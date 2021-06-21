በሐዋሳ ከተማ መራጮች ድምጻቸውን መስጠት የጀመሩት ከማለዳው 12 ሰዓት ነው።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ምርጫ 2013፡ መራጮች በሐዋሳ
በሐዋሳ ከተማ መራጮች ድምጻቸውን መስጠት የጀመሩት ከማለዳው 12 ሰዓት ነው።
“ድምጻችን ለውጥ ያመጣል ብለን እናስባለን”
በደሴ ከተማ አገር ግዛት መርሆ ግቢ ምርጫ ጣቢያው ቢቢሲ የደረሰው ከማለዳው 12፡00 ላይ ነበር።
ሰሞኑን ጸሐያማ ሆኖ የሰነበተው የደሴ የአየር ሁኔታ ትናንት በምርጫው ዋዜማ በስሱ ዝናብ ጎብኝቶት ነበር።
አየሩ ትንሽ ቀዝቀዝ ይላል። ቢሆንም ግን መራጮች ተሰልፈው ለመምረጥ እየተጠባበቁ ነው።
በጣቢያው እያንዳንዱ ፓርቲ የወከላቸው እንዲሁም ሌሎች የምርጫ ታዛቢዎች፣ ምርጫ አስፈፃሚ የጸጥታ አካላትና የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል መመሪያ አስከባሪዎች ይገኛሉ።
ያነጋገርናቸው መራጮች “ስለ ምርጫና አመራረጡ በቂ ግንዛቤ አለን፤ ድምጻችን ለውጥ ያመጣል ብለን እናስባለን” ብለዋል።
ረቢዓ አራጋው ለመምረጥ የ3 ወር ልጇን ይዛ ነው ወደ ምርጫ ጣቢያው ያቀናችው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ድምጿን የምትሰጠው።
ከዚህ በፊት በተካሄዱት ምርጫዎች አልመረጠችም። "አሁን በመምረጤ ደስተኛ ነኝ" ብላለች። “ካልተመረጠ አገር ሠላም አትሆንም” የምትለው ረቢዓ የምትመርጠው ፓርቲ ይህንን ለውጥ ያመጣልኛል ብላ ተስፋ አድርጋለች።
ዐይነኩሉ ገ/ጻድቅ ይባላሉ። የ77 ዓመት የእድሜ ባለፀጋ ናቸው። ከልጅ ልጃቸው ጋር ነው ለመምረጥ ወደ ምርጫ ጣቢያው በማለዳ ያመሩት። ከዚህ በፊት ያሉትን አምስቱን ምርጫዎች መርጠዋል። “የዘንድሮው ምርጫ በጸጥታውና በሥነ ሥርዓቱ ለየት ብሎብኛል፤ ምርጫው በሰላም ይጠናቀቃል ብዬ እጠብቃለሁ” ብለዋል።
ከምርጫው በኋላ በአገሪቷ ያጋጠሙ ችግሮች እንደሚፈቱ እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል።
በአዲስ አበባ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ዛሬ ጠዋት የደረሱበት የምርጫ ጣቢያ
ይህ አዲስ አበባ 22 እካባቢ የሚገኘው የቀጠና 6 ምርጫጣቢያ 10 ሲሆን ወደ ጣቢያው ዘግይቶ የደረሱ የድምጽ መስጫ ወረቀቶች እየተራገፈ ነው።
በዚህ አካባቢ የውሃ፣ መስኖ እና ኢነርጂ ሚንስትሩ ስለሺበቀለ (ዶ/ር፣ኢንጂነር) የብልጽግና ፓርቲን በመወከል ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት ዕጩ ሆነው ቀርበዋል።
እንዲሁም የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አቶ በቃሉ አጥናፉን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዕጩ አድርጎ አቅርቧል።
ምርጫውን የተመለከቱ ዋነኛ አሃዞች
• በስድስተኛው ምርጫ ላይ ድምጽ ለመስጠት 37 ሚሊዮን 408 ሺህ 600ዜጎች ተመዝግበዋል። ከእነዚህ መካከልም 20 ሚሊዮን 317 ሺህ 472 ወንዶች እንዲሁም 17 ሚሊዮን 91 ሺህ 128 ሴቶች ናቸው።
• በምርጫው 47 የፖለቲካ ፓርቲዎች 8,209 ዕጩዎችንያረቡ ሲሆን በግል ደግሞ 125 ዕጩዎች ለፌደራልና ለክልል ምክር ቤቶች ተወዳዳሪሆነው ቀርበዋል።
• ገዢው ብልጽግናፓርቲ 2,432 ተወዳዳሪዎችን በማቅረብ በዕጩዎች ብዛት ቀዳሚ ሲሆን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) 1,385 ዕጩዎችን እንዲሁም እናት ፓርቲ ደግሞ 573 ዕጩዎችን በማቅረብ ዋነኞቹ ናቸው።
·ዛሬ ሰኔ 14/2013 ዓ.ም በሚካሄደው ምርጫ ለ445 የፓርላማ መቀመጫዎች ድምጽ የሚሰጥ ሲሆን ለ64ቱ ወንበሮች ደግሞ ጳግሜ 1/2013 ዓ.ምድምጽ ይሰጣል።
ስድስተኛው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ
ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ዛሬ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በመካሄድ ላይ ነው። በዚህ ምርጫ ለመሳተፍ ከትግራይ ክልል በስተቀር ከ37 ሚሊየን በላይ ሰዎች መመዝገባቸውን የኢትጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማስታወቁ ይታወሳል። 47 የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ዕጩዎቻቸውን ለተወዳዳሪነት አቅርበዋል። በዚህ ምርጫ ዕጩዎች ለአገሪቱ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለክልል ምክር ቤቶች መቀመጫዎች ይወዳደራሉ።Catch up