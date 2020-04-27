የብሪታኒያው ጠቅላይ ሚኒስትር በኮሮናቫይረስ\nመያዛቸው ከተረጋገጠ ከአንድ ወር በኋላ ዛሬ ወደ ሥራቸው ዛሬ ይመለሳሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቫይረሱ ከተገኘባቸው በኋላ ለንደን ውስጥ በሚገኘው ሴንት ቶማስ ሆስፒታል\nገብተው ለአንድ ሳምንት ህክምና የተከታተሉ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ለሦስት ቀናት በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ቆይተዋል።. ቦሪስ ጆንሰን በታመሙበት ወቅት ተክተዋቸው ሲሰሩ የነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶምኒክ\nራብ እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሥራቸው ለመመለስ ዝግጁ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ጆንሰን ከከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው\nጋር ከሚያደርጉት ስብሰባ ቀደም ብሎ የዛሬውን የሙሉ ጊዜ ሥራቸውን የሚጀምሩት በኮቪድ-19 ላይ የሚደረገውን መደበኛ ስብሰባ\nበመምራት ነው። ነገር ግን ሰኞ ሰኞ የሚሰጠውን ጋዜጣዊ መግለጫ\nበመምራት ያከናውኑ እንደሆነ እስካሁን አልታወቀም።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ከኮሮናቫይረስ ያገገሙት ቦሪስ ጆንሰን ዛሬ ሥራ ይጀምራሉ
የብሪታኒያው ጠቅላይ ሚኒስትር በኮሮናቫይረስ መያዛቸው ከተረጋገጠ ከአንድ ወር በኋላ ዛሬ ወደ ሥራቸው ዛሬ ይመለሳሉ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቫይረሱ ከተገኘባቸው በኋላ ለንደን ውስጥ በሚገኘው ሴንት ቶማስ ሆስፒታል ገብተው ለአንድ ሳምንት ህክምና የተከታተሉ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ለሦስት ቀናት በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ቆይተዋል።.
ቦሪስ ጆንሰን በታመሙበት ወቅት ተክተዋቸው ሲሰሩ የነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶምኒክ ራብ እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሥራቸው ለመመለስ ዝግጁ ናቸው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ጆንሰን ከከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው ጋር ከሚያደርጉት ስብሰባ ቀደም ብሎ የዛሬውን የሙሉ ጊዜ ሥራቸውን የሚጀምሩት በኮቪድ-19 ላይ የሚደረገውን መደበኛ ስብሰባ በመምራት ነው።
ነገር ግን ሰኞ ሰኞ የሚሰጠውን ጋዜጣዊ መግለጫ በመምራት ያከናውኑ እንደሆነ እስካሁን አልታወቀም።
የፊት ጭንብል፡ ሕገ ወጥነት፣ ጥራታቸው ያልጠበቁ እና እጥረት
የፈረንሳይ ፖሊስ በጥቁር ገበያ ሊሸጡ የነበሩ 140 ሺህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን መያዙን አስታወቀ።
ፖሊስ ይህንን ከፍተኛ ቁጥር ያላውን ጭምብል የያዘው በዋና ከተማዋ ፓሪስ ሰሜናዊ ክፍል በሚገኘው ሴን ዴኒ በተባለ ስፍራ አንድ ነጋዴ ከመኪና ላይ ሲያራግፍ ነው።
ባለፈው ወር የፈረንሳይ መንግሥት በአገሩ ውስጥ ያሉና የሚመረቱ ሁሉም የፊት መሸፈኛ ጭንብሎት ለጤና ባለሙያዎች አገልገሎት እንዲውሉ አዟል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የቻይና ባለስልጣናት ደረጃቸውን ያልጠበቁ ያሏቸውን 89 ሚሊዮን የፊት ጭንብሎችን መያዛቸውን አስታወቁ። ቻይና ወደ ውጪ የምተላካቸው ጭንብሎች ደረጃቸውን የጠበቁ አይደሉም እየተባለች ስትከሰስ ቆይታለች።
በተጨማሪም ባለስልጣናቱ 16 ሚሊዮን የሚደርሱ የንግድ ተቋማትን በመመርመር ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ደረጃቸውን ያልጠበቁ ጸረ=ተህዋሲያን ማጽጃዎችን በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን አንድ የመንግሥት ባለስልጣን ተናግረዋል።
ከዛሬ ሰኞ ጀምሮ በመደብሮችና በሕዝብ ትራንስፖርት ውስጥ ጭምብል ማድረግ ግዴታ መሆኑን ተከትሎ ጀርመን ውስጥ የሚገኝ የህክምና መገልገያዎችን በጅምላ የሚያቀርብ አንድ ተቋም ደግሞ በክምችቱ ውስጥ ያለው የፊት መሸፈኛ ጭንብል እያለቀ መሆኑን አመልክቷል።
በኮሮናቫይረስ ክፉኛ በተጠቁ አገራት የሟቾች ቁጥር እየቀነሰ ነው
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በስፋት ተዛምቶ በርካታ ሕዝብ ያጠቃባቸው ሁለት የአውሮፓ አገራትና አንድ የአሜሪካ ግዛት ውስጥ ባለፉት ጥቂት ቀናት በበሽታው የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር መቀነሱ ተነገረ።
በጣሊያን፣ በስፔንና በኒው ዮርክ ከተማ ውስጥ ወረርሽኙ ከተከሰተ በኋላ ባሉ በርካታ ሳምንታት ሲመዘገብ የቆየው የሟቾች መጠን በተከታታይ በነበሩ ቀናት ውስጥ እየቀነሰ ዝቅተኛ ከሚባለው አሃዝ ላይ ደርሷል።
በዚህም መሰረት አውሮፓ ውስጥ በኮሮናቫይረስ ክፉኛ ከተጠቁት አገራት መካካል አንዷ በሆነችው ጣሊያን ውስጥ በበሽታው የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከአንድ ወር በላይ ለሆነ ጊዜ ከታየው ዝቅተኛው መመዝገቡ ተነገረ።
ባለፉት ሦስት ቀናት የሟቾች ቁጥር በተከታታይ የቀነሰ ሲሆን ቁጥሩ እስካሁን ከተመዘገበው ዝቅተኛው እንደሆነም ተነግሯል።
የጣሊያን የሕዝብ ጥበቃ መስሪያ ቤት እንዳለው እስካሁን ድረስ በአገሪቱ 26,644 ሰዎች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሳቢያ ህይወታቸውን አጥተዋል።
ሌላኛዋ የኮሮናቫይረስ ሰለባ አውሮፓዊት አገር ስፔንም ከወር ለሚበልጥ ጊዜ ከመዘገበችው የሟቾች መጠን ዝቅተኛውን ባለፉት ቀናት መዝግባለች።
የአገሪቱ ጤና ሚኒስቴር እንዳመለከተው በአንድ ወር ውስጥ ካጋጠሙት የሞት አሃዝ ዝቅተኛውን በሳምንቱ ማብቂያ ቀናት ላይ መዝግቧል።
ስፔን ከስድስት ሳምንታት በፊት ጥላው የነበረውን ከቤት ያለመውጣት እገዳን በማላላት እድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ከዕሁድ ጀምሮ በየቀኑ ለአንድ ሰዓት ከቤታቸው ወጥተው እንዳጫወቱ ፈቅዳለች።
የአገሪቱ ጤና ሚኒስቴር አሃዝ እንደሚያመለክተው በወረርሽኙ ሳቢያ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 23,190 ደርሷል።
የኒው ዮርኩ ገዢ አንድሩ ኩሞ ከአርብ ጀምሮ ባሉት ቀናት ውስጥ በግዛታቸው በኮሮናቫይረስ ምክንያት የሚሞቱት ሰዎች ቁጥር መቀነሱን ተናገሩ።
ባለፉት ቀናት በከተማዋ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ400 በታች በመሆን ቀደም ካሉት ቀናት በተለየ በተከታታይ መቀነስን በማሳየቱ በሚቀጥሉት ቀናትም ቁጥሩ እንደሚወርድ ይጠበቃል።
አስተዳዳሪው ጨምረው እንደተናገሩት በከተማዋ ነዋሪዎች ላይ በወረርሽኙ ምክንያት የተጣለውን የእንቅስቃሴ እገዳ ለማንሳት ከሞት ቁጥር መቀነስ በተጨማሪ የበሽታው ስርጭት መጠንም መቀነስ ይኖርበታል።
የሰኞ ሚያዝያ 2012 ዓ.ም የቢቢሲ አማርኛ የቀጥታ ዘገባ ገጽ
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ሰኞ ሚያዝያ 19/2012፤ የቢቢሲ አማርኛ የቀጥታ ዘገባ ገጽ እነሆ ጀመረ።
በዚህ የቀጥታ ዘገባ ገጽ ከኢትዮጵያ፣ ከአፍሪካ በአጠቃላይ ደግሞ ከዓለም ዙሪያ በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ የሚወጡ ዜናና መረጃዎችን እናቀርባለን።
ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ የቀጥታ ዘገባ ገጻችንን እንድትጎበኙ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ዕለት!