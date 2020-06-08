በመላው ዓለም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ7 ሚሊዮን ተሻገረ

የምዕራብ ጎንደር ዞን ሦስት ወረዳዎች 17 ቀበሌዎችና አንድ ከተማ አስተዳደር ከሱዳን ጋር የሚዋሰኑ ሲሆን በየዕለቱም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ድንበሩን በማቋረጥ ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ። በዚህ ምክንያትም አካባቢው ከኮሮና መስፋፋት ጋር በተያያዘ የስጋት ቀጠና ሆኗል። በሱዳን አዋሳኝ ቦታዎች ላይ 19 ዋና ዋና በሮች እንዳሉ ለቢቢሲ የገለጹት የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳደሪ አቶ አደባባይ ሙሉጌታ፣ በዞኑ 7 የሚደርሱ የለይቶ ማቆያ ማዕከሎች መኖራቸውን ይናገራሉ። ከሚገባው የሰው ቁጥር አንጻር ያሉት የለይቶ ማቆያ ማዕከሎች አነስተኛ ናቸው። በአንድ ለይቶ ማቆያም ከመያዝ አቅሙ አምስት እጥፍ የሚበልጥ ሰው እንደሚያስተናገድ ጨምረው አስረድተዋል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ኩባ ቫይረሱን 'ተቆጣጥሬዋለሁ' አለች
ኩባ ለስምንተኛ ተከታታይ ቀናት ምንም አይነት ሰው በኮቪድ-19 አለመሞቱን ተከትሎ ኮሮናቫይረስን እንደተቆጣጠረችው ገልጻለች።
በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ አገሪቱ እንዴት የእንቅስቃሴ ገደቡን በደረጃ ማላላት እንደምትጀምር እቅድ ይፋ ታደርጋለች ተብሎ ይጠበቃል።
በኩባ በአጠቃላይ በቫይረሱ ከተያዙት 2200 ሰዎች መካከል ከ250 ያነሱት ብቻ ናቸው ከቫይረሱ ማገገም ያልቻሉት። 83 ሰዎች ደግሞ በዚሁ ቫይረስ ምክንያት ሕይወታቸው አልፏል።
የኩባ መንግስት ባስተላለፈው መልዕክት ዜጎች በተገኘው ውጤት እንዳይዘናጉ ያሳሰበ ሲሆን ትምህርት ቤቶችና ድንበሮች ዝግ ሆነው እንደሚቆዩ አስታውቋል።
በተጨማሪም የሕዝብ ትራንስፖርት መስጫዎች አሁንም ዝግ ሆነው የሚቆዩ ሲሆን ሰዎች ከቤታቸው ሲወጡ ደግሞ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ማድረግ ግዴታቸው ነው።
ኒው ዮርክ ከተማ ለንግድ እንቅስቃሴዎች በሯን እየከፈተች ነው።
ኒው ዮርክ ከተማ ለንግድ እንቅስቃሴዎች በሯን እየከፈተች ነው። በአሜሪካ የቫይረሱ ስርጭት መቀነስ ሁኔታን ተከትሎ ከዛሬ ጀምሮ መሠረታዊ ያልሆኑ የንግድ እንቅስቃሴዎችም ይጀመራሉ ተብሏል።
ዛሬ ላይ የግንባታ፣ ፋብሪካዎች እና የንግድ ሥራ ላይ የተሰማሩ እስከ 400 ሺህ የሚጠጉ የከተማዋ ነዋሪዎች ወደ ሥራ ይመለሳሉ ተብሏል።
የኒው ዮርክ የባቡር ትራንስፖርት አግልግሎት 95 በመቶ አግልግሎት መስጠት እንደሚጀምርም ተጠቁሟል።
ሰዎች ወደ ንግድ ሥራቸው ሲመለሱ ግን ማህበራዊ ርቀትን ከመጠበቅ ጀምሮ የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር የበኩላቸውን መወጣት ግድ ይላቸዋል።
በኒዎ ዮርክ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው የነበረ ሲሆን 21ሺህ 844 ሰዎች ደግሞ ከኮቪድ 19 ጋር በተያያዘ ሕይወታቸውን አልፏል።
ኒው ዚላንድ የእንቅስቃሴ ገደቡን ሙሉ በሙሉ አነሳች
ኒው ዚላንድ የመጨረሻውን የእንቅስቃሴ ገደብ እኩለ ሌሊት ላይ ማንሳቷን ጠቅላይ ሚኒስትር ጃሲንዳ አርደርን አስታውቀዋል።
ይህ ማለት በአገሪቱ የነበሩ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴን የሚገድቡ መመሪያዎች ሙሉ በሙሉ ይነሳሉ ማለት ነው። ነገር ግን ድንበሮች ዝግ ሆነው እንደሚቆዩ ተገልጿል።
ሕዝባዊና የግል ክንዋኔዎች፣ የችርቻሮ ንግድ፣ የአገልግሎት ዘርፍ፣ የሕዝብ ትራንስፖርት እና የአገር ውስጥ ጉዞ ያለምንም ገደብ እንዲከናወኑ ተፈቅዷል።
ጠቅላይ ሚኒስትሯ "ለየት ባለ መልኩ ይህን ቫይረስ ለመቆጣጠር ተባብረናል’’ ካሉ በኋላ "ቫይረሱን ማስወገድ ብቻውን በቂ አይደለም፤ የተባበረ ጥረት ነው ዋናው። አገሪቱም ሌላ የቫይረሱ ክስተት ሊያጋጥማት ይችላል" በማለት ማስጠንቀቂያ አዘል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
እንዴት አደራችሁ?
እንዴት አደራችሁ ውድ የቢቢሲ አማርኛ ወዳጆች?
የቀጥታ ዘገባ ገጻችን ተጀምሯል።
ከቫይረሱ ስርጭት ጋር የተያያዙ ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን።
መልካም ቀን!