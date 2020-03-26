ለኮሮናቫይረስ መድሃኒትን ወይም ክትባት ለማግኘት ምን ያህል ተቃርበናል?

የኮሮናቫይረስ በፍጥነት እየተስፋፋ በሚገኝበት በአሁኑ ወቅት የምድራችን ሊቃውንት ለበሽታው መድሃኒት ወይም ክትባት ለማግኘት ሌት ተቀን እየጣሩ መሆኑ እየተነገረ ነው። ቢሆንም ግን እራሳችንን ከቫይረሱ ወረርሽኝ ለመከላከል የሚያስችሉትን እጅን በተደጋጋሚ በአግባቡ መታጠብና ማኅበራዊ እርቀትን መጠበቅን (ከሰዎች ጋር የሚኖረንን ቅርበት ከአንድ ሜትር በላይ ማድረግ) እራሳችንንና ሌሎችን ከበሽታው እንታደጋለን። ከዓለማችን የምንሰበስባቸውን ትኩስ መረጃዎች እዚህ በቀጥታ እናደርሳችኋለን።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
እራሳችንንና ሌሎችን ከኮሮናቫይረስ ለመጠበቅ ምን ማድረግ አለብን?
የኮሮናቫይረስ በፍጥነት እየተስፋፋ በሚገኝበት በአሁኑ ወቅት የምድራችን ሊቃውንት ለበሽታው መድሃኒት ወይም ክትባት ለማግኘት ሌት ተቀን እየጣሩ መሆኑ እየተነገረ ነው።
ቢሆንም ግን እራሳችንን ከቫይረሱ ወረርሽኝ ለመከላከል የሚያስችሉትን እጅን በተደጋጋሚ በአግባቡ መታጠብና ማኅበራዊ እርቀትን መጠበቅን (ከሰዎች ጋር የሚኖረንን ቅርበት ከአንድ ሜትር በላይ ማድረግ) እራሳችንንና ሌሎችን ከበሽታው እንታደጋለን።
ከዓለማችን የምንሰበስባቸውን ትኩስ መረጃዎች እዚህ በቀጥታ እናደርሳችኋለን።