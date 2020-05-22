በናይሮቢ የሚገኙ የሕክምና ባለሙያዎች ወደ ሥራ ከመግባታቸው በፊት አካላዊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ
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በመላው ዓለም 5.1 ሚሊየን ሰዎች በኮቪድ-19 ተይዘዋል

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ቀጥታ ዘገባ

የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ

  1. Liveበመላው ዓለም 5.1 ሚሊየን ሰዎች በኮቪድ-19 ተይዘዋል

    ክትባት በእጇ ያዘች ሴት

    የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እያደገ መጥቷል። በባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ በቫይረሱ ተይዘው የነበሩት 135 ሰዎች ሲሆኑ፤ በአሁኑ ወቅት ግን በሁለት ሳምንታት ውስጥ ከ250 በላይ ሰዎች ጭማሬ አሳይቷል። በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ሳይገኝባቸው ከቆዩት የሐረሪና የጋምቤላ ክልል መካከልም ሐረሪ ክልል ትናንት ማምሻውን አንድ ሰው መገኘቱም ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ ስርጭቱ በፍጥነት እያደገ ቢሆንም በክልሎች በተለያዩ ዞንና ወረዳዎች በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች እየተገኙ ነው። በዚህ ሳምንት መጀመሪያም እስካሁን ከተመዘገቡት ትልቁ የተባለው 35 ሰዎች መገኘታቸው ለብዙዎች አሳሳቢ ሆኗል። ለዚህ ሁሉ መፍትሄው ግን እጅን መታጠብ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅና የሚሰጡትን መመሪያዎች በአግባቡ መተግበር መሆኑን ዛሬም የጤና ባለሙያዎች ያስታውሳሉ።

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  2. በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የተደናቀፈው ጣናን ከእምቦጭ የማጽዳት ሥራ

    ጣና

    የኮሮናቫይረስ ከተከሰተና የሰዎች እንቅስቃሴ በእጅጉ ከተገታ በኋላ የጣና ሐይቅን ህልውና ስጋት ላይ የጣለውን የእምቦጭ አረምን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት እንዲቀዛቀዝ ማድረጉ የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። በወረርሽኙ ምክንያት በሐይቁ ላይ እየተንሰራፋ ያለውን አደገኛ አረም በተቻለ መጠን ለማስወገድ ከዚህ ቀደም ይወጣ የነበረው ሰው አሁን የለም ያሉን የአካባቢው አርሶ አደር አቶ ጎባው ደመቀ "የሕዝብ ተሳትፎ ቆሟል" ሲሉ ያለውን ሁኔታ ገልጸውልናል።

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  3. 20 ሺህ ጭምብሎችን ለአረጋውያን እየሠራች ያለችው ጀነት ለማ

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    Video caption: 20 ሺህ የፊት ጭምብሎችን ለአረጋዊያያን ለማከፋፈል እየሰራች ያለችው ጀነት ለማ

    20 ሺህ የፊት ጭምብሎችን ለአረጋዊያያን ለማከፋፈል እየሰራች ያለችው ጀነት ለማ

  4. እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ አማርኛ ቤተሰቦች

    የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ
    Copyright: Getty Images

    ትናንት ማምሻውን በሐረሪ ክልል አንድ ሰው በኮቪድ-19 መያዙን ተከትሎ በመላው አገሪቱ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥርወደ 399 አድጓል። በክልል ደረጃም ካየነው በአሁን ሰዓት ከጋምቤላ ክልል በስተቀር በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ይገኛሉ።

    ጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስትትዩት የኮሮናቫይረስን ለመከላከል አራቱ መ ዎችን ተግባራዊ እንዲደረጉ ይመክራሉ።

    እነዚህም መራራቅ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ መታጠብ፣ እጅን በተደጋጋሚ በሳሙናና በውሃ መታጠብ፣ መቆየት፣ አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር ቤት ውስጥ መቆየት፤ መሸፈን ከቤት ውጪ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ የሚሉ ናቸው። እርስዎ ከእነዚህ የመ ህጎች መካከል የትኛውን ተግባራዊ ያደርጋሉ? የቢቢሲ አማርኛን ከኮሮናቫይረስ ጋር የተገናኘ የቀጥታ ዘገባ ለመከታተል አብራችሁን ሁኑ!

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