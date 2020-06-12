በኮሮናቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቤተሰቦች የጣሊያኑን ጠቅላይ ሚኒስትርን ሊከሱ ነው

ኒው ዚላንድ ምንም እንኳን ኮሮናቫይረስን ከመቆጣጠር አንጻር መላው ዓለም የሚቀናባት\nአገር ብትሆንም የተቃዋሚ ፓርቲ የፓርላማ አባላት ውሳኔውን ተችተዋል። የፓርላማ አባላቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃኪንዳ አርደርን ሙሉ በሙሉ የእንቅስቃሴ ገደቡን ማንሳታቸው ‘’እብደት\nነው’’ ሲሉም ተደምጠዋል። ከዋነኛው ተቀቃዋሚ ፓርቲ የተወከሉት ከሪስ ፔንክ ቫይረሱን በመቆጣጠር የተገኘው ስኬት\nበአብዛኛው በዕድል እንጂ በስራ አይደለም በማለት እንደውም መጀመሪያውኑ ገደቡን ማስቀመጥ አያስፈልግም ነበር ብለዋል። በርካታ ኢንዱስትሪዎች በእንቅስቃሴ ገደቡ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት እንዳጋጠማቸው አክለዋል። ኒው ዚላንድ ከ100 ባነሱ ቀናት ውስጥ ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ትገኛለች።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
የኒው ዚላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የእንቅስቃሴ ገደቡን በማንሳታቸው ተወቀሱ
ኒው ዚላንድ ምንም እንኳን ኮሮናቫይረስን ከመቆጣጠር አንጻር መላው ዓለም የሚቀናባት አገር ብትሆንም የተቃዋሚ ፓርቲ የፓርላማ አባላት ውሳኔውን ተችተዋል።
የፓርላማ አባላቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃኪንዳ አርደርን ሙሉ በሙሉ የእንቅስቃሴ ገደቡን ማንሳታቸው ‘’እብደት ነው’’ ሲሉም ተደምጠዋል።
ከዋነኛው ተቀቃዋሚ ፓርቲ የተወከሉት ከሪስ ፔንክ ቫይረሱን በመቆጣጠር የተገኘው ስኬት በአብዛኛው በዕድል እንጂ በስራ አይደለም በማለት እንደውም መጀመሪያውኑ ገደቡን ማስቀመጥ አያስፈልግም ነበር ብለዋል።
በርካታ ኢንዱስትሪዎች በእንቅስቃሴ ገደቡ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት እንዳጋጠማቸው አክለዋል።
ኒው ዚላንድ ከ100 ባነሱ ቀናት ውስጥ ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ትገኛለች።
በአውስትራሊያ እስከ 10ሺ ሰዎች እንዲሰባሰቡ ልትፈቅድ ነው
የአውስትራሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ከእንቅስቃሴ ገደቡ ጋር በተያያዘ አዲስ እቅድ ይፋ አድርገዋል። እቅዳቸውም በዋነኛነት ስፖርታዊ ውድድሮችን የሚጠቅም ነው ተብሏል።
ጠቅላዩ እንዳሉት ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ አነስተኛ ስታዲየሞች ማስተናደግ ከሚችሉት 40 ሺ ሕዝብ አንድ አራተኛ ወይንም 10 ሺ ሰዎች ማስገባት ይችላሉ።
ሌሎች ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ክንውኖችም በዚህ እቅድ ይካተታሉ ተብሏል።
እስከ 10 ሺ የሚደርሱ ሰዎች ቲኬት ቆርጠውና 1.5 ሜትር አካላዊ ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲቀመጡ የሚደረግ ከሆነ ችግር የለውም።
የአውስትራሊያ እግር ኳስ ማህበር ደጋፊዎች ወደ ስታዲየሞች እንዲመለሱ ባለፉት ሳምንታት በተደጋጋሚ ጥያቄውን ሲያቀርብ እንደነበር የሚታወስ ነው።
በኮሮና የሚወዷቸውን ያጡ ቤተሰቦች የጣሊያኑን ጠ/ሚኒስትር ሊከሱ ነው
በሰሜን ጣሊያን አቃቢ ሕግ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆሴፔ ኮንቴን ዛሬ አርብ ለምርመራ ቀጥሯቸዋል፡፡
ምክንያቱ ደግሞ ዘመድ ወዳጆቻቸው በኮሮና የሞቱባቸው ቤተሰቦች "መንግሥት ቶሎ እርምጃ አልወሰደም፤ ተዘናግቶ ነበር፣ ቤተሰቦቻችንን በሞት ያጣነው በመንግሥት እንዝላልነት ነው" የሚል ክስ በማቅረባቸው ነው፡፡
አቃቢ ሕግ በዛሬው ቀጠሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በወረርሽኙ የመጀመርያ ቀናት ስለተወሰዱና መወሰድ ስለነበረባቸው እርምጃዎች በጥያቄ ያስጨንቃቸዋል ተብሎ ይጠበቃል፡፡
በሰሜን ጣሊያን አቃቢ ሕግ የጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜ ያሰናዳ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠየቁትም ከሚላን ከተማ በቅርብ በምትገኘው በበርጋሞ ከተማ ተገኝተው ይሆናል፡፡
በርጋሞ ኮሮናቫይረስ መጀመርያ የተነሳባት የሰሜን ጣሊያን ከተማ ናት፡፡
ተጨማሪ ለማንበብ፡
በአሜሪካ በአንድ ቀን ብቻ 900 ሰዎች ሞቱ
በአሜሪካ ባለፉት 24 ሰዓታት 941 ሰዎች መሞታቸው የተመዘገበ ሲሆን ይህም ጠቅላላ የሟቾችን ቁጥር ወደ 113ሺ 803 አድርሶታል፡፡
በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ ቆጠራ መሠረት አሁን በአሜሪካ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች 2 ሚሊዮን 22ሺህ 488 ደርሰዋል፡፡
አሜሪካ በዓለም አገራት ቫይረሱ ክፉኛ ካጠቃቸው አገራት ተርታ ስትመደብ በተያዦች ብዛት የዩናይትድ ኪንግደምና የብራዚልን ሦስት እጥፍ ደርሳለች፡፡
በአሜረካ ለቁጥሩ መብዛት አንዱ ተደርጎ የሚወሰደው በቀን ውስጥ የምትመረምራቸው ዜጎች ብዛት ከፍተኛ መሆን ነው፡፡
አገሪቱ በየቀኑ ከግማሽ ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ትመረምራለች፡፡ እስካሁን በድምሩ ከ23 ሚሊዮን በላይ አሜሪካዊያን ምርመራ አድርገዋል፡፡
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከዓለም ብዙ የቫይረሱ ተጠቂ ቁጥር ያለን ብዙ ስለምንመረምርና አሐዙን ስለማንደብቅ ነው ይላሉ በተደጋጋሚ፡፡
የስፔን ላሊጋ በድጋሚ ተገጀመረ
የስፔኑ ከፍተኛ ሊግ ላሊጋ ከሶስት ወራት በኋላ ሲቪያ እና ርያል ቤቲስን ባገናኘው ጨዋታ ተጀምሯል።
ጨዋታው በሲቪያ አሸናፊነት የተጠናቀቀ ሲሆን ከሜዳ ውጪ ግን ብዙ ችግሮች መስተዋላቸው ተገልጿል።
አንዳንድ የቡድኖቹ ደጋፊዎች የተቀመጠውን ጥብቅ መመሪያ በመጣስ ከጨዋታው በፊት በስታዲየሙ ዙሪያ ተሰባስበው ታይተዋል።
በጨዋታው ኦካምፖስና ሬጌስ ባስቆጠሯቸው ሁለት ግቦች ሲቪያ ማሸነፍ ችሏል።
ላሊጋን በዚህ ሳምንት መጀመር ተከትሎ በርካቶች ደስታቸውን የገለጹ ሲሆን በመጀመሪያው ጨዋታ ላይ የታየውን መዘናጋት ያስተዋሉ ግን ስጋታቸውን ገልጸዋል።
የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ደግሞ የፊታችን ረቡዕ እንደሚጀመር ይጠበቃል።
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