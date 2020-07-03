በመላው ዓለም በቫይረሱ የተያዙ የዓለማችን ሕዝቦች 10 ሚሊዮን 800 ሺህ መሻገሩን የጆንስ ሆፕኪንስ መረጃ ያሳያል። ይህ ወረርሽኝ በብዛት በአሜሪካና አውሮጳ ተስፋፍቶ ቢገኝም በአሁኑ ሰዓት ግን በአሜሪካ ከምን ግዜውም በላይ ስርጭቱ ጨምሯል። በአፍሪካና በምዕራብ እስያ ይህ ቁጥር መጨመር እያሳየ ነው ተብሏል። በኢትዮጵያም ቢሆን በዚህ ሳምንት በነበረው አለመረጋጋት የኮሮናቫይረስ ምርመራ ማድረግም ሆነ መረጃ መሰብሰብ አዳጋች ቢሆንም የኮቪድ-19 በፍጥነት እየጨመረ መሆኑ ግን የማይካድ ሃቅ ነው። የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር በአግባቡ መከተል ራስንም ሆነ ሌሎችን ለመከላከል ሁነኛ መላ መሆኑን ባለሙያዎችና መንግሥት ዘወትር ይመክራሉ። በመሆኑም አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ አፍና አፈንጫን መሸፈን እንዲሁም እጅን በተደጋጋሚ መታጠብ ከመከላከያ መንገዶቹ መካከል ቀዳሚዎቹ ናቸው። ከመላው ዓለም የምንሰበስባችንና ከኮሮናቫይረስ ጋር የተገናኙ አበይት ዘገባዎችን እዚህ እናቀርብላችኋለን። መልካም ቀን!
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ ቤተሰቦች!
በመላው ዓለም በቫይረሱ የተያዙ የዓለማችን ሕዝቦች 10 ሚሊዮን 800 ሺህ መሻገሩን የጆንስ ሆፕኪንስ መረጃ ያሳያል።
ይህ ወረርሽኝ በብዛት በአሜሪካና አውሮጳ ተስፋፍቶ ቢገኝም በአሁኑ ሰዓት ግን በአሜሪካ ከምን ግዜውም በላይ ስርጭቱ ጨምሯል።
በአፍሪካና በምዕራብ እስያ ይህ ቁጥር መጨመር እያሳየ ነው ተብሏል።
በኢትዮጵያም ቢሆን በዚህ ሳምንት በነበረው አለመረጋጋት የኮሮናቫይረስ ምርመራ ማድረግም ሆነ መረጃ መሰብሰብ አዳጋች ቢሆንም የኮቪድ-19 በፍጥነት እየጨመረ መሆኑ ግን የማይካድ ሃቅ ነው።
የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር በአግባቡ መከተል ራስንም ሆነ ሌሎችን ለመከላከል ሁነኛ መላ መሆኑን ባለሙያዎችና መንግሥት ዘወትር ይመክራሉ።
በመሆኑም አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ አፍና አፈንጫን መሸፈን እንዲሁም እጅን በተደጋጋሚ መታጠብ ከመከላከያ መንገዶቹ መካከል ቀዳሚዎቹ ናቸው።
ከመላው ዓለም የምንሰበስባችንና ከኮሮናቫይረስ ጋር የተገናኙ አበይት ዘገባዎችን እዚህ እናቀርብላችኋለን።
መልካም ቀን!