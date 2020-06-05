ወደ ቢቢሲ አማርኛ የኮሮናቫይረስ የቀጥታ ዘገባ ገጽ እንኳን ደህና መጡ! በኢትዮጵያ እስካሁን ባለው ሂደት 49 የጤና ባለሙያዎችና 16 ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች የኮሮናቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትር ዶ/ር ሊያ ታደሰ ገለፀዋል። ባለሙያዎቹ በአብዛኛው በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ የጤና ተቋማት የሚሰሩ መሆናቸውንም ጨምረው ገልፀዋል። በአዲስ አበባ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥርም 1,205 ደርሷል።\nበአጠቃላይ በኢትዮጵያ እስከ ትናንትናው ድረስ ኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1636 ደርሷል። ከእነዚህም መካከል 18 ሰዎች\nሞተዋል።የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት፣ ሁሌም ቢሆን ከንክኪ በኋላ እጅን በሳሙና በሚገባ መታጠብ፣ በሚገኙበት ስፍራ ሁሉ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ እንዲሁም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ የእርስዎንም የሌሎችንም ጤና ይጠብቃል። ከመላው ዓለም የመራረጥናቸውን አበይት ዜናዎች እዚህ መከታተል ትችላላችሁ! እናንተም ጤና ወዳጆቻችሁም ደህና እንዲሆኑ ምኞታችን ነው! አብራችሁን ሁኑ!
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ ቤተሰቦች
ወደ ቢቢሲ አማርኛ የኮሮናቫይረስ የቀጥታ ዘገባ ገጽ እንኳን ደህና መጡ!
በኢትዮጵያ እስካሁን ባለው ሂደት 49 የጤና ባለሙያዎችና 16 ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች የኮሮናቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትር ዶ/ር ሊያ ታደሰ ገለፀዋል። ባለሙያዎቹ በአብዛኛው በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ የጤና ተቋማት የሚሰሩ መሆናቸውንም ጨምረው ገልፀዋል።
በአዲስ አበባ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥርም 1,205 ደርሷል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ እስከ ትናንትናው ድረስ ኮሮናቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1636 ደርሷል። ከእነዚህም መካከል 18 ሰዎች ሞተዋል።የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት፣ ሁሌም ቢሆን ከንክኪ በኋላ እጅን በሳሙና በሚገባ መታጠብ፣ በሚገኙበት ስፍራ ሁሉ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ እንዲሁም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ የእርስዎንም የሌሎችንም ጤና ይጠብቃል።
ከመላው ዓለም የመራረጥናቸውን አበይት ዜናዎች እዚህ መከታተል ትችላላችሁ! እናንተም ጤና ወዳጆቻችሁም ደህና እንዲሆኑ ምኞታችን ነው!
አብራችሁን ሁኑ!