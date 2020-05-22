ትናንት ማምሻውን በሐረሪ ክልል አንድ ሰው በኮቪድ-19 መያዙን ተከትሎ በመላው አገሪቱ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች\nቁጥርወደ 399 አድጓል። በክልል ደረጃም ካየነው በአሁን ሰዓት\nከጋምቤላ ክልል በስተቀር በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ይገኛሉ። ጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስትትዩት የኮሮናቫይረስን ለመከላከል አራቱ መ ዎችን ተግባራዊ እንዲደረጉ ይመክራሉ። እነዚህም መራራቅ ፣\nአካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ መታጠብ ፣ እጅን በተደጋጋሚ በሳሙናና በውሃ መታጠብ፣ መቆየት፣ አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር ቤት ውስጥ መቆየት፤ መሸፈን ከቤት ውጪ\nበሚንቀሳቀሱበት ወቅት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ የሚሉ ናቸው። እርስዎ ከእነዚህ የመ ህጎች መካከል የትኛውን ተግባራዊ ያደርጋሉ?\nየቢቢሲ አማርኛን ከኮሮናቫይረስ ጋር የተገናኘ የቀጥታ ዘገባ ለመከታተል አብራችሁን ሁኑ!
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
LiveLiveበመላው ዓለም 5.1 ሚሊየን ሰዎች በኮቪድ-19 ተይዘዋል
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እያደገ መጥቷል። በባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ በቫይረሱ ተይዘው የነበሩት 135 ሰዎች ሲሆኑ፤ በአሁኑ ወቅት ግን በሁለት ሳምንታት ውስጥ ከ250 በላይ ሰዎች ጭማሬ አሳይቷል። በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ሳይገኝባቸው ከቆዩት የሐረሪና የጋምቤላ ክልል መካከልም ሐረሪ ክልል ትናንት ማምሻውን አንድ ሰው መገኘቱም ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ ስርጭቱ በፍጥነት እያደገ ቢሆንም በክልሎች በተለያዩ ዞንና ወረዳዎች በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች እየተገኙ ነው። በዚህ ሳምንት መጀመሪያም እስካሁን ከተመዘገቡት ትልቁ የተባለው 35 ሰዎች መገኘታቸው ለብዙዎች አሳሳቢ ሆኗል። ለዚህ ሁሉ መፍትሄው ግን እጅን መታጠብ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅና የሚሰጡትን መመሪያዎች በአግባቡ መተግበር መሆኑን ዛሬም የጤና ባለሙያዎች ያስታውሳሉ።Follow
በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የተደናቀፈው ጣናን ከእምቦጭ የማጽዳት ሥራ
የኮሮናቫይረስ ከተከሰተና የሰዎች እንቅስቃሴ በእጅጉ ከተገታ በኋላ የጣና ሐይቅን ህልውና ስጋት ላይ የጣለውን የእምቦጭ አረምን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት እንዲቀዛቀዝ ማድረጉ የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። በወረርሽኙ ምክንያት በሐይቁ ላይ እየተንሰራፋ ያለውን አደገኛ አረም በተቻለ መጠን ለማስወገድ ከዚህ ቀደም ይወጣ የነበረው ሰው አሁን የለም ያሉን የአካባቢው አርሶ አደር አቶ ጎባው ደመቀ "የሕዝብ ተሳትፎ ቆሟል" ሲሉ ያለውን ሁኔታ ገልጸውልናል።ተጨማሪ ያንብቡ
20 ሺህ ጭምብሎችን ለአረጋውያን እየሠራች ያለችው ጀነት ለማ
20 ሺህ የፊት ጭምብሎችን ለአረጋዊያያን ለማከፋፈል እየሰራች ያለችው ጀነት ለማ
እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ አማርኛ ቤተሰቦች
ትናንት ማምሻውን በሐረሪ ክልል አንድ ሰው በኮቪድ-19 መያዙን ተከትሎ በመላው አገሪቱ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥርወደ 399 አድጓል። በክልል ደረጃም ካየነው በአሁን ሰዓት ከጋምቤላ ክልል በስተቀር በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ይገኛሉ።
ጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስትትዩት የኮሮናቫይረስን ለመከላከል አራቱ መ ዎችን ተግባራዊ እንዲደረጉ ይመክራሉ።
እነዚህም መራራቅ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ መታጠብ፣ እጅን በተደጋጋሚ በሳሙናና በውሃ መታጠብ፣ መቆየት፣ አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር ቤት ውስጥ መቆየት፤ መሸፈን ከቤት ውጪ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ የሚሉ ናቸው። እርስዎ ከእነዚህ የመ ህጎች መካከል የትኛውን ተግባራዊ ያደርጋሉ? የቢቢሲ አማርኛን ከኮሮናቫይረስ ጋር የተገናኘ የቀጥታ ዘገባ ለመከታተል አብራችሁን ሁኑ!