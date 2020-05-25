ብራዚል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ክፉኛ መጠቃትን ተከትሎ አሜሪካ ከዚያች አገር ማንኛውም ዜጋ ወደ አገሬ እንዳይመጣ ስትል እግድ ጥላለች። ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ እግድ የተጣለባቸው ባለፉት 14 ቀናትና ከዚያ በፊት ብራዚል የነበሩ ሰዎች ናቸው። በብራዚል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወረርሽኙ በአስደንጋጭ ሁኔታ ተስፋፍቶ በታማሚዎች ብዛት ከዓለም ሁለተኛ ሆናለች። በአሁኑ ጊዜ የሟቾች ቁጥር በብራዚል 22 ሺህ ግድም ቢሆንም በተህዋሱ የተያዙት ግን 360ሺህ አልፈዋል።ይህም ለብራዚል መጪው ጊዜ መራራ እንደሆነ አመላካች ነው ተብሏል። የዋይት ሐውስ የፕሬስ ሴክሪቴሪ ኬይሊ ማኬነን እንዳለችው እግዱ አዲስ ታማሚዎች ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ ለመከላከል ብቸኛው መንገድ ነው ብላለች። ያም ሆኖ ይህ የጉዞ ክልከላው ንግድን አይመለከትም። የአሜሪካ ዜጎችም ከብራዚል ወደ አገራቸው ለመግባት ቢሹ በሩ ክፍት ነው። በአሜሪካ ቋሚ የመኖርያ ፍቃድ ያላቸው ዜጎችም ይህ እግድ አይነካቸውም ተብሏል። አሜሪካና ብራዚል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ታማሚዎች ቁጥር ዓለምን ተከታትለው የሚመሩ ሲሆን አሜሪካ 1ሚሊዮን 600 ሺህ ዜጎቿ በተህዋሱ ተይዘዋል። የሟቾች ቁጥርም መቶ ሺህን አልፏል። አሜሪካ ከብራዚልም በተጨማሪ ከኢራን፣ ከአውሮፓ ሕብረት አገራትናከዩናይትድ ኪንግደም የሚመጡ ወይም ወደእነዚህአገራት የተደረገ የቅርብ ጊዜ የጉዞ ታሪክ ያላቸው የሌላ አገር ዜጎች የአሜሪካንንምድር እንዳይረግጡ የጉዞ እግድ መጣሏ ይታወሳል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
አሜሪካ ከብራዚል ሰው አይምጣብኝ አለች
ብራዚል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ክፉኛ መጠቃትን ተከትሎ አሜሪካ ከዚያች አገር ማንኛውም ዜጋ ወደ አገሬ እንዳይመጣ ስትል እግድ ጥላለች።
ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ እግድ የተጣለባቸው ባለፉት 14 ቀናትና ከዚያ በፊት ብራዚል የነበሩ ሰዎች ናቸው።
በብራዚል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወረርሽኙ በአስደንጋጭ ሁኔታ ተስፋፍቶ በታማሚዎች ብዛት ከዓለም ሁለተኛ ሆናለች።
በአሁኑ ጊዜ የሟቾች ቁጥር በብራዚል 22 ሺህ ግድም ቢሆንም በተህዋሱ የተያዙት ግን 360ሺህ አልፈዋል።ይህም ለብራዚል መጪው ጊዜ መራራ እንደሆነ አመላካች ነው ተብሏል።
የዋይት ሐውስ የፕሬስ ሴክሪቴሪ ኬይሊ ማኬነን እንዳለችው እግዱ አዲስ ታማሚዎች ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ ለመከላከል ብቸኛው መንገድ ነው ብላለች።
ያም ሆኖ ይህ የጉዞ ክልከላው ንግድን አይመለከትም። የአሜሪካ ዜጎችም ከብራዚል ወደ አገራቸው ለመግባት ቢሹ በሩ ክፍት ነው። በአሜሪካ ቋሚ የመኖርያ ፍቃድ ያላቸው ዜጎችም ይህ እግድ አይነካቸውም ተብሏል።
አሜሪካና ብራዚል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ታማሚዎች ቁጥር ዓለምን ተከታትለው የሚመሩ ሲሆን አሜሪካ 1ሚሊዮን 600 ሺህ ዜጎቿ በተህዋሱ ተይዘዋል። የሟቾች ቁጥርም መቶ ሺህን አልፏል።
አሜሪካ ከብራዚልም በተጨማሪ ከኢራን፣ ከአውሮፓ ሕብረት አገራትናከዩናይትድ ኪንግደም የሚመጡ ወይም ወደእነዚህአገራት የተደረገ የቅርብ ጊዜ የጉዞ ታሪክ ያላቸው የሌላ አገር ዜጎች የአሜሪካንንምድር እንዳይረግጡ የጉዞ እግድ መጣሏ ይታወሳል።