የኬንያ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ዛሬ በማለዳው በትውልድ\nአካባቢያቸው ሪፍት ቫሊ ውስጥ ድምጻቸውን ከሰጡ በኋላ እንደተናገሩት በፕሬንታዊው ምርጫ አሸናፊ እንደሚሆኑ ተናግረዋል። ሩቶ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት “የድል ቀናችንን በጉጉት\nእየጠበቅኩ ነው” ብለዋል። “የኬንያ ሕዝብ አገራችንን\nወደ ቀጣዩ ዘመን ወደፊት የሚወስደውን ምርጫ እንደሚያደርጉ እርግጠኛ ነኝ... ስለዚህም ሁላችንም የሕዝቡን ምርጫ ልናከብር ይገባል።” የ55 ዓመቱ ዊሊያም\nሩቶ ለ10 ዓመታት በአሁን ወቅት በአመለካከት ከተለያዩት የፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ምክትል ሆነው የሠሩ ሲሆን፣ ለፕሬዝዳንተንት\nሲወዳደሩ የመጀመሪያቸው ነው። ዋነኛው ተቀናቃኛቸው የቀድሞው የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ራይና ኦዲንጋ ለረጅም ጊዜ በተቃዋሚ ፓርቲ መሪነት\nየቆዩ ሲሆን፣ አሁን ለፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩት ለ5ኛ ጊዜ ነው።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
በአሸናፊነት የምንወጣበትን ቀን በጉጉት እየጠበቅኩ ነው - ዊሊያም ሩቶ
የኬንያ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ዛሬ በማለዳው በትውልድ አካባቢያቸው ሪፍት ቫሊ ውስጥ ድምጻቸውን ከሰጡ በኋላ እንደተናገሩት በፕሬንታዊው ምርጫ አሸናፊ እንደሚሆኑ ተናግረዋል።
ሩቶ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት “የድል ቀናችንን በጉጉት እየጠበቅኩ ነው” ብለዋል።
“የኬንያ ሕዝብ አገራችንን ወደ ቀጣዩ ዘመን ወደፊት የሚወስደውን ምርጫ እንደሚያደርጉ እርግጠኛ ነኝ... ስለዚህም ሁላችንም የሕዝቡን ምርጫ ልናከብር ይገባል።”
የ55 ዓመቱ ዊሊያም ሩቶ ለ10 ዓመታት በአሁን ወቅት በአመለካከት ከተለያዩት የፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ምክትል ሆነው የሠሩ ሲሆን፣ ለፕሬዝዳንተንት ሲወዳደሩ የመጀመሪያቸው ነው።
ዋነኛው ተቀናቃኛቸው የቀድሞው የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ራይና ኦዲንጋ ለረጅም ጊዜ በተቃዋሚ ፓርቲ መሪነት የቆዩ ሲሆን፣ አሁን ለፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩት ለ5ኛ ጊዜ ነው።
ኬንያውያን ፕሬዚዳንታቸውን ለመምረጥ ድምጽ መስጠት ጀመሩ
ኬንያውያን ለቀጣይ አምስት ዓመታት አገሪቷን የሚመራውን ፕሬዚዳንታቸውን ለመምረጥ በዛሬው ዕለት ነሐሴ 03/2014 ዓ.ም. ወደ ምርጫ ጣቢያዎች አቅንተዋል።
በመላው አገሪቱ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ የምርጫ ጣቢያዎች የተከፈቱ ሲሆን ድምጽም መስጠት ተጀምሯል።
በኬንያ ሪፍት ቫሊ ክልል በሚገኘው ኮሳሼይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለፕሬዚዳንትነት እየተወዳደሩ ያሉት የአገሪቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ከባለቤታቸው ጋር በመሆን ድምጽ ሰጥተዋል።
የፕሬዚዳንት ዕጩ ራይላ ኦዲንጋ ጋር አብረው እየተወዳደሩ ያሉት ማርታ ካሩዋ በኬንያ ማዕከላዊ ግዛት ኪሪያኒጋ ግዛት ውስጥ ውስጥ ድምጽ ሰጥተዋል።
የድምጽ መስጫ ጣቢያዎች እስከ አመሻሹ 11 ሰዓት ድረስ ክፍት ሆነው የሚቆዩ ሲሆን፣ ድምጹን ለመስጠት በሰልፍ ላይ ያለ ማንኛውም ሰው ድምጽ እንዲሰጥ ይፈቀድለታል።
ቢቢሲ አማርኛ ከኬንያ ምርጫ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን በቀጥታ ዘገባ ገጹ ያቀርባል።