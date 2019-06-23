አዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶ/ር አምባቸው መኮንን

የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር መገደላቸው ተረጋገጠ

በትናንትናው ዕለት የተደረገውን መፈንቅለ መንግሥት ሙከራና ግድያዎችን በተመለከተ ቢቢሲ አማርኛ ቀጥታ ዘገባ ይዞላችሁ ይቀርባል።

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ጭምቅ ሃሳብ

  1. በአማራ ክልል የተሞከረው መፈንቅለ መንግሥት

ቀጥታ ዘገባ

የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ

  1. የአማራ ክልል ፕሬዝደንት ዶ/ር አምባቸው መኮንን መገደላቸው ተገለፀ

    የአማራ ክልል ፕሬዝደንት አምባቸው መኮንን መገደላቸው ተገለፀ

    የአማራ ክልል ፕሬዝደንት አቶ አምባቸው መኮንን (ዶ/ር) ትላንት በነበረው የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ተከትሎ መገደላቸውን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አስታውቋል።

    አቶ አምባቸውን ጨምሮ የርዕሰ መስተዳድሩ አደረጃጀት ዘርፍ አማካሪ የሆኑት አቶ እዘዝ ዋሴም በደረሰው ጥቃት ሕይወታቸውን ማጣታቸው ታውቋል።

    ጥቃቱ የተፈፀመው ግለሰቦቹ ትላንት ስብሰባ ላይ ባሉበት ወቅት እንደሆነ ኢቲቪ አስታውቋል።

    አቶ አምባቸውን መኮንን የቀድሞውን የክልሉን ፕሬዝደንት አቶ ገዱ አንዳርጋቸውን በመተካት የተሾሙት የካቲት 29/2011 ነበር።

    የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትላንት ተፈፀመ በተባለው የመንፈቅለ መንግሥት ሙከራ እጃቸው አለበት የተባሉ ሰዎችን በቁጥጥር ሥር ማዋሉም ተሰምቷል።

    የክልሉ ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ ብርጋዴር ጀኔራል አሳምነው ፅጌ መንፈቅለ መንግሥቱን አቀነባብረዋል ተብለው በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን ፓርቲው አስታውቋል።

    ዶ/ር አምባቸው መኮንን
    Copyright: FBC
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