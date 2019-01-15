የሽብር ጥቃት በናይሮቢ ቅንጡ ሆቴል

በዱሲት2ናይሮቢ አል ሸባብ አደረስኩ ባለው ጥቃት 1 ሰው መሞቱን እና 4 ሰዎች መቁሰላቸውን በናይሮቢ የሚገኝ ኤም.ፒ ሻህ ሆስፒታል አስታወቀ። በሆስፒታሉ የቀዶ ጥገና ክፍል ባልደረባ የሆኑት ቶሴ ዲን ለሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ ወደ ሆስፒታላቸው ለህክምና እርዳታ ከመጡት 5 ሰዎች መካከል አንዱ መሞቱን አስታወቀዋል። የኬንያ የፖሊስ አገልግሎት ቢሮ ሆቴሉ በሚገኘበት ስፍራ ጥቃት መኖሩን ገልጾ ስፍራው መከለሉን እና አሽከርካሪዎች ሌሎች አማራጭ መንግዶችን እንዲጠቀሙ በመግለጽ ዝርዝር መረጃዎችን ይዞ እንደሚቀርብ በትዊተር ገጹ አስታውቋል። ዱሲት2ናይሮቢ የሆቴል አገልግሎት ከመስጠት በተጨማሪ ቢሮዎች ያሉት ሲሆን ዌስትላንድ በሚባለው የናይሮቢ ስፍራ ይገኛል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
በሽብር ጥቃቱ 1 ሰው መሞቱ ተዘገበ
አል ሸባብ አደረስኩ ባለው ጥቃት 1 ሰው መሞቱን 4 መቁሰላቸውን የሆስፒታል ምንጮች አስታወቀ
በዱሲት2ናይሮቢ አል ሸባብ አደረስኩ ባለው ጥቃት 1 ሰው መሞቱን እና 4 ሰዎች መቁሰላቸውን በናይሮቢ የሚገኝ ኤም.ፒ ሻህ ሆስፒታል አስታወቀ። በሆስፒታሉ የቀዶ ጥገና ክፍል ባልደረባ የሆኑት ቶሴ ዲን ለሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ ወደ ሆስፒታላቸው ለህክምና እርዳታ ከመጡት 5 ሰዎች መካከል አንዱ መሞቱን አስታወቀዋል።
የኬንያ የፖሊስ አገልግሎት ቢሮ ሆቴሉ በሚገኘበት ስፍራ ጥቃት መኖሩን ገልጾ ስፍራው መከለሉን እና አሽከርካሪዎች ሌሎች አማራጭ መንግዶችን እንዲጠቀሙ በመግለጽ ዝርዝር መረጃዎችን ይዞ እንደሚቀርብ በትዊተር ገጹ አስታውቋል።
ዱሲት2ናይሮቢ የሆቴል አገልግሎት ከመስጠት በተጨማሪ ቢሮዎች ያሉት ሲሆን ዌስትላንድ በሚባለው የናይሮቢ ስፍራ ይገኛል።
ሆቴሉ ቅጥር ግቢ ያሉ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ ስሜታቸውን እየገለጹ ነው
በሆቴሉ ውስጥ ተደብቀው ያሉ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ ስሜታቸውን እየገለጹ ነው
የኬንያ ፖሊስ የሽብር ጥቃቱን በቁጥጥር ሥር ለማዋል ጥረት እያደረገ ነው። ይሁን እንጂ በስፍራው የሚገኙ የዓይን እማኞች አሁን የተኩስ ድምጽ በስፍራው እየተሰማ እንደሆነ ይናገራሉ።
በስፍራው የሚገኘው ሮናልድ እን'ጌኖ በትዊተር ገጹ ላይ በሆቴሉ መታጠቢያ ቤት መደበቁን እና ጥቃት እየተፈፀመባቸው እንደሆነ ገልጿል። ከባድ ፍንዳታ ከመስማቱም በተጨማሪ ተኩስ መሰማቱንም አክሎ ከተናገረ በኋላ "ዛሬ ከሞትኩኝ ፈጣሪዬን እንደምወድና ለቤተሰቤ እንደምወዳቸው ንገሩልኝ" ብሎ የቤተሰብ አባላት ስም ዘርዝሯል።
ለናይሮቢው የሽብር ጥቃት አልሸባብ ኃላፊነቱን ወሰደ
በናይሮቢው ሆቴል ለተፈጸመው የሽብር ጥቃት አልሸባብ ኃላፊነቱን ወሰደ
በኬንያዋ መዲና ናይሮቢ የሚገኘው ቅንጡ ሆቴል ላይ ለተፈጸመው የሽብር ጥቃት አልሸባብ ኃላፊነቱን እወስዳለሁ አለ። የአልሸባብ ቃል አቀባይ በናይሮቢ ለደረሰው የሽብር ጥቃት አልሸባብ ኃላፊነቱን እንደሚወስድ ለቢቢሲ ሶማልኛ በስልክ ተናግሯል። የአልሸባብ ቃል አቃባይ ጨምሮም ''በናይሮቢ ኦፕሬሽን እያካሄድን ነው'' ብሏል።
ከሁለት ከፍተኛ ፍንዳታ በኋላ ለተወሰኑ ደቂቃዎች የተኩስ ድምጽ ሳይቋረጥ ተሰምቶ ነበር። የአይን እማኞች እንደሚሉት አራት የታጠቁ ወንዶች ወደ ሆቴሉ ቅጥር ጊቢ ሲገቡ አይተዋል።