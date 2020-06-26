በአሜሪካ ቢያንስ 20 ሚሊዮን ሰዎች በኮሮናቫይረስ ሳይያዙ አይቀሩም ተባለ

በአዲስአበባከተማበኮሮናቫይረስየተያዙሰዎችቁጥር 3434 ደርሷል። ይህም በአጠቃላይ በአገሪቱ በምርመራ ኮቪድ-19 ከተገኘባቸው\nሰዎች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ያሉት በአዲስ አበባ ውስጥ ነው ማለት ነው። በአሁኑሰዓትበኢትዮጵያ 5175 ሰዎችናቸው ቫይረሱ እንዳለባቸው የታወቀው። ይህ ቁጥር የምርመራ ቁጥር ሲጨምር\nከፍ ሊል እንደሚችል የጤና ባለሙያዎች ይገምታሉ። ምንም እንኳ በአጠቃላይከኮሮናቫይረስያገገሙሰዎችቁጥር 1544 ቢደርስም አሁንም የሞት ቁጥር እየተመዘገበ ነው። ስለዚህ ታምሞ አልጋ ከመያዝ፣ ታምሞ\nበመሳሪያ ታግዞ ከመተንፈስ በጤና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር ተግባራዊ ማድረግ ይመከራል። እጅን መታጠብ፣ አካላዊ ርቀትን\nመጠበቅ እንዲሁም አፍና አፍንጫን መሸፈን ራስንም ወዳጅንም መከላከያው መንገድ ነው። ቢቢሲ አማርኛ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ከመላው ዓለም የሚሰበሰቡና ከኮሮናቫይረስ ጋር የተገናኙ አበይት ዜናዎችን ወደ እናንተ ያደርሳል። ተከታተሉን። መልካም ቀን!
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
በኢትዮጵያ የN95 ጭምብሎች ለምን ጥያቄ ውስጥ ገቡ?
ቲቢን ጨምሮ ለሌሎች ተላላፊ በሽታዎች መደረግ ያለበትም የመተንፈሻ ቀዳዳ የሌላቸውን መሆን አለበት፤ መተንፈሻ ቀዳዳ ያላቸውን ከመጠቀም ይልቅ ሻሾችን ስከርፖችን ቢጠቀሙ ይመከራል ይላሉ- አቶ አብደላ፡፡ በመሆኑም ህብረተሰቡ፣ የመተንፈሻ ቀዳዳ ያልተገጠመላቸው የህክምና ማስኮች፣ በቤት ውስጥ የሚመረቱ ከሆነም በማን እንደተመረቱ የሚታወቁና ትክክለኛነታቸው የተረጋገጠ ጭምብሎችን እንዲጠቀሙ አሳስበዋል።ተጨማሪ ያንብቡ
እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ ቤተሰቦች!
በአዲስአበባከተማበኮሮናቫይረስየተያዙሰዎችቁጥር 3434 ደርሷል። ይህም በአጠቃላይ በአገሪቱ በምርመራ ኮቪድ-19 ከተገኘባቸው ሰዎች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ያሉት በአዲስ አበባ ውስጥ ነው ማለት ነው። በአሁኑሰዓትበኢትዮጵያ 5175 ሰዎችናቸው ቫይረሱ እንዳለባቸው የታወቀው።
ይህ ቁጥር የምርመራ ቁጥር ሲጨምር ከፍ ሊል እንደሚችል የጤና ባለሙያዎች ይገምታሉ። ምንም እንኳ በአጠቃላይከኮሮናቫይረስያገገሙሰዎችቁጥር 1544 ቢደርስም አሁንም የሞት ቁጥር እየተመዘገበ ነው።
ስለዚህ ታምሞ አልጋ ከመያዝ፣ ታምሞ በመሳሪያ ታግዞ ከመተንፈስ በጤና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር ተግባራዊ ማድረግ ይመከራል።
እጅን መታጠብ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ እንዲሁም አፍና አፍንጫን መሸፈን ራስንም ወዳጅንም መከላከያው መንገድ ነው።
ቢቢሲ አማርኛ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ከመላው ዓለም የሚሰበሰቡና ከኮሮናቫይረስ ጋር የተገናኙ አበይት ዜናዎችን ወደ እናንተ ያደርሳል። ተከታተሉን። መልካም ቀን!