በአሜሪካ በኮሮናቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 100 ሺህ ደረሰ

ኮሮናቫይረስ የማይታይ ገዳይ በሽታ እንደሆነ ተደጋግሞ ይገለጻል። ለመሆኑ በሽታው ከዚህ በላይ ምን ያህል አስከፊ ነው? ቫይረሱ የማይታይ፣ ከያዘንም እስካሁን በሳይንስ የተረጋገጠ ክትባትም ሆነ መድኃኒት አልተገኘለትም። በመሆኑም በርካታ ሰዎች ከቤት ለመውጣት፣ ወደ መደበኛ ሕይወታቸው ለመመለስ፣ ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ለመላክ ቢሰጉ ምንም የሚደንቅ አይደለም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ደህና መሆን ይፈልጋል፤ ነገር ግን ከዚህ ቀደም እንደነበረው ሕይወታችን ደኅንነታችን የተጠበቀ አይደለም። ቫይረሱ ከሚያሳድረው የጤና አደጋ ባሻገርም፤ ተያያዥ የሆኑ ከፍተኛ ቀውሶችን አስከትሏል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
በአሜሪካ በቫይረሱ ሳቢያ የሞቱ ሰዎች ቁጥር በእድሜ ሲከፋፈል፡
የአሜሪካው የበሽታ መቆጣጠር እና መከላከያ ማዕከል-ሲዲሲ በአገሪቱ በቫይረሱ ሳቢያ የሞቱ ሰዎች ቁጥርን በእድሜ ከፋፍሎ አስቀምጧል።
ይህም በአሜሪካ ከኮሮናቫይረስ ጋር በተያያዘ ከታህሳስ 22 እስከ ግንቦት 12 ያሉ ሰዎችን የሚያጠቃልል ነው።
በዚህ ጊዜ ውስጥ 70 ሺህ ሞቶች በአሜሪካ ተመዝግበዋል። ከማዕከሉ የተገኘው አሃዝ እንደሚያሳየው አብዛኛዎቹ ሟቾች እድሜያቸው ከ85 ዓመት በላይ የሆኑ ናቸው።
ኒው ዮርክ፣ ኒው ጀርሲ እና ማሳቹሴት ግዛቶች ደግሞ በርካታ ሰዎች የሞቱባቸው ቀዳሚ የአሜሪካ ግዛቶች ናቸው።
እንደ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አሃዝ መሰረት፤ በብራዚል 15 በመቶ የኮቪድ-19 ሟቾች እድሜያቸው ከ50 ዓመት በታች የሆኑ ናቸው።
በሜክሲኮ ደግሞ 25 በመቶ የሚሆኑት ከ25 እስከ 49 የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙት ናቸው።
በኢትዮጵያ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ ግዴታ ሆነ
በኢትዮጵያ ማንም ሰው ከቤት ውጪ በሚሆንበት ጊዜ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ ግዴታ ሆነ።
የፌደራል አቃቤ ሕጓ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በራሳቸው የትዊተር ሰሌዳ እንዳሰፈሩት "ከዛሬ ጀምሮ ማስክ ከቤት ውጪ በሁሉም ቦታዎች ማድረግ ግዴታ የሚጥል መመሪያ አጽድቀናል" ብለዋል።
አቃቤ ሕጓ እንዳሉት የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን በተመለከተ የሚያጋጥም መዘናጋት፣ ቸልተኝነት፣ የተላለፉትን ደንብ እና መመሪያዎችን አለማክበር ከፍተኛ ዋጋ እንደሚያስከፍል ብራዚልን በምሳሌነት ጠቅሰው ጠንከር ወዳሉ ርምጃዎች መግባት አስፈላጊ መሆኑን አመልክተዋል።
ጨምረውም "ለእራስ፣ ለቤተሰብ፣ ለወገን እና ለሀገር ብለን ከሌሎች ስህተት በመማር ጥንቃቄያችንን ከበፊቱ በላይ እናጠናክር" ሲሉ መክረዋል።
ሕዝቡም በመንግሥትና በባለሞያዎች የተላለፉትን የጥንቃቄ መመሪያዎችን ችላ ሳይል ተግባራዊ እንዲያደርግና ለሕግ አስከባሪዎችም እንዲታዘዝ ጠይቀዋል።
የኢፌዲሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳሰፈረው ከሆነ ከአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ በተጨማሪም የተለያዩ ውሳኔዎችን አስተላልፏል።
መደበኛ የወንበር አቅማቸዉ ከ45 ሰው በላይ የሆነ ተሸከርካሪዎች የሚያስከፍሉት የታሪፍ ጭማሪ ከመደበኛ ዋጋዉ 75% እንዲሆን የተወሰነ ሲሆን፤ መደበኛ የወንበር ቁጥራቸው እስከ 45 ሰው የሆኑ የህዝብ ማመላለሻ ተሸከርካሪዎች ደግሞ የሚያስከፍሉት የታሪፍ ጭማሪ ደግሞ 100% መሆኑ ተወስኗል።
ይህም የተወሰነው የትራንስፖርት ዋጋ ጭማሪ ማድረግ ሰዎች ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱ ለመገደብ አሰተዋጽኦ እንደሚያደረግ በትራንስፖርት ሚኒስቴር የተደረገው ጥናት ስለሚያሳይ መሆኑ በመግለጫው ላይ ተመልክቷል።
የትራንስፖርት መጨናነቅ ለመቀነስ በሚልም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግሥት ሰራተኞች የስራ መግቢያ ሰዓት 1፡30 እንዲሆን የተቀመጠ ሲሆን መዉጫ ስአቱም 9፡30 እንዲሆን ተደርጎ ተሸጋሽጓል።
በአሜሪካ የሟቾች ቁጥር 100,000 አለፈ
አሜሪካ በኮሮና የሞቱባት ዜጎች ቁጥር በቬትናም፣ በኢራቅ፣ በአፍጋኒስታንና በኮሪያ ጦርነቶች በድምሩ ከሞቱትም በላይ ሆኗል፡፡
በጥር 21 የመጀመርያው በኮሮናቫይረስ የተያዘ ሰው በአሜሪካ ተገኘ፡፡
ዶናልድ ትራምፕ ለነገሩ ፊትም አልሰጡትም ነበር፡፡ ‹‹መለስተኛ ጉንፋን ነው›› ሲሉት ነበር፡፡ ቀጥለው ደግሞ ‹‹ሥራ ፈት ዲሞክራቶች እኔን ለማሳጣት የፈጠሩት አሉባልታ ነው›› እያሉ አጣጣሉት፡፡
ትንሽ ቆይተው ‹‹ተራ ነገር ነው፤ ሰሞኑን ብን ብሎ ይጠፋል›› አሉ፡፡ በኋላ ላይ ነገር ዓለሙ ሲምታታባቸው ከልብስ ማጽጃ ኬሚካል እስከ ወባ መድኃኒት ውሰዱበት ማለት ጀመሩ፡፡
እውነት ለመናገር ትራምፕም ሆነ ሌሎች ፖለቲከኞች ወረርሽኙ በዚህ አጭር ጊዜ እንዲህ አሜሪካን የሚያህል አገር በእምብርክክ ያስኬዳል ያለ አልነበረም፡፡
ተጨማሪ ለማንበብ፡ ትራምፕ 'ቀላል ጉንፋን ነው' ያሉት ቫይረስ የ100ሺህ ዜጎቻቸውን ህይወት ነጠቀ
እንደምን አደራችሁ?
እንዴት አደራችሁ ውድ የቢቢሲ አማርኛ ተከታታዮች
ከኮሮናቫይረስ ጋር የተያያዙ ዜናዎችን የምናቀርብበት ዕለታዊ የቀጥታ ዘገባችን አሁን ተጀምሯል።
አብራችሁን ቆዩ።