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በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ ምርመራ ውጤት መዘግየት ስጋት እየፈጠረ ነው

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ቀጥታ ዘገባ

የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ

  1. የኮሮናቫይረስ ውጤት መዘግየት ስጋት እየፈጠረ ነው

    የኮሮናቫይረስ ምርመራ
    Copyright: Getty Images

    የአስክሬን ምርመራ ከኮሮናቫይረስ ጋር ተያይዞ በስፋት እየተካሄደ ነው። ቀደም ሲል በተለየ ምክንያት ካልተፈለገ በስተቀር ምርመራው አይካሄድም ነበር።

    ምርመራው የቫይረሱን የስርጭት መጠን ለማወቅ ይረዳል። ሌሎችም ራሳቸውን እንዲጠብቁ የሚያግዝ ነው።

    ከበሽታው እየተስፋፋ መምጣት አንጻር የምርመራው ውጤት ከመዘግየት ጋር ተያይዞ ችግሮች እየተከሰቱ ነው።

    ዝርዝሩን ይመልከቱ፡ የኮሮናቫይረስ ውጤት መዘግየት ስጋት እየፈጠረ ነው

  2. እንዴት አደራችሁ?

    BBC logo
    Copyright: BBC

    ውድ የቢቢሲ አማርኛ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ?

    የቀጥታ ዘገባችን ጀምሯል።

    እንደተለመደው ከአገር ውስጥ እና ከተቀረው ዓለም ከቫይረሱ ስርጭት ጋር የተያያዙ ወቅታዊ መረጃዎችን እናቀብላችኋለን።

    አብራችሁን ቆዩ።

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