ማኅበራዊ እርቀትን መጠበቅ ማለት ምን ማለት ነው?

በሳዑዲ አረቢያ የኮሮናቫይረስ ወረርሽን ክስተት በድንገት በማሻቀቡ የአገሪቱ ንጉሥ ሳልማን ከዛሬ ሰኞ ጀምሮ በመላዋ አገሪቱ\nተግባራዊ የሚሆን የሰዓት እላፊ ገደብ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። የተጣለው ሰዓት እላፊ ተግባራዊ የሚሆነው ከዛሬ ጀምሮ ሲሆን ከምሽቱ አንድ ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ የሚቆይ\nመሆኑም የሳዑዲ መንግሥት ዜና ወኪል ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ወደ አገሯ የሚገቡም ሆነ ከአገሯ ሚወጡ ሁሉንም የመንገደኞችና የትራንዚት\nበረራዎችን አግዳለች። በተጨማሪም ሁሉም የገበያ ማዕከላት እንዲዘጉ የተደረጉ ሲሆን ምግብ ቤቶች ደግሞ ቤት ለቤት ከማድረስ ውጪ ተጠቃሚዎችን እንዳይስተናግዱ\nተከልክለዋል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ሳዑዲ አረቢያ ንጉሥ በመላው አገሪቱ የሰዓት እላፊ ጣሉ
በሳዑዲ አረቢያ የኮሮናቫይረስ ወረርሽን ክስተት በድንገት በማሻቀቡ የአገሪቱ ንጉሥ ሳልማን ከዛሬ ሰኞ ጀምሮ በመላዋ አገሪቱ ተግባራዊ የሚሆን የሰዓት እላፊ ገደብ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል።
የተጣለው ሰዓት እላፊ ተግባራዊ የሚሆነው ከዛሬ ጀምሮ ሲሆን ከምሽቱ አንድ ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ የሚቆይ መሆኑም የሳዑዲ መንግሥት ዜና ወኪል ዘግቧል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ወደ አገሯ የሚገቡም ሆነ ከአገሯ ሚወጡ ሁሉንም የመንገደኞችና የትራንዚት በረራዎችን አግዳለች።
በተጨማሪም ሁሉም የገበያ ማዕከላት እንዲዘጉ የተደረጉ ሲሆን ምግብ ቤቶች ደግሞ ቤት ለቤት ከማድረስ ውጪ ተጠቃሚዎችን እንዳይስተናግዱ ተከልክለዋል።
ከሁለት ሰው በላይ ተሰብስቦ እንዳይገኝ ጀርመን እገዳ ጣለች
ጀርመን የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ሲባል ከሁለት ሰው በላይ የሚደረግን ማንኛውንም መሰባሰብ በይፋ ከልክላለች።
ቻንስለሯ አንጌላ ሜርኬል ትናንት ባስተላለፉት መልዕክት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት "የራሳችን ባህሪ ከሁሉም ነገር የበለጠ ውጤታማ ነው" ብለዋል።
ጀርመን የውበት ሳሎኖችንና ሌሎች ብዙም አሰስፈላጊ ያልሆኑ የተባሉ ሱቆችን ቀደም ብላ ዘጋግታለች። ከሁለት ሰው በላይ መሰባሰብን የሚከለክለው ጠንከር ያለው እገዳ ከተላለፈ ከጥቂት ቆይታ በኋላ የመራሄተ መንግሥቷ ጽህፈት ቤት ቻንስለሯ ራሳቸውን ለይተው እንዳሉ አስታውቋል።
ባለፈው አርብ ቻንስለር አንጌላ ሜርኬልን የሕክምና ምርመራ ያደረገላቸው ሃኪም በቫይረሱ መያዙ ተረጋግጧል። ቃል አቀባዩ እንዳስታወቁት የ65 ዓመቷ ቻንስለር በቀጣዮቹ ቀናት ተከታታይ ምርመራዎች እየተደረጉላቸው ከቤት ሆነው ሥራቸውን የሚሰሩ ይሆናል።
የአውሮፓ ግዙፍ ምጣኔ ሃብት ባለቤት የሆነችው ጀርመን እስካሁን 18 ሺህ 610 የሚሆኑት ዜጎቿ በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 55 ዜጎቿ ደግሞ ለህልፈተ ሕይወት ተዳርገዋል። ሙሉውን ዜና ከእዚህ ያንብቡ ጀርመን ከሁለት ሰው በላይ እንዳይሰበሰብ እገዳ ጣለች
ማኅበራዊ እርቀትን መጠበቅ ሲባል ምን ማለት ነው?
ማኅበራዊ እርቀትን መጠበቅ ማለት ከሌሎች ሰዎች ጋር የሚኖርን አላስፈላጊ ቅርርብና ንክኪን ማስወገድ ማለት ነው። ይህም ማለት በርካታ ሰዎች ሊገኙባቸው በሚችሉ የሕዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች ላይ የምናሳልፈውን ጊዜ መቀነስ ወይም ማስቀረት ነው።
ሁሉም ሰው በተለይ ደግሞ ከ70 ዓመት በላይ የሆናቸው ሰዎች፣ ነፍሰጡር ሴቶችና ከጉንፋን ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች በዙሪያቸው ካሉ ሰዎች ጋር የሚኖራቸውን መቀራረብ በማስወገድ እርቀታቸውን እንዲጠብቁ ይመከራል።
እንዴት አድርገን እርቀታችንን እንጠብቃለን?
• የሚቻል ከሆነ ሥራችንን ከቤታችን ሆነን ማከናወን
• አስፈላጊ ያልሆኑ ጉዞዎችን ማስቀረት
• ቡና ቤቶች፣ የምሽት መዝናኛዎችና ብዙ ሰዎች ከሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች እራስን ማራቅ
• በተቻለ መጠን ከጓደኞችና ከቤተሰብ ጋር የሚደረግ መሰባሰብን ማስቀረት
ከማኅበራዊ ግንኙነት በምንርቅበት ጊዜ ምን ማድግ እንችላለን?
• ከሌሎች ሰዎች በሁለት ሜትር መራቅ ከቻልን ከቤት ወጥተን በእግር መንሸራሸርና ዱብዱብ ማለት
• የበሸታው ምልክት ከሌለባችሁ ለአረጋዊያን የቤተሰብ አባላትና ለጎረቤቶቻችሁ ድጋፍ ማድረግ
• ወደ መደብሮች በመሄድ አስፈላጊ ሸቀጦችን መግዛት
ተጨማሪ ለማንበብ ይህንን ይጫኑ፡ ማኅበራዊ እርቀትን መጠበቅና እራስን ለይቶ መቆየት ምንድንናቸው?