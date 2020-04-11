ከኮሮናቫይረስ የዳኑ ሰዎች ቁጥር 376 ሺህ ሲደርስ የሞቱ ደግሞ ከ100 ሺህ በላይ ሆነ

ብራዚል በደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ከሚገኙ አገራት ከ1 ሺህ በላይ ሞት\nበመመዝገብ ቀዳሚ ሆነች፡፡ እንደ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ደቡብ አሜሪካዊቷ አገር ብራዚል ቢያንስ 1 ሺህ 68 ሞት የመዘገበች\nሲሆን 19 ሺህ 789 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ መያዛቸው\nተረጋግጧል፡፡ አብዛኞቹ የብራዚል ግዛት አስተዳዳሪዎች ሰዎች ራሳቸውን ለይተው እንዲቆዩ ውሳኔ ያሳለፉ ቢሆንም ፕሬዚደንት\nጀር ቦልሶናሮ ግን ገደቡን እየተቃወሙት ነው፡፡ የጤና ባለሙያዎች በበኩላቸው ወረርሽኙ ለተወሰኑ ሳምንታት ያህል ከፍተኛ ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም ብለዋል፡፡ ይሁን እንጅ በተለይ የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች በሚኖሩባቸው እና በተጨናነቁ፣ ማህበራዊ ርቀትን\nለመጠበቅ ፈተና በሚሆንባቸው አካባቢዎች፤ ወረርሽኙ ከቁጥጥር ውጭ ይሆናል የሚሉ ስጋቶች እየበዙ ነው፡፡
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ብራዚል ከ1 ሺህ በላይ ሞት መዘገበች
ብራዚል በደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ከሚገኙ አገራት ከ1 ሺህ በላይ ሞት በመመዝገብ ቀዳሚ ሆነች፡፡
እንደ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ደቡብ አሜሪካዊቷ አገር ብራዚል ቢያንስ 1 ሺህ 68 ሞት የመዘገበች ሲሆን 19 ሺህ 789 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል፡፡
አብዛኞቹ የብራዚል ግዛት አስተዳዳሪዎች ሰዎች ራሳቸውን ለይተው እንዲቆዩ ውሳኔ ያሳለፉ ቢሆንም ፕሬዚደንት ጀር ቦልሶናሮ ግን ገደቡን እየተቃወሙት ነው፡፡
የጤና ባለሙያዎች በበኩላቸው ወረርሽኙ ለተወሰኑ ሳምንታት ያህል ከፍተኛ ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም ብለዋል፡፡
ይሁን እንጅ በተለይ የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች በሚኖሩባቸው እና በተጨናነቁ፣ ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ ፈተና በሚሆንባቸው አካባቢዎች፤ ወረርሽኙ ከቁጥጥር ውጭ ይሆናል የሚሉ ስጋቶች እየበዙ ነው፡፡
አሜሪካ በ24 ሰዓት ውስጥ በዓለም ከፍተኛውን ሞት አስመዘገበች
በአሜሪካ በኮሮናቫይረስ ምክንያት በአንድ ቀን ውስጥ ከ2 ሺህ በላይ ሰዎች ሞተውባት በዓለም በቀን ከፍተኛው ቁጥር ያለው ሰው ያጣች የመጀመሪያዋ አገር ሆነች።
የጆንስ ሆፕኪንስ ዩንቨርስቲ መረጃ እንዳመለከተው ባለፉት 24 ሰዓታት በአሜሪካ ውስጥ 2,108 የሞቱ ሲሆን፤ በበሽታው የተያዙት ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ደርሷል።
የሟቾች ቁጥር እየጨመረ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ አሜሪካ እስካሁን ከፍተኛ ሟቾች የተመዘገበባትን ጣሊያንን በአጭር ጊዜ ውስጥ በልጣ እንደምትገኝ ተሰግቷል።
ነገር ግን በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ስር የሚገኘው የኮቪድ-19 ግብረ ኃይል እንዳለው የበሽታው የመስፋፋት መጠን እየተረጋጋ መሆኑን አመልክቷል።
ከኮሮናቫይረስ የዳኑ ሰዎች ቁጥር 376 ሺህ ሲደርስ የሞቱት ደግሞ ከ100 ሺህ በላይ ሆነ
በኮሮናቫይረስ ተይዘው ህክምና ሲደረግላቸው ከነበሩ ሰዎች መካከል ከ376 ሺህ በላይ ሰዎች ከበሽታው መዳናቸው ተነገረ።
የጆንስ ሆፕኪንስዩኒቨርስቲ መረጃ እንደሚያመለክተው ከሦስት ወራት በፊት ተቀስቅሶ መላውን ዓለምባዳረሰው የኮሮናቫይረስወረርሽኝ የተያዙ ሰዎች ቁጥር አንድ ሚሊዮን ሰባት መቶ ሺህ የተጠጋ ሲሆን ከእነዚህ መካካልም ከ376,100 ሰዎች በላይ ከበሽታው ድነዋል።
መዳናቸው የተነገረላቸው አብዛኞቹ ሰዎች የሚገኙትም በበሽታው ክፉኛ በተመቱት አገራት ውስጥ ሲሆን እነሱም ቻይና 77,791፣ ስፔን 55,668፣ ጀርመን 53,913፣ ኢራን 35465፣ ጣሊያን 30,455 እና አሜሪካ 28,790 ናቸው።
ነገር ግን በዚሁ መረጃ መሰረት እስካሁን በበሽታው ሰበብ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከአንድ መቶ ሺህ በላይ የደረሰ ሲሆን፤ አሃዙም በፍጥነት እየጨረ ነው።
በወረርሽኙ ሰበብ የሚደርሰውን ሰብዓዊ ጉዳት ከመላው ዓለም እያሰባሰበ በየደቂቃው መረጃ የሚያቀርበው የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ እንዳመለከተው የኮቪድ-19 ሟቾች ቁጥር ከ102,607 በላይ ሆኗል።
በዚህም መሰረት ከፍተኛው የሟቾች ቁጥር የተመዘገበው ጣሊያን ውስጥ18,849 ሲሆን በተከታይነት ደግሞ ስፔን 16,081፣ፈረንሳይ13,197፣ ዩናይትድ ኪንግደም 8,958 ሰዎች ሲሞቱባቸው በአምስተኛ ደረጃ የአሜሪካዋ ኒው ዮርክ ከተማ ውስጥ ብቻ 5,820 ሰዎችሞተዋል።
የጆንስሆፕኪንስመረጃ እንደሚያመለክተው በተለያዩ አገራት ውስጥ በበሽታው የሚያዙና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥርበየደቂቃው እየጨመረ ይገኛል።
በዚህም የተነሳ በኮሮናቫይረስ ህይወታቻው የሚያልፈው ሰዎች አሃዝ ከዚህም በላይ ከፍ በማለት በዓለም ሕዝብ ላይ የከፋ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ተብሎ ተሰግቷል።
የቢቢሲ አማርኛ የቀጥታ ዘገባ ገጽ
ጤና ይስጥልን!
ቅዳሜ ሚያዝያ 03/2012 ዓ.ም
በፍጥነት ዓለምን እያዳረሰ ባለው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የሚያዙና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ቢሆንመ ከበሽታው የሚፈወሱት አሃዝም ከፍተኛ ነው። በኢትዮጵያም ይኸው አሃዝ በየዕለቱ እየጨመረ ይገኛል።
ባለሙያዎች እንሚሉት ዋነኛውና ቀላሉ መንገድ ከበሽታው እራስን መከላከል ነው። የቢቢሲ አማርኛም በወረርሽኙ ዙሪያ ዜናና መረጃዎችን በዚህ የቀጥታ ዘገባ ገጽ ላይ ያቀርባል፤ ይከታተሉ።