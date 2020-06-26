መንገደኞች በመኪና ውስጥ ሴኔጋል
ቀጥታ

በአሜሪካ ቢያንስ 20 ሚሊዮን ሰዎች በኮሮናቫይረስ ሳይያዙ አይቀሩም ተባለ

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ቀጥታ ዘገባ

የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ

  1. በኢትዮጵያ የN95 ጭምብሎች ለምን ጥያቄ ውስጥ ገቡ?

    የአፍና የአፍንጫ ማሸፈኛ

    ቲቢን ጨምሮ ለሌሎች ተላላፊ በሽታዎች መደረግ ያለበትም የመተንፈሻ ቀዳዳ የሌላቸውን መሆን አለበት፤ መተንፈሻ ቀዳዳ ያላቸውን ከመጠቀም ይልቅ ሻሾችን ስከርፖችን ቢጠቀሙ ይመከራል ይላሉ- አቶ አብደላ፡፡ በመሆኑም ህብረተሰቡ፣ የመተንፈሻ ቀዳዳ ያልተገጠመላቸው የህክምና ማስኮች፣ በቤት ውስጥ የሚመረቱ ከሆነም በማን እንደተመረቱ የሚታወቁና ትክክለኛነታቸው የተረጋገጠ ጭምብሎችን እንዲጠቀሙ አሳስበዋል።

    ተጨማሪ ያንብቡ
    next

  2. እንደምን አደራችሁ የቢቢሲ ቤተሰቦች!

    በአዲስአበባከተማበኮሮናቫይረስየተያዙሰዎችቁጥር 3434 ደርሷል። ይህም በአጠቃላይ በአገሪቱ በምርመራ ኮቪድ-19 ከተገኘባቸው ሰዎች ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ያሉት በአዲስ አበባ ውስጥ ነው ማለት ነው። በአሁኑሰዓትበኢትዮጵያ 5175 ሰዎችናቸው ቫይረሱ እንዳለባቸው የታወቀው።

    ይህ ቁጥር የምርመራ ቁጥር ሲጨምር ከፍ ሊል እንደሚችል የጤና ባለሙያዎች ይገምታሉ። ምንም እንኳ በአጠቃላይከኮሮናቫይረስያገገሙሰዎችቁጥር 1544 ቢደርስም አሁንም የሞት ቁጥር እየተመዘገበ ነው።

    ስለዚህ ታምሞ አልጋ ከመያዝ፣ ታምሞ በመሳሪያ ታግዞ ከመተንፈስ በጤና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር ተግባራዊ ማድረግ ይመከራል።

    እጅን መታጠብ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ እንዲሁም አፍና አፍንጫን መሸፈን ራስንም ወዳጅንም መከላከያው መንገድ ነው።

    ቢቢሲ አማርኛ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ከመላው ዓለም የሚሰበሰቡና ከኮሮናቫይረስ ጋር የተገናኙ አበይት ዜናዎችን ወደ እናንተ ያደርሳል። ተከታተሉን። መልካም ቀን!

    የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ያደረገ ወጣት
    Copyright: Getty Images
ወደላይ ይመለሱ