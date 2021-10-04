ኢትዮጵያ ዛሬ አዲስ መንግሥት ትመሰርታለች

በ2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ በአገር ውስጥ ባሉ ብሔር ተኮር ግጭቶች፣ ጦርነቶች እንዲሁም በዲፕሎማሲው መስክ እጅጉን የተፈተነችበት ዓመት እንደነበር ይነገራል። በ2013 ዓ.ም በሰሜኑ ክፍል የተቀሰቀሰው ጦርነት የበርካቶችን ሕይወት ቀጥፏል፣ አፈናቅሏል፣ በሚሊዮኖች ላይ የረሃብ አደጋ ደቅኗል። ጦርነቱ ወደ አማራ እና አፋር ክልሎች ተስፋፍቶም ያደረሰው የሰብዓዊ ቀውስ ከፍተኛ ነው። ሌሎቹ የአገሪቱን ፖለቲካ ውጥረት ውስጥ የጣሉት ኹነቶች የትኞቹ ነበሩ?
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ዛሬ የሚጠበቁ ዋና ዋና ክስተቶች
ረፋድ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የምስረታና የመክፈቻ ጉባኤ ይካሄዳል።
ለሁለቱም ምክር ቤቶች አፈ ጉባኤ እና ምክትል አፈ ጉባኤ ይሰየማሉ።
በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ የመክፈቻ ጉባኤ ላይ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር ያደርጋሉ።
የምርጫ 2013 አሸናፊው የሆነው ብልፅግና ፓርቲ እጩ አድርጎ የሚያቀርባቸው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ይሾማሉ።
በብልጽግና ፓርቲ የሚቀርቡ ጠቅላይ ሚንሰትር ሹመትን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሹመት ያፀድቃል ተብሎ ይጠበቃል።
ሹመቱ የሚፀድቅላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር በምክር ቤቱ ንግግር ያደርጋሉ።
የሚሾሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ካቢኔያቸውን ያዋቅራሉ ፤ ይፋ ያደርጋሉ።
በመስቀል አደባባይ ልዩ የመንግሥት ምስረታ እና የተሿሚው ጠቅላይ ሚኒስትር በዓለ ሲመት ስነስርዓት ይካሄዳል።
አዲስ መንግሥት ለኢትዮጵያ
ዛሬ ሰኞ መስከረም 24/2014 ዓ.ም. በፌዴራል ደረጃ በሕዝብ የተመረጠው መንግሥት ይመሠረታል።
አዲሱ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ስራቸውን ይጀመራሉ።
ምክር ቤቱ አገሪቱን ለቀጣይ አምስት ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትርነት የሚመራውን ግለሰብ ይሰይማል።
በምክር ቤቱ የተሾሙት ጠቅላይ ሚንስትርም በሚኒስትርነት የሚያገለግሉ ዕጩዎችን ለምክር ቤቱ አቅርበው ያስሾማሉ ተብሎ ይጠበቃል።
እንደምን አደራችሁ!
ዛሬ በኢትዮጵያ አዲስ መንግሥት ይመሠረታል።
በዛሬው ዕለት በርካታ አበይት ጉዳዮች ይከናወናሉ ተብሎ ይጠበቃል።
እኛም ከዚህ ከአሁን ጀምሮ ትኩስ መረጃዎችን በቀጥታ የዘገባ ገጻችን እናደርሳችኋለን።
መልካም ቀን!