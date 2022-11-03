በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም በአፍሪካ ኅብረት አማካይነት ለተደረሰው ስምምነት አሜሪካ ያላትን ድጋፍ ገለጸች። የኢትዮጵያ መንግሥት እና ህወሓት ሁለት ዓመት የሞላውን ጦርነት ለማስቆም መስማማታቸውና የተጀመረውን የሰላም ሂደት ለማጠናከር ንግግራቸውን ለመቀጠል እንዲሁም ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ እንዲቀርብ፣ ለሰላማዊ ሰዎች ጥበቃ ለማድረግ በመወሰናቸው የአሜሪካ መንግሥት አድናቆቱን ገልጿል። በተጨማሪም አሜሪካ የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበርንና የኅብረቱ ልዩ ተወካይን እንዲሁም አደራዳሪዎቹ በሰሜን ኢትዮጵያ ሰላም እንዲመጣ ላደረጉት ጥረት እና ደቡብ አፍሪካ ንግግሩን በማስተናገድ ላበረከተችው አስተዋጽኦ አድናቆቷን ገልጻለች። የአሜሪካ መንግሥት ባወጣው መግለጫ ላይ ከአፍሪካ ኅብረት፣ ከተባበሩት መንግሥታት፣ ከኢጋድ እና ከሌሎች ጋር በመሆን የተደረሰው ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን በሚደረገው ጥረት ውስጥ ድጋፍ እንምታደርግ ገልጻለች። መግለጫው ጨምሮም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ለአፍሪካ ኅብረት ያቀረቡትን ምስጋና አድንቆ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነቱ የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባትና ለልማት ያላቸውን ፍላጎት አሜሪካ እንደምትደረግፍ ገልጿል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
አሜሪካ ስለሰላም ስምምነቱ ምን አለች
በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም በአፍሪካ ኅብረት አማካይነት ለተደረሰው ስምምነት አሜሪካ ያላትን ድጋፍ ገለጸች።
የኢትዮጵያ መንግሥት እና ህወሓት ሁለት ዓመት የሞላውን ጦርነት ለማስቆም መስማማታቸውና የተጀመረውን የሰላም ሂደት ለማጠናከር ንግግራቸውን ለመቀጠል እንዲሁም ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ እንዲቀርብ፣ ለሰላማዊ ሰዎች ጥበቃ ለማድረግ በመወሰናቸው የአሜሪካ መንግሥት አድናቆቱን ገልጿል።
በተጨማሪም አሜሪካ የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበርንና የኅብረቱ ልዩ ተወካይን እንዲሁም አደራዳሪዎቹ በሰሜን ኢትዮጵያ ሰላም እንዲመጣ ላደረጉት ጥረት እና ደቡብ አፍሪካ ንግግሩን በማስተናገድ ላበረከተችው አስተዋጽኦ አድናቆቷን ገልጻለች።
የአሜሪካ መንግሥት ባወጣው መግለጫ ላይ ከአፍሪካ ኅብረት፣ ከተባበሩት መንግሥታት፣ ከኢጋድ እና ከሌሎች ጋር በመሆን የተደረሰው ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን በሚደረገው ጥረት ውስጥ ድጋፍ እንምታደርግ ገልጻለች።
መግለጫው ጨምሮም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ለአፍሪካ ኅብረት ያቀረቡትን ምስጋና አድንቆ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነቱ የደረሰውን ውድመት መልሶ ለመገንባትና ለልማት ያላቸውን ፍላጎት አሜሪካ እንደምትደረግፍ ገልጿል።
የፕሪቶሪያው ስምምነት በምስል
"አዲስ ምዕራፍ" ከፍቷል የተባለው የፕሪቶሪያው ስምምነት
የፌደራል መንግሥት እና የህወሓት መሪዎች መካከል ሲካሄድ የነበረው ድርድር በስምምነት ተጠናቋል።
ሁለቱ አካላት የደረሱበት ስምምነት ግጭትን የሚያስቆም፣ ትጥቅ የሚያስፈታ፣ የሰብዓዊ እርዳታ እንዲደርስ እና በትግራይ ክልል ሕገ-መንግሥቱ ተፈጻሚ እንሆን የሚያስችል ነው።
ስምምነቱን የኢትዮጵያን መንግሥት ወክለው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በህወሓት በኩል ደግሞ የፓርቲው ማዕካላዊ ኮሚቴ አባሉ ጌታቸው ረዳ ፈርመውታል።
የስምምነቱን ይዘት እዚህ ይመልከቱ፡ የፌደራሉ መንግሥት እና ህወሓት የተስማሙባቸው ሦስት መሠረታዊ ጉዳዮች