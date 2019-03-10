የተከሰከሰውን ET302ን የተመለከተ የቀጥታ ዘገባ

አደጋው በደረሰበት ስፍራ የሚኖሩት አቶ በቀለ ጉተማ ለቢቢሲ እሳቱና ፍንዳታው ከፍተኛ እንደነበረ ገልፀዋል። ‘‘በጣም ነው የሚያሳዝነው። እሳቱ በጣም ከፍተኛ ነው’’ ብለዋል።ከእሳቱ ከፍተኛነት የተነሳ የአካባቢው ሰው እርዳታ ለማድረግ ቢፈልግም ስላልቻለ የእርዳታ ሰራተኞች እስኪመጡ ድረስ ይመለከቱ እንደነበር ጨምረው አስረድተዋል። \nቢቢሲ ከቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች እንደሰማው ከሆነ ከቢሾፍቱ ከተማ አደጋው ወደ አጋጠመበት ሮብ ገበያ ጊምቢቹ ጋራ ቀበሌ የሚያቀኑ በርካታ አምቡላንሶች እና የእሳት አደጋ መኪኖች ተመልክተዋል። ጨምረውም በቢሾፍቱ ከተማ የሚገኘው የአየር ኃይል ወደ ስፍራው እንደተንቀሳቀሰ መስማታቸውን ተናግረዋል። ‘‘አራት ሄሊኮፍተር በቦታው ደርሰው ነበር። ፍንዳታው እና እሳቱ አያስጠጋም ነበረ። አሁን ነዶ አልቋል።’’ . . . ''የእሳት አደጋ ሰራተኞች በቦታው የደረሱት እሳቱ ነዶ ካለቀ በኋላ ነው'' ብለዋል አቶ በቀለ።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
አደጋው የደረሰበት ቦታ የታየ ነገር
አደጋው በደረሰበት ስፍራ የሚኖሩት አቶ በቀለ ጉተማ ለቢቢሲ እሳቱና ፍንዳታው ከፍተኛ እንደነበረ ገልፀዋል። ‘‘በጣም ነው የሚያሳዝነው። እሳቱ በጣም ከፍተኛ ነው’’ ብለዋል።ከእሳቱ ከፍተኛነት የተነሳ የአካባቢው ሰው እርዳታ ለማድረግ ቢፈልግም ስላልቻለ የእርዳታ ሰራተኞች እስኪመጡ ድረስ ይመለከቱ እንደነበር ጨምረው አስረድተዋል። ቢቢሲ ከቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች እንደሰማው ከሆነ ከቢሾፍቱ ከተማ አደጋው ወደ አጋጠመበት ሮብ ገበያ ጊምቢቹ ጋራ ቀበሌ የሚያቀኑ በርካታ አምቡላንሶች እና የእሳት አደጋ መኪኖች ተመልክተዋል። ጨምረውም በቢሾፍቱ ከተማ የሚገኘው የአየር ኃይል ወደ ስፍራው እንደተንቀሳቀሰ መስማታቸውን ተናግረዋል።
‘‘አራት ሄሊኮፍተር በቦታው ደርሰው ነበር። ፍንዳታው እና እሳቱ አያስጠጋም ነበረ። አሁን ነዶ አልቋል።’’ . . . ''የእሳት አደጋ ሰራተኞች በቦታው የደረሱት እሳቱ ነዶ ካለቀ በኋላ ነው'' ብለዋል አቶ በቀለ።
ሰበርተሳፋሪዎች በሙሉ ሞተዋል
መንገደኞች በሙሉ ሞተዋል
የአውሮፕላኑ ተሳፋሪዎች ፤ የ33 አገር ዜጎች በሙሉ መሞታቸውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቃል አቀባይ ለኢቢሲ ተናግረዋል።
አደጋው የት ተከሰተ?
አደጋው የት ተከሰተ?
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 737 ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ በመጓዝ ላይ እያለ መብረር ከጀመረ ከስድስት ደቂቃዎች በኋላ ግንኙነት የጠፋ ሲሆን ቢሾፍቱ አካባቢ ላይ ተከስክሷል።
አውሮፕላኑ ከአራት ወራት በፊት ነው የተገዛው።
ስለ አደጋው እስካሁን የምናውቀው
አደጋውን የተመለከቱ መረጃዎች
ET 302 አውሮፕላን 149 መንገደኞችንና 8 የበረራ ሰራተኞችን አሳፍሮ ነበር።
አውሮፕላኑ ከቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የተነሳው ጠዋት 2፡38 ሲሆን ከ6 ደቂቃ በኋላ ከአብራሪዎቹ ጋር ይደረግ የነበረው ግንኙነት ተቋርጧል።
አውሮፕላኑ የተከሰከሰው ቢሾፍቱ አቅራቢያ ነው።
ከአደጋው የተረፈ መንገደኛ ስለመኖር አለመኖሩ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቦታው ሰራተኞቹን መላኩን ረፋዱ አምስት ሰዓት ላይ ባወጣው የአደጋ ሪፖርት አስታውቋል።