅ ግዛት ጂሊን ግዛት አራት ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን ገለፀች። የግዛቲቱ ከተማ የሆነችው ሹላንም የእንቅስቃሴ ገደብ ተጥሎባታል።
በግዛቲቱ ስም የምትጠራው ጂሊን ከተማ ደግሞ ስድስት ነዋሪዎች መያዛቸው ከተገለፀ ወዲህ በከፊል የእንቅስቃሴ ገደብ ተጥሎባታል።
በተያያዘ ዜና የዉሃን ባለስልጣናት እስካሁን ድረስ ከሶስት ሚሊየን በላይ ሰዎችን የኮሮናቫይረስ ምርመራ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል።
ይህ በከተማዋ ያለውን የኮቪድ-19 ስርጭት ምን እንደሚመስል ያለመ ምርመራ 11 ሚሊየን የከተማዋን ነዋሪዎች ለመመርመር አቅዶ የተጀመረ ነው።
ይህ የከተማዋን ነዋሪዎች በአጠቃላይ በአስር ቀን ውስጥ የመመርመር እቅድ የተሰማው በከተማዋ አንድ የመኖሪያ ስፍራ የተወሰኑ ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው ከተገኙ በኋላ ነው።
ሰዎች በቫይረሱ ሊያዙ የቻሉት በመጋቢት ወር ታምመው ከነበሩ አንዲት የ89 ዓመት አዛውንትጋር ከነበራቸው ግንኙነት በኋላ ነው ተብሏል።
ዉሃን በቫይረሱ ተይዘው የሕመም ምልክት የማያሳዩ ነገር ግን ወደ ሌላ የሚያስተላልፉ ሰዎችን ለመመርመር የኑክሊክ አሲድ ምርመራ እንደምትጠቀም ገልፃለች።
የአለም ንግድ ድርጅት ኃላፊ ከስራ ለቀቁ
ሃገራት የጣሏቸውን የእንቅስቃሴ ገደቦችን በማላላት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን ለመመለስ እየጣሩ ባሉበት ወቅት የአለም ንግድ ድርጅት ዳይሬክተር ጄኔራል ሮበርቶ አዜቬዶ ከስራ ለቀዋል።
ለአለም የምጣኔ ኃብት ማንሰራራት ቁልፍ በሚባለው ወቅት ኃላፊው ከስራቸው መልቀቃቸውን አስታውቀዋል።
የስራ ዘመናቸው በሚቀጥለው አመት ቢያልቅም ቀድመው ለመልቀቅ የወሰኑትም የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ ድርጅቱ እየደረሰበት ባለው ጫና እንዲሁም የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ትችት ተከትሎ ነው።
ሮበርቶ አዜቬዶ የለቀቁበት ምክንያት የግል ውሳኔና ድርጅቱንም በማይጎዳ መልኩ ነው ማለታቸው ተሰምቷል።
ህንድ ለሃገር ውስጥ ተፈናቃዮች በነፃ ምግብ ልታከፋፍል ነው
የኮሮናቫይረስን መዛመት ለመግታት የጣለችውን የቤት ውስጥ መቀመጥ ውሳኔን ተከትሎ ከፍተኛ ጫና ለሚደርስባቸው ማህበረሰብ አካላት ድጎማ እያደረገች ያለችው ህንድ፤ ለሁለት ወራትም ያህል በአገር ውስጥ ላሉ ተፈናቃዮች በነፃ ምግብ ልትሰጥ መሆኑን አስታውቃለች።
የገንዘብ ሚኒስትሩ ኒርማላ ሲታራማን ከሰሞኑ እንደገለፁት 463 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የጥራጥሬና እህል አቅርቦት ለ80 ሚሊዮን የሃገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ይረዳል ብለዋል።
አገሪቷ እንቅስቃሴን ሙሉ በሙሉ መገደቧን ተከትሎ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች ወደ ትውልድ ቦታቸው ለመመለስ በእግራቸው ረዥም ርቀትን እየተጓዙም ይገኛሉ።
አብዛኛዎቹ ኢ-መደበኛ የሆነው የኢኮኖሚው ዘርፍ የተሰማሩና የከተሞቹም ምጣኔ ኃብት የጀርባ አጥንት የሚባሉ ናቸው። በዚህ አስገዳጅ ቤት መቀመጥ ውስጥም ተርበን እንሞታለን በሚልም ነው ረዥም ርቀትን እየተጓዙ የሚገኙት።
በርካታዎችም ለቀናት ያህል ያለ በቂ ምግብና ውሃ ረዥም ርቀት መጓዛቸው በአገሪቱ ውስጥ ንዴትን ፈጥሯል።
አገሪቷ በአጠቃለይ በኮቪድ-19 እንቅስቃሴን መገደብ የሚያስከትለውን ጫና ለመቋቋም 266 ቢሊዮን ዶላር መድባለች።
ቬትናም የብሪታንያ አውሮፕላን አብራሪን ህይወት ለማዳን እየጣረች ነው
ቬትናም በኮቪድ-19 የተያዘና በጽኑ የታመመን ብሪታንያዊ አውሮፕላን አብራሪ ህይወት ለመታደግ እየታገለች ነው።
ግለሰቡ ለቬትናም አየር መንገድ የሚሰራ ነበር ተብሏል።
የ43 ዓመቱ ግለሰብ ታካሚ-91 ተብሎ የተሰየመ ሲሆን ሳንባው 10 በመቶ ብቻ እንደሚሰራ እንዲሁም ላለፉት 30 ቀናት በመተንፈሻ መሳሪያ እየታገዘ እንደሚተነፍስ የአገሪቱ መገናኛ ብዙኃን ዘግቧል።
ግለሰቡ በቫይረሱ የተያዘው በ ሆ ቼ ሚኒ ከተማ በሚገኝ ቡና ቤት ውስጥ ባለፈው መጋቢት ወር ላይ መሆኑ ይታመናል።
ህይወቱን ለማዳን ያለው አማራጭ የሳንባ ንቅለ ተከላ ማካሄድ መሆኑን የአገሪቱ ጤና ሚኒስትር ተናግረዋል።
እስካሁን ድረስ አስር ሰዎች፣ የ70 ዓመት የቀድሞ ወታደርን ጨምሮ፣ ሳንባቸውን ለመስጠት ፈቃደኛ መሆናቸውን ቢናገሩም ይኹንታን ግን አላገኙም።
በቬትናም ህግ መሰረት በህይወት ያለ ሰው ሳንባውን መለገስ አይፈቀድለትም።
እስካሁን ድረስ በቬትናም በኮቪድ-19 ከተያዙ ሰዎች መካከል አንድም ሰው ያልሞተ ሲሆን አሁንም ይህ እንዲቀየር የምትፈልግ አይመስልም።
አገሪቱ እስካሁን ድረስ የአብራሪውን ህይወት ለመታደግ አሉኝ የምትላቸውን ምርጥ የሕክምና ባለሙያዎች በመመደብ ወደ 200 000 ዶላር ያወጣች መሆኑንም የቬትናም የዜና ኤጀንሲ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይን ጠቅሶ ዘግቧል።
ሩሲያ 25ሺህ ቶን ስንዴ ለሰሜን ኮሪያ ላከች
ሩሲያ 25ሺህ ቶን ስንዴ ለሰብዓዊ ርዳታ ወደ ሰሜን ኮሪያ መላኳን በፒዮንግያንግ የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ በፌስቡክ ገፁ ላይ አስፍሯል።
ኤምባሲው ጨምሮ እንዳስታወቀው የመርከቧ ሠራተኞች ራሳቸውን ለይተው የተቀመጡ ሲሆን ስንዴውም በወደቡ ላይ በተለየ ስፍራ መራገፉን አስታውቋል።
"የሰሜን ኮሪያ የወደብ ሰራተኞችንና የባቡር ሠራተኞችን የጥምረት ሥራ ከርቀት መመልከት ችለናል" ኤምባሲው ማለቱን ታስ የተሰኘው የዜና ወኪል ገልጿል።
አክሎም " አንዲት ቅንጣት እንኳ ስንዴ እንዳትወድቅ እንደሚጠነቀቁ እያየን ነው" ብለዋል።
ባለፈው ሚያዚያ ወር ላይ የተባበሩት መንግሥታት 10 ሚሊየን ሰሜን ኮሪያውያን ለከፋ የምግብ እጥረት ይጋለጣሉ ሲል አስጠንቅቆ ነበር።
አሁን ሩሲያ የላከችው የምግብ እርዳታ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለተጎዱ ይሁን ወይም በድርቅ ለተጠቁ የታወቀ ነገር የለም።
ሰሜን ኮሪያ እስካሁ ድረስ አንድም ሰው በቫይረሱ መያዙን አላሳወቀችም።
የማሽተትና የመቅመስ ስሜቷን ያጣችው ሼፍ
በካናዳ ውስጥ ታዋቂ የምግብ አብሳይ (ሼፍ) የሆነችው ጆሽና ማሃራጅም ይሄው ተቃርኖ ሊባል የሚችል ጉዳይ ገጥሟታል። ለአምስት አመታትም ያህል የማሸተትም ሆነ የመቅመስ ስሜቷን እንዳጣችም ከወራት በፊት ይፋ አድርጋለች።ተጨማሪ ያንብቡ
እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ ወዳጆች!
የጤና ሚኒስትሯ ዶ/ር ሊያ ታደሰ ከሰሞኑ እንደገለፁት በኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ በኮሮናቫይረስ የተያዙት 272 ሰዎች የእድሜ ስብጥር ሲታይ ከህፃናት እስከ አረጋዊያን፣ በሁሉም የእድሜ ክልል የሚገኙ ናቸው።እድሜያቸው ከ15-24 የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙት ወጣቶች 99 ሲሆኑ፤ ከዛ የሚቀጥለው ከ25-34 የእድሜ ክልል ውስጥ (75 ሰዎች)፣ ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ቁጥርም 19 ናቸው። በህፃናት ላይ አነስተኛ ቁጥር ቢሆኑም በሽታው እንደሚይዛቸው መረጃዎች ጠቁመዋል።
ኮቪድ-19 የማያጠቃው የእድሜ ክልል የለም። በተለይ በኢትዮጵያ ያለው ስርጭት ትልቁ ቁጥር በወጣቶች ላይ ታይቷል። ስለዚህ እያንዳንዱ ግለሰብ የሚወስደው የግል ጥንቃቄ የኮሮና ወረርሽኝን ስርጭት መከላከል እጅግ አስፈላጊ ነው።ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ እየጨመረ የሚሄድ ሲሆን ምን ያህል ይጨምራል የሚለውን የሚወሰነው በየዕለቱ በሚወሰዱ የጥንቃቄ እርምጃዎች ይሆናል። ስለዚህ አንዘናጋ!