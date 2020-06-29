የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በቻይናዋ ዉሃን ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በመላው ዓለም በቫይረሱ የተያዙ የዓለማችን ሕዝቦች 10 ሚሊየን መሻገሩን የጆንስ ሆፕኪንስ መረጃ ያሳያል። ይህ ወረርሽኝ በብዛት በአሜሪካና አውሮጳ ተስፋፍቶ ቢገኝም በአሁኑ ሰዓት ግን በአሜሪካ ከምን ግዜውም በላይ ስርጭቱ ጨምሯል። በአሜሪካ በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ2.5 ሚሊየን በላይ የደረሰ ሲሆን በፍሎሪዳና ቴክሳስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ከፍተኛ ቁጥር ተመዝግቧል፡፡በአገሪቷ ደቡባዊ ክፍል በሚገኙት ግዛቶች የወረርሽኙ ሥርጭት የጨመረው በቅርብ ሳምንታት የንግድ ተቋማት እንዲከፈቱ ከተፈቀደ በኋላ ነው ተብሏል፡፡ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ባለፉት ስድስት ቀናት ብቻ አንድ ሚሊየን ገደማ ሲሆን፣ በአፍሪካና በምዕራብ እስያ ይህ ቁጥር መጨመር እያሳየ ነው ተብሏል። በኢትዮጵያም ቢሆን የኮቪድ-19 በፍጥነት እየጨመረ ሲሆን የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር በአግባቡ መከተል ራስንም ሆነ ሌሎችን ለመከላከል ሁነኛ መላ መሆኑን ባለሙያዎችና መንግሥት ዘወትር ይመክራሉ። እናንተም የቢቢሲ አማርኛ ቤተሰቦች ራሳችሁም ሆነ ወዳጆቻችሁ በጤና ያለስጋት እንድትኖሩ እጃችሁን በየጊዜው መታጠብ፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ እንዲሁም አካላዊ ርቀትን መጠበቅ አትርሱ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከመላው ዓለም የምንመራርጣቸውን የኮሮናቫይረስ አበይት ዜናዎች እናቀርባለን። ተከታተሉን። መልካም ቀን!
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
የአምቡላንስ ሹፌሩ የኮሮናቫይረስ ሕሙማንና ሕክምና ትዝብት
እኔ ሹፌር ሆኜ ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ስሠራ ጀምሮ ከቤተሰብ ጋር ከሚስቴ ጋር መቀላቀል የለበኝም። ተመቻችቶ ለብቻዬ ኳራንቲን ሆኜ ከማህበረሰቡ፣ ከእናቴ እና ከባለቤቴ ጋር መቀላቀል አልነበረብኝም። አድርሼ ስመለስ ጓደኞቼ አትቀላቀልም በሚል ከአንገት በላይ ነበር ሠላም የሚሉኝ። አሁን ግን ለውጥ አለው። 'ችግር የለም ሰላም በለን' የሚልም አለ። አሁን ተለምዷል። መጀመሪያ ግን 'መተማ ላይ [ቫይረሱ] ከገባ እሱ ነው የሚያስገባብን' በሚል እኔ ላይ ያነጣጠረ ጥሩ ያልሆነ ሁኔታ ነው የነበረው።ተጨማሪ ያንብቡ
አስራ አንድ አባላቱ በኮሮናቫይረስ የተያዙበት ቤተሰብ ጭንቀትና ደስታ
ዕለቱ አርብ ሚያዝያ 16/2012 ነበር። ሙኩል የሃምሳ ሰባት ዓመት አጎቱ ሙቀት፣ ሙቀት ሲላቸው ብዙም አላስጨነቀውም ነበር። ሆኖም ነገሩ በእሳቸው ላይ ብቻ አልተወሰነም በአርባ ስምንት ሰዓታትም ውስጥ ሌሎች ሁለት የቤተሰቡ አባላትም ታመሙ። ከፍተኛ የሙቀት መጠን፤ የድምፃቸው መሻከር፣ መጎርነንና ሳልም መከታተል ጀመረ። ሙኩልም ያው የወቅቱ ጉንፋን ነው ብሎ ችላ አለው፤ ኮሮናቫይረስ ሊሆን ይችላል የሚለውን ማመንም ሆነ መቀበል አልፈለገም።ተጨማሪ ያንብቡ
እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ አማርኛ ቤተሰቦች
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በቻይናዋ ዉሃን ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በመላው ዓለም በቫይረሱ የተያዙ የዓለማችን ሕዝቦች 10 ሚሊየን መሻገሩን የጆንስ ሆፕኪንስ መረጃ ያሳያል።
ይህ ወረርሽኝ በብዛት በአሜሪካና አውሮጳ ተስፋፍቶ ቢገኝም በአሁኑ ሰዓት ግን በአሜሪካ ከምን ግዜውም በላይ ስርጭቱ ጨምሯል።
በአሜሪካ በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ2.5 ሚሊየን በላይ የደረሰ ሲሆን በፍሎሪዳና ቴክሳስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ከፍተኛ ቁጥር ተመዝግቧል፡፡በአገሪቷ ደቡባዊ ክፍል በሚገኙት ግዛቶች የወረርሽኙ ሥርጭት የጨመረው በቅርብ ሳምንታት የንግድ ተቋማት እንዲከፈቱ ከተፈቀደ በኋላ ነው ተብሏል፡፡
በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ባለፉት ስድስት ቀናት ብቻ አንድ ሚሊየን ገደማ ሲሆን፣ በአፍሪካና በምዕራብ እስያ ይህ ቁጥር መጨመር እያሳየ ነው ተብሏል።
በኢትዮጵያም ቢሆን የኮቪድ-19 በፍጥነት እየጨመረ ሲሆን የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር በአግባቡ መከተል ራስንም ሆነ ሌሎችን ለመከላከል ሁነኛ መላ መሆኑን ባለሙያዎችና መንግሥት ዘወትር ይመክራሉ።
እናንተም የቢቢሲ አማርኛ ቤተሰቦች ራሳችሁም ሆነ ወዳጆቻችሁ በጤና ያለስጋት እንድትኖሩ እጃችሁን በየጊዜው መታጠብ፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ እንዲሁም አካላዊ ርቀትን መጠበቅ አትርሱ።
ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከመላው ዓለም የምንመራርጣቸውን የኮሮናቫይረስ አበይት ዜናዎች እናቀርባለን። ተከታተሉን። መልካም ቀን!