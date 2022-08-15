ዊሊያም ሳሞይ ሩቶ በአሁኑ ወቅት በኬንያ ፖለቲካ ውስጥ ሁለተኛው ኃያል ሰው ናቸው። በዘንድሮ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫም ተፎካካሪያቸውን በጠበበ ውጤት እየመሩ ይገኛሉ። የቀድሞ የዶሮ ነጋዴ፤ የዛሬው ዕጩ ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶ ማን ናቸው? እዚህ ያንብቡ
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን ሊያሸንፉ ይችላሉ የተባሉት የቀድሞ የዶሮ ነጋዴ
ዊሊያም ሳሞይ ሩቶ በአሁኑ ወቅት በኬንያ ፖለቲካ ውስጥ ሁለተኛው ኃያል ሰው ናቸው።
በዘንድሮ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫም ተፎካካሪያቸውን በጠበበ ውጤት እየመሩ ይገኛሉ።
የቀድሞ የዶሮ ነጋዴ፤ የዛሬው ዕጩ ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶ ማን ናቸው?
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አሁናዊ የድምጽ ቆጠራን ይመልከቱ
ሁለቱ የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ዕጩዎች አንገተ ለአንገተ ተያይዘዋል።
ምርጫ አስፈጻሚ ኮሚሽን ዛሬ ነሐሴ 09/2014 ዓ.ም. ከሰዓት 9 ሰዓት ላይ አሸናፊውን ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቋል።
በድምጽ ቆጠራ አሁን ላይ ማን እየመራ ይገኛል?
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በአባታቸው ያልተሳካውን የፕሬዝዳንትነት መንበር የሚናፍቁት ራይላ
ራይላ ኦዲንጋ በኬንያ ፖለቲካ ታዋቂ ከሆነ ቤተሰብ የተገኙ ናቸው።
ለአስርት ዓመታት የዘለቀው የፖለቲካ ሕይወታቸው ግን ቤተ መንግሥት አላደረሳቸውም።
የዘንድሮው ምርጫ ፕሬዝዳንት የመሆን እድላቸውን የሚያሳኩበት የመጨረሻው ዕድላቸው ነው።
ራይላ ማን ናቸው?
ዛሬ ውጤቱ በጉጉት የሚጠበቀው የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ
ኬንያውያን ከብሪታኒያ ነጻ ከወጡ በኋላ አምስተኛውን የአገሪቱን ፕሬዝዳንት ለመምረጥ ባለፈው ሳምንት ድምጽ ሰጥተው አሸናፊውን ለማወቅ በጉጉት እየጠበቁ ነው።
የወቅቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ እና የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ራይላ ኦዲንጋ በተቀራረበ ውጤት ለፕሬዝዳንትነት ሲፎካከሩ ቆይተዋል።
የ77 ዓመቱ ራይላ አዲንጋ አራት ጊዜ ለፕሬዝዳንትነት ተወዳድረው ሳይቀናቸው ቢቀርም፣ ተስፋ ሳይቆርጡ አሁን ለአምስተኛ ጊዜ እየተወዳደሩ ነው።
አባታቸው ጭምር ፖለቲከኛ እና ባለሥልጣን የነበሩት ኦዲንጋ፣ ከአስር ዓመት በፊት ግን አወዛጋቢውን ምርጫ ተከትሎ የኬንያ ጠቅላይ ሚንስትር በመሆን አገለግለዋል። ለዓመታት ሲደግፏቸው የቆዩ በርካታ ደጋፊዎች ያሏቸው ኦዲንጋ አድናቂዎቻቸው “ባባ” (አባት) በሚል ይጠሯቸዋል።
ከድሃ ቤተሰብ እንደመጡ የሚነገርላቸው ዊሊያም ሩቶ ባለፉት አስር ዓመታት የኬንያ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ከኡሁሩ ኬንያታ ጋር በሥልጣን ላይ ቆይተዋል።
ሩቶ ‘ኬንያ ኩዋንዛ’ ወይም ኬንያ ትቅደም በሚል መርኅ በተለይ በዝቅተኛ የኑሮ እና የሥራ ደረጃ ላይ የሚገኘውን ሕዝብ ሕይወት መቀየር ዋነኛ ትኩረታቸው ነው።
የ55 ዓመቱ ዊሊያም ሩቶ በመጀመሪያ የሰሜን ኤልዶሬት ምርጫ ክልል የሕዝብ እንደራሴ በመሆን ወደ ዋነኛው የአገሪቱ የፖለቲካ መድረክ መጥተዋል።
ከአሁኑ ፕሬዝዳንት ጆሞ ኬንያታ ጋር በመወዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው ሁለተኛው የአገሪቱ ኃያል ፖለቲከኛ ሆነው ከርመዋል።
ሩቶ ከጥቂት ዓመታት በፊት ከፕሬዝዳንት ኬንያ ጋር የነበራቸው አንድንት ላልቶ ወደ አለመግባባት ከተሻገረ በኋላ፣ ለምርጫው በራሳቸው ፓርቲ አማካይነት ሲዘጋጁ ቆይተዋል።
ፕሬዝዳንት ኬንያታም ከምክትላቸው ይልቅ ተቃዋሚውን ራይላ ኦዲንጋን በመደገፍ እንዲመረጡ ሲያግዙ ነበር። በጠባብ የውጤት ልዩነት ሲፎካከሩ የቆዩት የሁለቱ ዕጩዎች ውጤት ዛሬ ይፋ ይደረጋል ተብሎ እየተጠበቀ ነው።
ዲፕሎማቶች የምርጫ ውጤት ለመስማት ተሰይመዋል
የኬንያ ፕሬዝዳታዊ ምርጫ ውጤት ለመስማት ምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ቦማስ በሚባለው የድምጽ ቆጠራ ማዕከል ተገኝተዋል።
ከምዕራባውያኑ በተጨማሪ ሁለቱ ዋነኛ ጥምር ተቀናቃኝ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የምርጫ ውጤት ይፋ በሚደረግበት ቦታ ይገኛሉ።
ዛሬ ምርጫ አስፈጻሚው አካል የምርጫ ውጤቱን እንደሚያሳውቅ ይጠበቃል።
ውጤት በሚገለጽበት ቦታ ጠንካራ ጥበቃ እየተካሄደ ነው
የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የድምጽ ቆጠራ ሲካሄድ በቆየበትና ዛሬ ውጤቱ ይገለጽበታል በተባለው ስፍራ ፖሊስ ጠንካራ የፀጥታ ጥበቃ እያደረገ ነው።
የቢቢሲዋ ጋዜጠኛ አን ሶይ በማዕከሉ አድማ በታኝ እና ፈጥኖ ደራሽ የፀጥታ ኃይሎች በስፋት መሰማራታቸውን ተመክታለች።
የኬንያ ገለልተኛ የድንበር እና የምርጫ ኮሚሽን ከሳምንት በፊት የተካሄደውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ዛሬ ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።
የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ዛሬ ይገለጻል ተብሎ ይጠበቃል
በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ምክትል ፕሬዝዳንቱ በጠባብ ውጤት እየመሩ ሲሆን የምርጫ ውጤቱ ዛሬ ይገለጻል ተብሎ ይጠበቃል።
ዛሬ ነሐሴ 09/2014 ዓ.ም. ረፋድ 5 ሰዓት 35 ደቂቃ ላይ የተገኘ የድምጽ ቆጠራ ውጤቶች እንደሚያሳየው ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ 50.7 በመቶ ድምጽ በማግኘት በጠባብ ልዩነት እየመሩ ይገኛሉ።
ሥልጣን ላይ ባሉት ፕሬዝዳንት የሚደገፉት እና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ራይላ ኦዲንጋ ደግሞ ተመሳሳይ ሰዓት ላይ 48.7 ድምጽ ሰብስበዋል።
የኬንያ የድንበር እና ምርጫ ኮሚሽን ዛሬ ሰኞ ነሐሴ 09/2014 ዓ.ም. አገሪቱን ለቀጣይ አምስት ዓመታት የሚመራትን መሪ ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።