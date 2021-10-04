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ኢትዮጵያ ዛሬ አዲስ መንግሥት ትመሰርታለች

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ቀጥታ ዘገባ

የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ

  1. ዛሬ የሚጠበቁ ዋና ዋና ክስተቶች

    ምክር ቤት
    Copyright: HPR Facebook

    ረፋድ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የምስረታና የመክፈቻ ጉባኤ ይካሄዳል።

    ለሁለቱም ምክር ቤቶች አፈ ጉባኤ እና ምክትል አፈ ጉባኤ ይሰየማሉ።

    በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ የመክፈቻ ጉባኤ ላይ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር ያደርጋሉ።

    የምርጫ 2013 አሸናፊው የሆነው ብልፅግና ፓርቲ እጩ አድርጎ የሚያቀርባቸው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ይሾማሉ።

    በብልጽግና ፓርቲ የሚቀርቡ ጠቅላይ ሚንሰትር ሹመትን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሹመት ያፀድቃል ተብሎ ይጠበቃል።

    ሹመቱ የሚፀድቅላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር በምክር ቤቱ ንግግር ያደርጋሉ።

    የሚሾሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ካቢኔያቸውን ያዋቅራሉ ፤ ይፋ ያደርጋሉ።

    በመስቀል አደባባይ ልዩ የመንግሥት ምስረታ እና የተሿሚው ጠቅላይ ሚኒስትር በዓለ ሲመት ስነስርዓት ይካሄዳል።

  2. አዲስ መንግሥት ለኢትዮጵያ

    ምክር ቤት
    Copyright: ANADOLU AGENCY

    ዛሬ ሰኞ መስከረም 24/2014 ዓ.ም. በፌዴራል ደረጃ በሕዝብ የተመረጠው መንግሥት ይመሠረታል።

    አዲሱ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ስራቸውን ይጀመራሉ።

    ምክር ቤቱ አገሪቱን ለቀጣይ አምስት ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትርነት የሚመራውን ግለሰብ ይሰይማል።

    በምክር ቤቱ የተሾሙት ጠቅላይ ሚንስትርም በሚኒስትርነት የሚያገለግሉ ዕጩዎችን ለምክር ቤቱ አቅርበው ያስሾማሉ ተብሎ ይጠበቃል።

  3. እንደምን አደራችሁ!

    የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የያዘ ወጣት
    Copyright: Getty Images

    ዛሬ በኢትዮጵያ አዲስ መንግሥት ይመሠረታል።

    በዛሬው ዕለት በርካታ አበይት ጉዳዮች ይከናወናሉ ተብሎ ይጠበቃል።

    እኛም ከዚህ ከአሁን ጀምሮ ትኩስ መረጃዎችን በቀጥታ የዘገባ ገጻችን እናደርሳችኋለን።

    መልካም ቀን!

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