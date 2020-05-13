ኮሮናቫይረስን ለማከም ይረዳል የተባለው መድኃኒት በስፋት ሊመረት ነው

የኮሮናቫይረስን\nለማከም ይረዳል የተባለውን የሙከራ መድኃኒት በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ አገራት ለማዳረስ በሚያስችል መጠን እንዲመረት ለማስቻል\nከተለያዩ መድኃኒት አምራች ተቋማት ጋር ስምምነት ተደረሰ። ሬምዴሲቬርየተባለውና ለኢቦላ በሽታ ህክምና ሲውል የቆየውን መድኃኒት ባለቤት የሆነው ኩባንያ ነው መድኃኒቱ በስፋት እንዲመረት\nበተለያዩ አገራት ከሚገኙ መድኃኒት አምራቾች ጋር ስምምነት ጠፈራረመው። በዚህም መሰረት የጸረ\nቫይረስ መድኃኒቱን በማምረት በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ 127 አገራት ለሽያጭ እንዲያቀርቡ ፈቃድ ያገኙት በህንድና በፓኪስታን ውስጥ\nየሚገኙ አምስት የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ናቸው። ጊሌድሳይንስስእንዳለው ከመድኃኒት አምራቾቹ ጋር የተደረሰው ስምምነት መድኃኒቱን\nየማቅረቡ ተግባር ከሞላ ጎደል ሁሉንም የኣለማችንን ዝቅተኛ እና መካከለኛ ገቢ ያላቸውን አገራትን እንደሚያካትት የተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም የምርት ስምምነቱ በርካታ ከፍተኛና ወደ ከፍተኛ የገቢ ደረጃ የተጠጉ\nአገራትንም የሚያካትት ነው ተብሏል። ይህ ሬምዴሲቬር የተባለው መድኃኒት የተፈጠረውና የዳበረው 'ጊሌድሳይንስስ' በተባለው ተቋም ኢቦላንና ማርበርግ የተባሉትን በቫይረስ የሚመጡበ ሽታዎችን ለማከም በተደረገ ጥናት አማካይነት ነው። ከሳምንት በፊት አሜሪካና ጃፓን ሬምዴሲቬርየተባለውን ይህንን መድኃኒት የኮሮናቫይረስ ህሙማንን ለማከም ጥቅም ላይ እንዲውል ፈቃድ ሰጥተዋል። በአሁኑ ጊዜ በርካታ የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች የኮሮናቫይረስን ለመከላከልና ለማከም\nየሚያስችል ክትባት እንዲሁም መድኃኒት ለማግኘት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
የኮሮናቫይረስን ለማከም ይረዳል የተባለው መድኃኒት በስፋት ሊመረት ነው
የኮሮናቫይረስን ለማከም ይረዳል የተባለውን የሙከራ መድኃኒት በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ አገራት ለማዳረስ በሚያስችል መጠን እንዲመረት ለማስቻል ከተለያዩ መድኃኒት አምራች ተቋማት ጋር ስምምነት ተደረሰ።
ሬምዴሲቬርየተባለውና ለኢቦላ በሽታ ህክምና ሲውል የቆየውን መድኃኒት ባለቤት የሆነው ኩባንያ ነው መድኃኒቱ በስፋት እንዲመረት በተለያዩ አገራት ከሚገኙ መድኃኒት አምራቾች ጋር ስምምነት ጠፈራረመው።
በዚህም መሰረት የጸረ ቫይረስ መድኃኒቱን በማምረት በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ 127 አገራት ለሽያጭ እንዲያቀርቡ ፈቃድ ያገኙት በህንድና በፓኪስታን ውስጥ የሚገኙ አምስት የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ናቸው።
ጊሌድሳይንስስእንዳለው ከመድኃኒት አምራቾቹ ጋር የተደረሰው ስምምነት መድኃኒቱን የማቅረቡ ተግባር ከሞላ ጎደል ሁሉንም የኣለማችንን ዝቅተኛ እና መካከለኛ ገቢ ያላቸውን አገራትን እንደሚያካትት የተገልጿል።
ከዚህ በተጨማሪም የምርት ስምምነቱ በርካታ ከፍተኛና ወደ ከፍተኛ የገቢ ደረጃ የተጠጉ አገራትንም የሚያካትት ነው ተብሏል።
ይህ ሬምዴሲቬር የተባለው መድኃኒት የተፈጠረውና የዳበረው 'ጊሌድሳይንስስ' በተባለው ተቋም ኢቦላንና ማርበርግ የተባሉትን በቫይረስ የሚመጡበ ሽታዎችን ለማከም በተደረገ ጥናት አማካይነት ነው።
ከሳምንት በፊት አሜሪካና ጃፓን ሬምዴሲቬርየተባለውን ይህንን መድኃኒት የኮሮናቫይረስ ህሙማንን ለማከም ጥቅም ላይ እንዲውል ፈቃድ ሰጥተዋል።
በአሁኑ ጊዜ በርካታ የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች የኮሮናቫይረስን ለመከላከልና ለማከም የሚያስችል ክትባት እንዲሁም መድኃኒት ለማግኘት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ።
የዕለተ ረቡዕ ግንቦት 05/2012 ዓ.ም የቢቢሲ አማርኛ የቀጥታ ዘገባ ገጽ
እንደምን አደራችሁ?
ዕለተ ረቡዕ ግንቦት 05/2012 ዓ.ም
ቢቢሲ አማርኛ በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ ከኢትዮጵያና ከዓለም ዙሪያ የተጣናቀሩ ዜናና ታሪኮችን የሚያቀርብበትን የቀጥታ ዘገባ ገጽ እነሆ ጀመረ።
መልካም ዕለት እንዲሆንላችሁ እየተመኘን ድረ ገጻችንን ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ እንድትጎበኙ በአክብሮት እንጋብዛለን።
ቢቢሲ አማርኛ