አንቶኒ ፋውቺ ለወረርሽኙ ክትባት እንደሚገኝ ተናገሩ

የምዕራብ ጎንደር ዞን ሦስት ወረዳዎች 17 ቀበሌዎችና አንድ ከተማ አስተዳደር ከሱዳን ጋር የሚዋሰኑ ሲሆን በየዕለቱም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ድንበሩን በማቋረጥ ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ። በዚህ ምክንያትም አካባቢው ከኮሮና መስፋፋት ጋር በተያያዘ የስጋት ቀጠና ሆኗል። በሱዳን አዋሳኝ ቦታዎች ላይ 19 ዋና ዋና በሮች እንዳሉ ለቢቢሲ የገለጹት የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳደሪ አቶ አደባባይ ሙሉጌታ፣ በዞኑ 7 የሚደርሱ የለይቶ ማቆያ ማዕከሎች መኖራቸውን ይናገራሉ። ከሚገባው የሰው ቁጥር አንጻር ያሉት የለይቶ ማቆያ ማዕከሎች አነስተኛ ናቸው። በአንድ ለይቶ ማቆያም ከመያዝ አቅሙ አምስት እጥፍ የሚበልጥ ሰው እንደሚያስተናገድ ጨምረው አስረድተዋል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ቬትናም ዓለም አቀፍ የመንገደኞች በረራን ልትጀምር እያሰበች ነው
ቬትናም ዓለም አቀፍ የመንገደኞች በረራን ልትጀምር መሆኑ ተነገረ።
የቬትናም አየር መንገድ የበሽታው ስጋት ወደ ሌለባቸው መዳረሻዎች በረራ ለመጀመር እየተሰናዳ ነው ተብሏል።
የቬትናም ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ እንደዘገበው ከሆነ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚንስትር ዓለም አቀፍ የመንገደኞች በረራን ለማስጀመር ካቢኔያቸውን "ከቫይረሱ ስጋት የተላቀቀ ቀጠናን" ለይቶ እንዲያሳውቋቸው መመሪያ አስተላልፈዋል።
የቴሌቪዥን ጣቢያው ጨምሮ እንደዘገበው የኮሮናቫይረስ ስጋት የሌለባቸው መዳረሻዎች የሚባሉት ባለፉት 30 ቀናት ወረርሽኙን ሪፖርት ያላደረጉ ስፍራዎች ናቸው።
ከቻይና ጋር የምትዋሰነው እና ከ97 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ያሏት ቬትናም፤ በኮቪድ-19 መያዛቸው ሪፖርት ያደረገቻቸው ሰዎች ቁጥር 332 ብቻ ናቸው። በቬትናም ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ የተመዘገበ ሞት የለም።
ፈረንሳይ በሮቿን መክፈት ጀመረች
ከአውሮፓ የጎብኚዎች መዳረሻ ስፍራዎች መካከል አንዱ እና ዋነኛው ነው። በቫይረሱ ስርጭት ምክንያት ለወራት ዝግ ሆኖ ቆይቷል።
ከሳምንት በኋላ ግን የፓሪሱ ኤፍል ታዎር ለጎብኚዎች ዳግም ክፍት እንደሚመደረግ ተነግሯል።
ኤፍል ማማ ለሦስት ወራት ዝግ ሆኖ የቆየ ሲሆን ይህም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ለረዥም ጊዜ ዝግ ሆኖ የቆየበት ወቅት አድርጎታል።
ጎብኚዎች ማማውን ለመጎብኘት ሲሄዱ የፊት እና አፍ መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ ይጠበቅባቸዋልም ተብሏል።
ከማማው በተጨማሪ በፈረንሳይ የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች እና ሙዚያዎች ቀስ በቀስ በሮቻቸውን ለጎብኚዎች ከፍት ማድረግ እየጀመሩ ነው።
ከፓሪስ ወጣ ብሎ የሚገኘው ቬርሳይ ቤተ-መንግሥት ከአራት ቀናት በፊት ክፍት መደረጉ ይታወሳል። ዘ ሉቭ ሙዚያም ደግሞ ከሦስት ሳምንታት በኋላ ጎብኚዎችን ማስተናገድ ይጀምራል ተብሏል።
ፈረንሳይ በቫይረሱ ክፉኛ ከተጠቁ የአውሮፓ አገራት መካከል አንዷ ነች። ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን ከ30 ሺህ በላይ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል።
አንተኒ ፋውቺ ለወረርሽኙ ክትባት እንደሚገኝ ተናገሩ
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የጤና ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት ዶክተር አንተኒ ፋውቺ “ከሁሉ በላይ የሚያስጨንቀኝ ነው” ያሉት የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ “ገና አላበቃም” ሲሉ ተናገሩ።
ጨምረውም እንዳሉት ምንም እንኳን የቫይረሱ በከፍተኛ ፍጥነት መስፋፋት በጣም ቢያሳስባቸውም፤ ነገርግን ክትባት እንደሚገኝለት እርግጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በጋዜጣው መግለጫ ላይ ዶክተሩ እንደተናገሩት “በአራት ወር ጊዜ ውስጥ ብቻ፤ ወረርሽኙ መላው ዓለምን ክፉኛ አጥቅቷል” ብለዋል።
“ይህም ማለት በጣም በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ውስጥ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በበሽታው ተይዘዋል።”
የብሔራዊው የአለርጂና የተላላፊ በሽታዎች ተቋም ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር አንተኒ ፋውቺ ይህንን የተናገሩት በባዮቴክኖሎጂ ዙሪያ ፈጠራዎችን በሚያበረታታ ድርጅት በተዘጋጀ ሥነ ሥርዓት ላይ ነው።
እንዴት አደራችሁ! የሰኔ 03/2012 ዓ.ም የቢቢሲ አማርኛ የቀጥታ ዘገባ ገጽ
እንዴት አደራችሁ ውድ የቢቢሲ አማርኛ ቤተሰቦች!
የቀጥታ ዘገባ ገጻችን ጀምሯል። ከቫይረሱ ስርጭት ጋር የተያያዙ ከአገር ውስጥ እና ከውጪ የተገኙ መረጃዎችን እናቀርባለን።
የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ሁሌም ቢሆን እጅን በሳሙና በሚገባ መታጠብ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ እንዲሁም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ እንዳይዘነጉ መልዕክታችን ነው።
መልካም ቀን!