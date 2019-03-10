File photo taken on November 28, 2017 showing an Ethiopian Airlines Boeing 737

የተከሰከሰውን ET302ን የተመለከተ የቀጥታ ዘገባ

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ጭምቅ ሃሳብ

  1. መጋቢት 1 2011 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ሲጓዝ የነበረ አውሮፕላን ተከስክሷል።
  2. ተሳፋሪዎች ሁሉ ሞተዋል
  3. ET 302 149 መንገደኞችንና ስምንት የበረራ ሰራተኞችን አሳፍሮ ነበር።
  4. ቦይንግ 737 አውሮፕላን የተከሰከሰው ቢሾፍቱ አቅራቢያ ነው
  5. በአደጋው ወዳጅ ዘመዶቻቸውን ላጡ መፅናናትን እንመኛለን

ቀጥታ ዘገባ

የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ

  1. አደጋው የደረሰበት ቦታ የታየ ነገር

    አደጋው በደረሰበት ስፍራ የሚኖሩት አቶ በቀለ ጉተማ ለቢቢሲ እሳቱና ፍንዳታው ከፍተኛ እንደነበረ ገልፀዋል። ‘‘በጣም ነው የሚያሳዝነው። እሳቱ በጣም ከፍተኛ ነው’’ ብለዋል።ከእሳቱ ከፍተኛነት የተነሳ የአካባቢው ሰው እርዳታ ለማድረግ ቢፈልግም ስላልቻለ የእርዳታ ሰራተኞች እስኪመጡ ድረስ ይመለከቱ እንደነበር ጨምረው አስረድተዋል። ቢቢሲ ከቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች እንደሰማው ከሆነ ከቢሾፍቱ ከተማ አደጋው ወደ አጋጠመበት ሮብ ገበያ ጊምቢቹ ጋራ ቀበሌ የሚያቀኑ በርካታ አምቡላንሶች እና የእሳት አደጋ መኪኖች ተመልክተዋል። ጨምረውም በቢሾፍቱ ከተማ የሚገኘው የአየር ኃይል ወደ ስፍራው እንደተንቀሳቀሰ መስማታቸውን ተናግረዋል።

    ‘‘አራት ሄሊኮፍተር በቦታው ደርሰው ነበር። ፍንዳታው እና እሳቱ አያስጠጋም ነበረ። አሁን ነዶ አልቋል።’’ . . . ''የእሳት አደጋ ሰራተኞች በቦታው የደረሱት እሳቱ ነዶ ካለቀ በኋላ ነው'' ብለዋል አቶ በቀለ።

  2. ሰበርተሳፋሪዎች በሙሉ ሞተዋል

    መንገደኞች በሙሉ ሞተዋል

    የአውሮፕላኑ ተሳፋሪዎች ፤ የ33 አገር ዜጎች በሙሉ መሞታቸውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቃል አቀባይ ለኢቢሲ ተናግረዋል።

  3. አደጋው የት ተከሰተ?

    አደጋው የት ተከሰተ?

    የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 737 ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ በመጓዝ ላይ እያለ መብረር ከጀመረ ከስድስት ደቂቃዎች በኋላ ግንኙነት የጠፋ ሲሆን ቢሾፍቱ አካባቢ ላይ ተከስክሷል።

    አውሮፕላኑ ከአራት ወራት በፊት ነው የተገዛው።

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  4. ስለ አደጋው እስካሁን የምናውቀው

    አደጋውን የተመለከቱ መረጃዎች

    ET 302 አውሮፕላን 149 መንገደኞችንና 8 የበረራ ሰራተኞችን አሳፍሮ ነበር።

    አውሮፕላኑ ከቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የተነሳው ጠዋት 2፡38 ሲሆን ከ6 ደቂቃ በኋላ ከአብራሪዎቹ ጋር ይደረግ የነበረው ግንኙነት ተቋርጧል።

    አውሮፕላኑ የተከሰከሰው ቢሾፍቱ አቅራቢያ ነው።

    ከአደጋው የተረፈ መንገደኛ ስለመኖር አለመኖሩ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቦታው ሰራተኞቹን መላኩን ረፋዱ አምስት ሰዓት ላይ ባወጣው የአደጋ ሪፖርት አስታውቋል።

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