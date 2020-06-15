በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ ምርመራ ውጤት መዘግየት ስጋት እየፈጠረ ነው

የኮሮናቫይረስ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ባለባት ኢትዮጵያ በትናንትናው ዕለት 268 ሰዎች መያዛቸውን ተከትሎ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከሦስት ሺህ ተሻግሯል። የቁጥሩ ማሻቀብ በተለይ የታየው ባለፈው ወር ሲሆን ቫይረሱ ከተከሰተበት መጋቢት እንዲሁም ከቀጣዩ ሚያዝያ ወር ጋር ሲነፃፀር አስር እጥፍ ጭማሪ ማሳየቱንም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት መረጃ ጠቁሟል። አገሪቱ በመቶዎች ታደርግ የነበረውን የላብራቶሪ አቅም በማሳደግ በአሁን በቀን ከስድስት ሺህ በላይ ሰዎችም መመርመር ችላለች። በአጠቃላይ በሦስት ወራትም የተከናወኑት የላብራቶሪ ምርመራዎች 176 ሺህ 504 ደርሰዋል። የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ሁሌም ቢሆን ከንክኪ በኋላ እጅን በሳሙና በሚገባ መታጠብ፣ በሚገኙበት ስፍራ ሁሉ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ እንዲሁም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ ለአሁኑ ዋነኞቹ የበሽታው መከላከያ መንገዶች ናቸው።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
የኮሮናቫይረስ ውጤት መዘግየት ስጋት እየፈጠረ ነው
የአስክሬን ምርመራ ከኮሮናቫይረስ ጋር ተያይዞ በስፋት እየተካሄደ ነው። ቀደም ሲል በተለየ ምክንያት ካልተፈለገ በስተቀር ምርመራው አይካሄድም ነበር።
ምርመራው የቫይረሱን የስርጭት መጠን ለማወቅ ይረዳል። ሌሎችም ራሳቸውን እንዲጠብቁ የሚያግዝ ነው።
ከበሽታው እየተስፋፋ መምጣት አንጻር የምርመራው ውጤት ከመዘግየት ጋር ተያይዞ ችግሮች እየተከሰቱ ነው።
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እንዴት አደራችሁ?
ውድ የቢቢሲ አማርኛ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ?
የቀጥታ ዘገባችን ጀምሯል።
እንደተለመደው ከአገር ውስጥ እና ከተቀረው ዓለም ከቫይረሱ ስርጭት ጋር የተያያዙ ወቅታዊ መረጃዎችን እናቀብላችኋለን።
አብራችሁን ቆዩ።