ጭምብል ለማምረት በፋብሪካ ውስጥ እራሳቸውን ነጥለው የተቀመጡት ቱኒዚያዊያን

ሩሲያ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት ቭላድሚር ፑቲን "ሥራ የሌለበት ሳምንት" ያሉትን ተግባራዊ ማድረግ ልትጀምር እንደሆነ ተገለጸ። በዚህም መንግሥት ዜጎች ከቤታቸው እንዳይወጡ ያስጠነቀቀ ሲሆን ይህ መመሪያ ለሳምንት ሊቆይ ይችላል ብለዋል። በሩሲያ ኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር አንድ ሺህ የደረሰ ሲሆን አብዛኞቹ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች በሞስኮ ከተማ ውስጥ ይገኛሉ ተብሏል። ሩሲያ በአሁኑ ጊዜ በአውሮፓ ካለው የወረርሽኙ መስፋፋት ጋር ራሷን በማነፃፀር በአገሪቱ ውስጥ ያለውን የበሽታውን ሁኔታ ወረርሽኝ አይደለም ብላለች።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ሩሲያ የሰዎችን እንቅስቃሴ ማገድ ልትጀምር ነው
ሩሲያ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት ቭላድሚር ፑቲን "ሥራ የሌለበት ሳምንት" ያሉትን ተግባራዊ ማድረግ ልትጀምር እንደሆነ ተገለጸ።
በዚህም መንግሥት ዜጎች ከቤታቸው እንዳይወጡ ያስጠነቀቀ ሲሆን ይህ መመሪያ ለሳምንት ሊቆይ ይችላል ብለዋል።
በሩሲያ ኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር አንድ ሺህ የደረሰ ሲሆን አብዛኞቹ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች በሞስኮ ከተማ ውስጥ ይገኛሉ ተብሏል።
ሩሲያ በአሁኑ ጊዜ በአውሮፓ ካለው የወረርሽኙ መስፋፋት ጋር ራሷን በማነፃፀር በአገሪቱ ውስጥ ያለውን የበሽታውን ሁኔታ ወረርሽኝ አይደለም ብላለች።
150 ቱኒዚያውያን ራሳቸውን በፋብሪካ ውስጥ ዘግተው የፊት መሸፈኛ ጭምብል እያመረቱ ነው
በቱኒዚያ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩት እነዚህ ሠራተኞች ራሳቸውን በፋብሪካ ውስጥ በመዝጋት በቀን 50 ሺህ የፊት ጭምብል እንዲሁም ሌሎች ለሕክምና ባለሙያዎች የሚያገለግል የመከላከያ ቁሳቁስ በማምረት ላይ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል።
ሠራተኞቹ በፋብሪካ ውስጥ ራሳቸውን ነጥለው ለሕክምና ባለሙያዎች የሚያገለግሎ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ማምረት ከጀመሩ ሳምንት ሞልቷቸዋል ተብሏል።
እነዚህ 150 ቱኒዚያውያን የፋብሪካ ሠራተኞች አብዛኛዎቹ ሴቶች ሲሆኑ በፋብሪካ ውስጥ ለአንድ ወር ያህል ዘግተው ሊቀመጡ ወስነዋል።
የሰሜን አፍሪካዋ አገር ቱኒዚያ እስካሁን ድረስ 227 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሲያዙ ባለፈው ሳምንት ስድስት ህሙማን መሞታቸው ታውቋል።
ፋብሪካው ከዋና ከተናዋ ቱኒዝ በደቡባዊ አቅጣጫ ገጠራማ አካባቢ የሚገኝ ሲሆን ከፋብሪካ ሰራተኞቹ ጋር አብረው ያሉ የሕክምና ባለሙያዎች፣ የመድሃኒት ባለመሙያዎችና ምግብ አብሳዮች ይገኙበታል።
ተጨማሪ ለማንበብ ማስፈንጠሪያውን ይጫኑየህክ ምና ባለሙያዎቻቸውን ለመከላከል የሚተጉት ቱኒዚያውያን
ሶማሊያ ከኮሮናቫይረስ ጋር በተያያዘ ለጫት ታወጣው የነበረን 3 ሚሊዮን ዶላር አዳነች
ሶማሊያ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ስትል ባለፈው ሳምንት ከዋና ከተማዋና ወደ ዋና ከተማዋ ሞቃዲሾ በሚደረጉ የዓለም አቀፍ በረራዎች ላይ የጣለችው እገዳ አገሪቱ ለጫት የምታወጣውን የውጪ ምንዛሪ እንዳዳነላት ተነገረ።
ጫት እንዲታገድ በመቀስቀስ በቀዳሚነት የሚታወቁት አቡከር አዋሌ እንዳሉት በመንግሥት በጫት ንግድ ላይ በጊዜያዊነት የተጣለው እገዳ ከሦስት ሚሊዮን ዶላር በላይ እንዳዳነ አመልክተዋል።
ይህም ከጎረቤት አገራት ተመርቶ ወደ ዋና ከተማዋ ሞቃዲሾ በአውሮፕላን በመምጣት ለከተማው ነዋሪ ይቀርብ ለነበረ ጫት የሚወጣ ወጪ እንደነበረ ተገልጿል።
የዓለም አቀፍ በረራዎች እገዳው ከተጣለ ሁለት ሳምንት እንኳን ሳይሞላው ነው ሦስት ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የጫት ምርት ወደ ሶማሊያ ሳይገባ የቀረው ተብሏል።
በሶማሊያዊያን ወንዶች ዘንድ በስፋት ጥቅም ላይ የሚውለውን ጫት ብሔራዊ አደጋ ነው የሚሉት አቡካር አዋሌ፤ በኮሮናቫይረስ ምክንያት የተጣለው እገዳ በጫት ላይ በቋሚነት እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
ሶማሊያ ከፍተኛ መጠን ያለው ጫት በየዕለቱ የምታስገባ ሲሆን ከዚህ ውስጥ አብዛኛውን ከኬንያ ነበር የምታስመጣው። በበርካታ አገራት ውስጥ ጫትን መቃም ሕገ ወጥ ነው።