እስካሁን በዓለም ዙሪያ ከ210 ሺህ በላይ ሰዎች ከኮሮናቫይረስ ድነዋል

በአሁኑ ወቅት\nከአንድ ሚሊዮን በላይ የኮሮናቫይረስ ታማሚ በዓለም አቀፍ ደረጃ መኖሩ በምርመራ ተረጋግጧል። የአውስትራሊያው ዋና የህክምና\nኦፊሰር እንደሚሉት ግን በቫይረሱ የተያዙት የዓለማችን ሰዎች ቁጥር ከዚህም በላይ በእጅጉ ከፍ ያለ ነው። “በዓለም አቀፍ\nደረጃ ከ1 ሚሊዮን በላይ የኮቪድ-19 ተጠቂ መኖሩን አረጋግጠናል። ነገር ግን ትክክለኛው የታማሚዎች ቁጥር በአምስት ወይም\nአስር እጥፍ ከፍ ያለ ይሆናል” ብለዋል ዶ/ር ብሬንዳን መርፊ። ይሁንና ዶክተሩ\nበአውስትራሊያ በምርመራ ተረጋግጧል የተባለውን የተጠቂዎች ትክክል መሆኑን ይናገራሉ። “አውስትራሊያ ከሌሎች የዓለም\nአገራት በተሻለ ሁኔታ ሰፊ ቁጥር ያለው ተጠርጣሪ እየመረመረች ነው” በማለት ምክንያታቸውን ያስቀምጣሉ። ሌሎች አገራት\nግን በሚገባ የመመርመር ብቃታቸው ያነሰ ነው፤ የተወሰኑት ደግሞ ከነጭራሹ “ሁሉንም ተጠርጣሪዎቻቸውን አይመረምሩም”\nብለዋል። አውስትራሊያ\nየተረጋገጠ 5 ሺህ 2 መቶ የኮሮናቫይረስ ታማሚ አላት።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
በኮሮናቫይረስ የተያዘው ሰው ቁጥር ከ5 እስከ 10 ሚሊዮን ይሆናል፡ የአውስትራሊያ ዋና ሐኪም
በአሁኑ ወቅት ከአንድ ሚሊዮን በላይ የኮሮናቫይረስ ታማሚ በዓለም አቀፍ ደረጃ መኖሩ በምርመራ ተረጋግጧል።
የአውስትራሊያው ዋና የህክምና ኦፊሰር እንደሚሉት ግን በቫይረሱ የተያዙት የዓለማችን ሰዎች ቁጥር ከዚህም በላይ በእጅጉ ከፍ ያለ ነው።
“በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ1 ሚሊዮን በላይ የኮቪድ-19 ተጠቂ መኖሩን አረጋግጠናል። ነገር ግን ትክክለኛው የታማሚዎች ቁጥር በአምስት ወይም አስር እጥፍ ከፍ ያለ ይሆናል” ብለዋል ዶ/ር ብሬንዳን መርፊ።
ይሁንና ዶክተሩ በአውስትራሊያ በምርመራ ተረጋግጧል የተባለውን የተጠቂዎች ትክክል መሆኑን ይናገራሉ። “አውስትራሊያ ከሌሎች የዓለም አገራት በተሻለ ሁኔታ ሰፊ ቁጥር ያለው ተጠርጣሪ እየመረመረች ነው” በማለት ምክንያታቸውን ያስቀምጣሉ።
ሌሎች አገራት ግን በሚገባ የመመርመር ብቃታቸው ያነሰ ነው፤ የተወሰኑት ደግሞ ከነጭራሹ “ሁሉንም ተጠርጣሪዎቻቸውን አይመረምሩም” ብለዋል።
አውስትራሊያ የተረጋገጠ 5 ሺህ 2 መቶ የኮሮናቫይረስ ታማሚ አላት።
በቻይና በኮሮናቫይረስ የሚያዙና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ቀነሰ
ቻይና በአገሯ ያለውን የኮሮናቫይረስ ሁኔታ የሚያመለክት አዲስ መረጃ ይፋ አድርጋለች።
በዚህም መሰረት ከውጪ የሚመጡ በበሽታው የተያዙ ሰዎችን እያገኘች መሆኑን አመልክታል።
ትላንት ሐሙስ ብቻ በግዛቷ ውስጥ ከውጪ የመጡ 29 ሰዎች ላይ ቫይረሱ ተገኝቷል፤ ረቡዕ እለት ደግሞ በተመሳሳይ 35 ሰዎች ላይ በተደረገ ምርመራ በሽታው እንዳለባቸው ተረጋግጧል።
ተጨማሪ ሁለት ህሙማን ደግሞ በአገር ውስጥ ተገኝተዋል።
ሐሙስ ዕለት 4 ሰዎች በበሽታው መሞታቸው የተመዘገበ ሲሆን፤ ሁሉም ሞቶች ያጋጠሙት የወረርሽኙ መነሻ እንደሆነች ሲነገርላት በነበረችው ዉሃን ውስጥ ነው።
ቻይና ውስጥ እስካሁን በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች አሃዝ 81,620ሲሆን የሞቱ ሰዎች ደግሞ 3,322ነው።
ከበሽታው የዳኑት ቁጥር ደግሞ 76,500 መሆኑ ተገልጿል።
አሜሪካ በአንድ ቀን ከፍተኛ የተባለውን ሞት አስመዘገበች
አሜሪካ በኮሮናቫይረስ የሚሞቱት ዜጎቿ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይገኛል። የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ እንደሚያመለክትው በትናንትናው ዕለት በ24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ 1 ሺህ 169 አሜሪካዊያን በኮሮናቫይረስ ሞተዋል።
ይህም ወረርሽኙ በቻይና ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በአገር ደረጃ በአንድ ቀን ብቻ የተመዘገበ ከፍተኛው የሞት ቁጥር ሆኗል።
በአሜሪካ ከ244 ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን 6 ሺህ የሚጠጉት ደግሞ ሕይወታቸውን አጥተዋል።
1 ሺህ 5 መቶ የሞት ቁጥር በማስመዝገብ ኒው ዮርክ በሽታው ክፉኛ ጉዳት ያደረሰባት ግዛት ነች።
በዓለም ዙሪያ ከ210 ሺህ በላይ ሰዎች ከኮቪድ-19 ድነዋል
በዓለም ላይ በስፋት ከተቀሰቀሰ ወደ አራት ወራት እየተጠጋ ባለው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ተይዘው ከነበሩ ሰዎች መካከል ከ210 ሺህ ሰዎች በላይ መዳናቸውን ስለበሽታው የተሰባሰበ መረጃ አመለከተ።
የኮቪድ-19 አጠቃላይ መረጃን በማሰባሰብ የሚያሰራጨው የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ የመረጃ ቋት እንደሚያመለክተው ከ211 ሺህ 400 ሰዎች በላይ በበሽታው ከተያዙ በኋላ ድነዋል።
በርካታ የዳኑ ሰዎች ካሉባቸው አገራት መካከል መጀመሪያ ቫይረሱ ክፉኛ ያጠቃት ቻይና ቀዳሚ ስትሆን በመከተል ስፔን፣ ጣሊያን፣ ኢራንና ፈረንሳይ ይገኙበታል።
በኢትዮጵያም እስካሁን በሽታው እንዳለባቸው ተረጋግጦ ከተመዘገቡት ሰዎች መካከል ባገኙት የህክምና ድጋፍ ሦስት ሰዎች መዳናቸውን የጤና ሚኒስቴር ማስታወቁ ይታወሳል።
ነገር ግን የኮሮናቫይረስ ስርጭት በዓለም ዙሪያ በከፍተኛ ፍጥነት እየተዛመተ ሲሆን አሃዙ አሁን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ደርሷል። የሞቱ ሰዎች አሃዝም ከ50 ሺህ በላይ እንደሆነ የጆንስ ሆፕኪንስ መረጃ ያመለክታል።
የቢቢሲ አማርኛ የቀጥታ ዘገባ ገጽ
ዕለተ አርብ መጋቢት 25/2012 ዓ.ም
ዛሬም እንደ ተለመደው ቢቢሲ አማርኛ የተለያዩ ዜናና መረጃዎችን ከኢትዮጵያና ከዓለም ዙሪያ በድረገጽ፣ በፌስቡክና በሬዲዮ ያቀርብላችኋል።
ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን፤ እናንተም ቢቢሲ አማርኛ ሽፋን ቢሰጠው ብላችሁ የምታስቧቸው ነገሮች ካሉ ጠቁሙን።
መልካም ዕለት እንዲሆንላችሁ እየተመኘን፤ ከቻላችሁ ቤታችሁ ሆናችሁ ቀኑን አሳልፉ።
የግድ ከቤታችሁ መውጣት ካለባችሁ ደግሞ እራሳችሁን ሰዎች ከሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች አርቁ።
ስለኮቪድ-19 ከኢትዮጵያና ከዓለም ዙሪያ የሚወጡ አሁናዊ መረጃዎችን በቀጥታ ዘገባችን እዚህ ገጽ ላይ እናቀርባለን፤ ተከታተሉ።
መልካም ቀን!