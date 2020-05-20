በመላው ዓለም በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 5 ሚሊዮን ተቃረበ

ስድሳ ሚሊዮን ሰዎች በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ለከፋ ድህነት ሊጋለጡ ይችላሉ ሲሉ የዓለም ባንክ ፕሬዝደንት ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ዴቪድ ማልፓስ እንዳሉት፤ ባንኩ የዓለም ምጣኔ ኃብት በዚህ ዓመት ብቻ በወረርሽኙ ምክንያት 5 በመቶ እንደሚያሽቆለቁል ይገምታል። በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ሚሊዮኖች ሥራቸውን አጥተዋል። በርካታ ንግዶችም ተዘግተዋል። ይህ ደግሞ ይበልጥ እየጎዳ ያለው ድህነት ውስጥ ያሉ ሃገራትን ነው። «ወረርሽኙ የበርካታ ሰዎችን ሕይወት አመሰቃቅሏል። አልፎም የበርካታ ሃገራት የጤና ሥርዓት እጅግ ተጎድቷል» ብለዋል ፕሬዝደንቱ። የዓለም ባንክ የከፋ ድህነት ማለት በቀን 1 ዶላር ከ90 ሳንቲም [65 ብር ገደማ] ያነሰ ገቢ ማግኘት ነው ይላል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
የዓለም ባንክ 60 ሚሊዮን ሰዎች ለከፋ ድህነት ይጋለጣሉ ይላል
ስድሳ ሚሊዮን ሰዎች በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ለከፋ ድህነት ሊጋለጡ ይችላሉ ሲሉ የዓለም ባንክ ፕሬዝደንት ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል።
ዴቪድ ማልፓስ እንዳሉት፤ ባንኩ የዓለም ምጣኔ ኃብት በዚህ ዓመት ብቻ በወረርሽኙ ምክንያት 5 በመቶ እንደሚያሽቆለቁል ይገምታል።
በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ሚሊዮኖች ሥራቸውን አጥተዋል። በርካታ ንግዶችም ተዘግተዋል። ይህ ደግሞ ይበልጥ እየጎዳ ያለው ድህነት ውስጥ ያሉ ሃገራትን ነው።
«ወረርሽኙ የበርካታ ሰዎችን ሕይወት አመሰቃቅሏል። አልፎም የበርካታ ሃገራት የጤና ሥርዓት እጅግ ተጎድቷል» ብለዋል ፕሬዝደንቱ።
የዓለም ባንክ የከፋ ድህነት ማለት በቀን 1 ዶላር ከ90 ሳንቲም [65 ብር ገደማ] ያነሰ ገቢ ማግኘት ነው ይላል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ብራዚል ውስጥ በፍጥነት እየተሰራጨ ነው
በብራዚል የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በፍጥነት እየተሰራጨ ይገኛል። ለዚህም አንዱ ማሳያ ባለፉት 24 ሰዓታት ሪከርድ የሆነ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር መመዝገቡ ነው።
የአገሪቱ የጤና ኃላፊዎች እንዳሉት ትናንት ብቻ 1179 ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት ሞተዋል። ከ17 ሺህ በላይ ሰዎች ደግሞ አዲስ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ናቸው።
ብራዚል ዛሬ ላይ በዓለማችን በቫይረሱ የተያዙ በርካታ ሰዎችን ከሚገኙባቸው አሜሪካ እና ሩሲያ በመቀጠል ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች።
እስካሁን 271 ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ የተጠቁ ሲሆን ከ18 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል።
የቫይረሱ ስርጭት ጠንካራ ክንዱን ባሳረፈባት አገር ግን መሪዎቿ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር ወጥነት ያለው እርምጃ ሲወስዱ አይታዩም።
የአገሪቱ ፕሬዝደንት የእንቅስቃሴ ገደቦች መጣል የለባቸውም በማለት እንቅስቃሴን ከሚገድቡ የግዛት አስተዳዳሪዎች ጋር በተደጋጋሚ ግጭት ውስጥ ሲገቡ ይስተዋላሉ።
ከዚሁ የቫይረሱ ስርጭት ጋር በተያያዘ በሚፈጠሩ አለመግባባቶች ባለፉት ሁለት ወረaት ብቻ ሁለት የጤና ሚንስትሮች ሥራ ለቀዋል።
የአውስትራሊያው አየር መንገድ ያለ አካላዊ ርቀት በረራ ሊጀምር ነው
የአውስትራሊያው ግዙፉ አየር መንገድ ካንታስ በቀጣዩ ወር በረራ ሲጀምር አካላዊ ርቀትን ሳይጠብቅ በረራ እንደሚጀምር ተገልጿል።
ከኮሮና ዘመን በኋላ አየር መንገዶች በረራ ሲጀምሩ በመንገደኞች መካከል ባዶ ወንበር እንዲኖር ይደረጋል የሚል ቅድመ ግምት ቢኖርም፤ ይህ ለካንታስ አየር መንገድ የሚሰራ አይመስልም።
አየር መንገዱ እንዳለው ከጥቂት ሳምንታት በኋላ በረራ ሲጀምር ለመንገደኞች የፊት እና አፍ መሸፈኛ ማስክ እና ሳኒታይዘር ያቀርባል። መንገደኞች ግን ማስክ የማድረግ ግዴታ አይኖርባቸውም።
ይህን የአየር መንገዱን ሃሳብ 'ከጤና ይልቅ የገንዘብ ትርፍ ላያ ያተኮረ ነው' በማለት የተቃወሙ ግን አልጠፉም።
የአየር መንገዱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ግን ከዚህ ቀደም የነበረው ተሞክሮ በአውሮፕላን ላይ በቫይረሱ የመያዝ እድል ዝቅተኛ መሆኑን አሳይቷል። በአውሮፕላን ውስጥ ያለው አየርም እየተጣራ የሚሄድ ነው ሲሉ ተከራክረዋል።
በረራ ሲጀመር አነስተኛ ተሳፋሪዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ የአንድ የበረራ ቲኬት ዋጋ ከዚህ ቀደም ከነበረው በ10 እጥፍ ሊጨምር እንደሚችልም ተገምቷል።
ኬንያ ኮቪድ-19 ያለባቸው የውጭ ሃገራት ዜጎችን ወደ ታንዛኒያ ልትመልስ ነው
የኬንያ ጤና ሚኒስትር ባለሥልጣናት በታንዛኒያ ድንበር በኩል ወደ ሃገሪቱ ሊገቡ የነበሩ 182 ሰዎች ተመርምረው ኮቪድ-19 እንዳለባቸው በመረጋገጡ ምክንያት እንዳይገቡ ከልክለዋል።
126 ግለሰቦች ናማንጋ በተሰኘው የታንዛኒያንና ኬንያ ድንበር ኬላ ላይ ነው ምርመራ የተደረላቸው። የተቀሩቱ ደግሞ በሌሎች አራት ኬላዎች ወደ ኬንያ ለመግባት ሲሞክሩ ነው በተደረገላቸው ምርምራ ኮሮናቫይረስ እንዳለባቸው የተረጋገጠው።
የግለሰቦቹ ዜግነት ይፋ አልሆነም።
የኬንያው ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ከታንዛኒያና ሶማሊያ ጋር ያለው ድንበር እንዲዘጋ ትዕዛዝ የሰጡት ባለፈው ቅዳሜ ነበር። ወደ ድንበር የሚሄዱ አሽከርካሪዎች ምርመራ የማድረግ ግዴታም ተጥሎባቸዋል።
«ወደ ኬንያ የሚመጡ ሰዎች ኮሮናቫይረስ እንደሌለባቸው የሚያስረግጥ ሠርቲፊኬት ካልያዙ መግባት አይችሉም። ኬንያዊያንም ወደ ሌላ ሀጋራት ሲሄዱ ይህን ወረቀት መያዝ አለባቸው» ሲሉ የጤና ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
በኬንያና ሶማሊያ ድንበር በኩል ደግሞ 18 ሰዎች በኮሮናቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል።
የብራዚሉ ፕሬዝደንት የወባ መድኃኒት ለኮቪድ-19 እንዲሆን ሊያዙ ነው
የብራዚሉ ፕሬዝደንት ጃይር ቦልሶናሮ ክሎሪኪን የተሰኘው የወባ መድኃኒት ኮሮናቫይረስን ይከላከላል የሚል ፅኑ አቋም አላቸው።
ከዚህ በፊት የነበሩት የጤና ሚኒስትሮች ይህን የፕሬዝደንቱን ሐሳብ ብዙም ሲደግፉ አይስተዋሉም።
አዲሱ የጤና ሚኒስትር ግን ከቦልሶናሮ ጎን ይመስላሉ። ከጤና ሚኒስትርነታቸው በፊት የጦር ኃይል አለቃ የነበሩት ኤድዋርዶ ፓዙዌሎ የፕሬዝደንቱን ትዕዛዝ ይቀበላሉ።
ቦልሶናሮ በፌስቡክ ገፃቸው ላይ እንዳሰፈሩት ከሆነ፤ የጤና ሚኒስትሩ የወባ በሽታ መድኃኒትን በፅኑ ለታመሙ የኮቪድ-19 በሽተኞች መስጠት የሚያስችለው ሰነድ ላይ ፊርማቸውን ያኖራሉ።
የወባ በሽታ መድኃኒት የሆነው ክሎሪኪን ኮሮቫይረስን እንደሚያክም ምንም ማስረጃ የለም።
ፕሬዝደንቱ፤ ብራዚል በኮሮናቫይረስ ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ማጣቷን ባስታወቁበት መግለጫ ላይ ነው ክሎሮኪን ልንጠቀም ነው የሚል መልዕክት ያስተላለፉት።
ፕሬዝደንቱ፤ የ93 ዓመት እናታቸው ቢያስፈልጋት ብለው ክሎሮኪን የተሰኘውን መድኃኒት በትንሽ ሳጥን አዘጋጅተው እንዳስቀመጡም ተናግረዋል።
የቀድሞው የጤና ሚኒስትር ከጥቂት ቀናት በፊት ነበር ሥልጣናቸው በገዛ ፈቃዳቸው የለቀቁት። ምክንያታቸው ደግሞ ይህ የክሎሮኪን ሰበበኛ ሰነድ ነው ተብሏል።
ሩዋንዳ ለኮሮናቫይረስ ህክምና ሮቦቶችን አሰማራች
ሩዋንዳ ለኮሮናቫይረስ ህክምና አገልግሎት የሚውሉ አምስት ሮቦቶችን ወደ አገሯ በማስገባት ሥራ ልታስጀምር መሆኑን ባለስልጣናት ተናገሩ።
እነዚህ አምስት ሮቦቶች ለእያንዳንዳቸው የሩዋንዳዊ ስም የተሰጣቸው ሲሆን የኮሮናቫይረስን በመመርምር፣ ምግብና መድኃኒት ህሙማኑ ክፍል ድረስ በመውሰድ ከማቅረባቸው በተጨማሪ፤ ታካሚዎችን በቪዲዮ አማካይነት ከሐኪሞቻቸው ጋር እንደሚያገናኙ የሩዋንዳ ጤና ሚኒስቴር ገልጿል።
የአገሪቱ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ዳንኤል ጋሚጄ ለቢቢሲ እንደተናገሩት የእነዚህ ሮቦቶች ዋነኛ አላማ የጤና ባለሙያዎች የኮሮናቫይረስ ህሙማንን በሚያክሙበት ጊዜ ያላቸውን ለበሽታው የመጋለጥ ዕድልን ይቀንሰዋል።
አምስቱ ሮቦቶች በአገሪቱ ባሉ ሁለት የኮቪድ-19 የህክምና ማዕከላት ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ ሲሆን ሕዝብ የሚሰበሰብባቸው ቦታዎችን በጸረ ተህዋሲ ለማጽዳት የሚያስችሉ ተጨማሪ ሮቦቶችን ለማግኘት እየሰሩ መሆናቸውን ሚኒስትሩ ጨምረው ተናግረዋል።
ሮቦቶቹ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ከ50 እስከ 150 ሰዎችን የመመርምር፣ መረጃዎችን የማጠናቀር እና በህሙማን ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችንም ለሐኪሞች የማሳወቅ አቅም አላቸው።
ሮቦቶቹ ቤልጂየም ውስጥ በሚገኝ ኩባንያ የተሰሩ ሲሆን ከሚሰጡት ወሳኝ አገልግሎት በተጨማሪ ሰዎች የፊት መሸፈኛ ጭምብልን በአግባቡ ካላደረጉ ማስጠንቀቂያ ይሰጣሉ።
በሩዋንዳ እስካሁን በኮሮናቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠ 297 ሰዎች ሲኖሩ ከእነዚህም ውስጥ 203ቱ ከበሽታው ሲያገግሙ በበሽታው የሞተ ሰው ግን የለም።
እንደምን አደራችሁ ውድ የቢቢሲ አማራኛ ወዳጆች?
ውድ የቢቢሲ አማርኛ ተከታታዮች! እንደምን አደራችሁ?
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