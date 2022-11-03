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በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት 'አዲስ ምዕራፍ ከፍቷል' የተባለው የፕሪቶሪያው ስምምነት

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ቀጥታ ዘገባ

የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ

  1. አሜሪካ ስለሰላም ስምምነቱ ምን አለች

    የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን
    Copyright: Reuters
    Image caption: የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን

    በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም በአፍሪካ ኅብረት አማካይነት ለተደረሰው ስምምነት አሜሪካ ያላትን ድጋፍ ገለጸች።

    የኢትዮጵያ መንግሥት እና ህወሓት ሁለት ዓመት የሞላውን ጦርነት ለማስቆም መስማማታቸውና የተጀመረውን የሰላም ሂደት ለማጠናከር ንግግራቸውን ለመቀጠል እንዲሁም ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ እንዲቀርብ፣ ለሰላማዊ ሰዎች ጥበቃ ለማድረግ በመወሰናቸው የአሜሪካ መንግሥት አድናቆቱን ገልጿል።

    በተጨማሪም አሜሪካ የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበርንና የኅብረቱ ልዩ ተወካይን እንዲሁም አደራዳሪዎቹ በሰሜን ኢትዮጵያ ሰላም እንዲመጣ ላደረጉት ጥረት እና ደቡብ አፍሪካ ንግግሩን በማስተናገድ ላበረከተችው አስተዋጽኦ አድናቆቷን ገልጻለች።

    የአሜሪካ መንግሥት ባወጣው መግለጫ ላይ ከአፍሪካ ኅብረት፣ ከተባበሩት መንግሥታት፣ ከኢጋድ እና ከሌሎች ጋር በመሆን የተደረሰው ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን በሚደረገው ጥረት ውስጥ ድጋፍ እንምታደርግ ገልጻለች።

    መግለጫው ጨምሮም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ለአፍሪካ ኅብረት ያቀረቡትን ምስጋና አድንቆ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነቱ የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባትና ለልማት ያላቸውን ፍላጎት አሜሪካ እንደምትደረግፍ ገልጿል።

  2. የፕሪቶሪያው ስምምነት በምስል

    በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶርያ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና በህወሓት መካከል በተደረሰው ስምምነት ላይ አደራዳሪዎች ከተደራዳሪ ወገኖች ጋር
    Copyright: BBC
    Image caption: በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶርያ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና በህወሓት መካከል በተደረሰው ስምምነት ላይ አደራዳሪዎች ከተደራዳሪ ወገኖች ጋር
    በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ትቅምት 23/2015 ዓ.ም. የኢትዮጵያ መንግሥት እና የህወሓት ተወካይ ስምምነት ሲፈራረሙ
    Copyright: BBC
    Image caption: በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ትቅምት 23/2015 ዓ.ም. የኢትዮጵያ መንግሥት እና የህወሓት ተወካይ ስምምነት ሲፈራረሙ
    የኢትዮጵያ መንግሥት ተወካይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን እና የህወሓት ተወካይ አቶ ጌታቸው ረዳ የተፈረሙበትን የስምምነት ሰነድ ሲቀባበሉ።
    Copyright: BBC
    Image caption: የኢትዮጵያ መንግሥት ተወካይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደኅንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን እና የህወሓት ተወካይ አቶ ጌታቸው ረዳ የተፈረሙበትን የስምምነት ሰነድ ሲቀባበሉ።
    የህወሓት ተደራዳሪ ቡድን መሪ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ
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    Image caption: የህወሓት ተደራዳሪ ቡድን መሪ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ
    የኢትዮጵያ መንግሥት ተወካዮች ቡድን መሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን
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    Image caption: የኢትዮጵያ መንግሥት ተወካዮች ቡድን መሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን
    በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና በህወሓት መካከል በተደረገው ድርድር ላይ የተሳተፉ የህወሓት ተወካዮች
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    Image caption: በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና በህወሓት መካከል በተደረገው ድርድር ላይ የተሳተፉ የህወሓት ተወካዮች
    በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና በህወሓት መካከል በተደረገው ድርድር ላይ የተሳተፉ የኢትዮጵያ ተወካዮች
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    Image caption: በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና በህወሓት መካከል በተደረገው ድርድር ላይ የተሳተፉ የኢትዮጵያ ተወካዮች

  3. "አዲስ ምዕራፍ" ከፍቷል የተባለው የፕሪቶሪያው ስምምነት

    የመንግሥት እና የህወሓት ተደራዳሪዎች ድርድሩን ሲያስተባብሩ ከነበሩት ጋር
    Copyright: BBC
    Image caption: የመንግሥት እና የህወሓት ተደራዳሪዎች ድርድሩን ሲያስተባብሩ ከነበሩት ጋር

    የፌደራል መንግሥት እና የህወሓት መሪዎች መካከል ሲካሄድ የነበረው ድርድር በስምምነት ተጠናቋል።

    ሁለቱ አካላት የደረሱበት ስምምነት ግጭትን የሚያስቆም፣ ትጥቅ የሚያስፈታ፣ የሰብዓዊ እርዳታ እንዲደርስ እና በትግራይ ክልል ሕገ-መንግሥቱ ተፈጻሚ እንሆን የሚያስችል ነው።

    ስምምነቱን የኢትዮጵያን መንግሥት ወክለው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በህወሓት በኩል ደግሞ የፓርቲው ማዕካላዊ ኮሚቴ አባሉ ጌታቸው ረዳ ፈርመውታል።

    የስምምነቱን ይዘት እዚህ ይመልከቱ፡ የፌደራሉ መንግሥት እና ህወሓት የተስማሙባቸው ሦስት መሠረታዊ ጉዳዮች

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