ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር አራት ደረሰ

ሦስት የአውሮፓ ኅብረት አገራት እስከ ዛሬ በኮሮናቫይረስ ምክንያት በቀን ከተመዘገበባቸው የሞት መጠን አንጻር ትናንት ከፍተኛ የተባለውን የሞት አስመዝግበዋል። ጣሊያን በትናንትናው ዕለት 368 ዜጎቿን ስታጣ አጠቃላይ የሟቾች ቁጥር ወደ 1 ሺህ 809 አሻቅቧል። ስፔን 97 ዜጎቿ የሞቱባት ሲሆን አጠቃላይ የሟቾች ቁጥር 288 ደርሷል። በፈረንሳይም በትናንትናው ዕለት 29 ሰዎች ሲሞቱ በአጠቃላይ 120 ዜጎቿን በኮሮናቫይረስ ተነጥቃለች። የዩናይትድ ኪንግደምም ትናንት ብቻ 14 ሰዎች የሞቱባት ሲሆን በአጠቃላይ ደግሞ የሟቾች ቁጥር ወደ 35 አድጓል። በአውሮፓ መንግሥታት መመሪያዎችን በማጠናከርና የድንበር ቁጥጥሮችን በመጨመር ላይ ናቸው። ኦስትሪያ ከአምስት ሰው በላይ መሰባሰብ የተከለከለ መሆኑን አውጃለች። በብዙ የኅብረቱ አገራትም ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
በአውሮፓ በአንድ ቀን ብቻ ከፍተኛ የተባለውን የሞት ቁጥር ተመዘገበ
ሦስት የአውሮፓ ኅብረት አገራት እስከ ዛሬ በኮሮናቫይረስ ምክንያት በቀን ከተመዘገበባቸው የሞት መጠን አንጻር ትናንት ከፍተኛ የተባለውን የሞት አስመዝግበዋል።
ጣሊያን በትናንትናው ዕለት 368 ዜጎቿን ስታጣ አጠቃላይ የሟቾች ቁጥር ወደ 1 ሺህ 809 አሻቅቧል።
ስፔን 97 ዜጎቿ የሞቱባት ሲሆን አጠቃላይ የሟቾች ቁጥር 288 ደርሷል። በፈረንሳይም በትናንትናው ዕለት 29 ሰዎች ሲሞቱ በአጠቃላይ 120 ዜጎቿን በኮሮናቫይረስ ተነጥቃለች።
የዩናይትድ ኪንግደምም ትናንት ብቻ 14 ሰዎች የሞቱባት ሲሆን በአጠቃላይ ደግሞ የሟቾች ቁጥር ወደ 35 አድጓል።
በአውሮፓ መንግሥታት መመሪያዎችን በማጠናከርና የድንበር ቁጥጥሮችን በመጨመር ላይ ናቸው።
ኦስትሪያ ከአምስት ሰው በላይ መሰባሰብ የተከለከለ መሆኑን አውጃለች። በብዙ የኅብረቱ አገራትም ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል።
ኬንያ የውጪ ዜጎች ወደ ግዛቷ እንዳይገቡ በማገድ ትምህርት ቤቶችን እንዲዘጉ ወሰነች
ኬንያ ባለፈው አርብ ካስመዘገብችው አንድ በበሽታው የተያዘ ሰው በተጨማሪ ሁለት ሰዎች መገኘታቸውን ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በቴሌቪዥን ቀርበው አሳወቁ።
በተጨማሪም ኬንያ የኮሮናቫይረስ ከተመዘገበባቸው አገራት የሚመጡ ስዎች ወደ ግዛቷ እንዳይገቡ እገዳ የጣለች ሲሆን ኬንያዊያንና የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ብቻ መግባት የተፈቀደላቸው ሲሆን ለ14 ቀናት እራሳችውን አግልለው መቆየት ይጠበቅባቸዋል።
በተጨማሪም በተለያዩ ደረጃዎች ያሉ የትምህርት ተቋማት ትምህርት እንዲያቆሙ የሚደረግ ሲሆን የተለያዩ ተቋማትም የበሽታውን መስፋፋት ለመግታት የሚያስችሉ እርምጃዎችን እንዲወስዱ ፕሬዝዳንቱ አዘዋል።
በኮሮናቫይረስ ጥርጣሬ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ እራሳቸውን ለይተው ተቀመጡ
የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዶክትር ቶላ በሪሶ በኮሮናቫይረስ ስጋት ምክንያት እራሳቸውን ለይተው በአንድ ክፍል ለብቻቸው መቀመጣቸውን ለቢቢሲ ተናገሩ።
ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው በኮሮናቫይረስ የተያዘ ሰው ተብሎ ይፋ ከተደረገውና ጃይካ የሚባለው በትምህርት ላይ ከሚሰራው የተራድኦ ድርጀት ባልደረባ ከሆነው ጃፓናዊ ጋር በሥራ ምክንያት በመገናኘታቸው እራሳቸውን ለተወሰኑ ቀናት ለይተው እንዲያቆዩ ያደረጋቸው ምክንያት እንደሆነ ኃላፊው ገልጸዋል።
ጃፓናዊው ከዶክትር ቶላ ጋር በተገናኘበት በዚያን ጊዜ "ገና ከውጪ አገር መምጣቱ ስለነበር ምንም አይነት የበሽታው ምልክት አይታይበትም ነበር" በማለት ከእርሱ ጋርም አንድ ኢትዮጵያዊ አብሮት እንደነበረ ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ይህ ጃፓናዊ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ በአርሲ ዞን ሁለት ትምርት ቤቶችን ጎብኝቶ እንደነበረ የሚናገሩት ኃላፊው እሱ በሄደባቸው ቦታዎች አብረተውት የነበሩ ሰዎችም እራሳቸውን ለይተው ክትትል እተደረገላቸው መሆኑን ለቢቢሲ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ በኮሮናቫይረስ የተያዙ ሰዎች አራት ደረሰ
በኢትዮጵያ በኮሮናቫይረስ የተያዙ ተጨማሪ ሦስት ሰዎች መገኘታቸውን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ባለፈው ሳምንት አርብ በሽታው ከተገኘበት የውጪ አገር ዜጋ ጋር አራት ሰዎች በበሽታው መያዛቸው መረጋገጡ ተገልጿል።
ቀደም ሲል በበሽታው መያዙ የተረጋገጠው ግለሰብ ጃፓናዊ ሲሆን አሁን ከተገኙት ሦስት ሰዎች መካክል ሁለቱ ጃፓናዊያን ሲሆኑ አንዱ ኢትዮጵያዊ ነው።
አሁን በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጠው ሦስቱ ሰዎች መጀመሪያ ላይ መያዙ ከተነገረው ግለሰብ ጋር ግንኙነት እንደነበራቸው ታውቋል።
በተጨማሪም በበሽታው የተጠረጠሩ 117 ሰዎች ተለይተው ክትትል እየተደረገባቸው ሲሆን ተጨማሪሰዎችን የመለየት ሥራም እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል።