የአሜሪካዋ ፍሎሪዳ ግዛት 15,299 በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎችን በ24 ሰዓታት ውስጥ መዝግባለች። ይህም እስካሁን በግዛቲቱ በ24 ሰዓታት ውስጥ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ከፍተኛው ቁጥር ነው። በ24 ሰዓታት ብቻ 45 ሰዎችም ህይወታቸውን አጥተዋል። በፍሎሪዳ ግዛት የሚገኙ ከ40 በላይ ሆስፒታሎችም የጽኑ ሕሙማን ክፍሎቻችን ሞልተዋል ብለዋል። ቀደም ሲል ተጥለው የነበሩ የእንቅስቃሴ ገደቦችን ግንቦት ወር ላይ ማላለት የጀመረችው ፍሎሪዳ ግዛት፤ የቱሪዝም መዳረሻ እና በርካታ የእድሜ ባለጸጎች መኖሪያ በመሆኗ በቫይረሱ የሚጠቁ እና ወደ ጤና ተቋማት የሚሄዱ ሰዎችን እንዲበራከቱ ምክንያት ሆኗል። የፕሬዝዳናቱ የኮሮናቫይረስ ተከላካይ ግብረ ኃይል አማካሪው ዶ/ር አንቶኒዮ ፋውቺ ፍሎሪዳ የእንቅስቃሴ ገደብ ማላላት መጀመሯን ተችተው ነበር። አማካሪው ነባራዊ ሁኔታዎች እና አሃዞች የእንቅስቃሴ ገደብን ለማላላት ትክክልኛው አማራጭ እንዳልሆኑ የሚያሳይ ነው ብለዋል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ፍሎሪዳ ግዛት ከፍተኛውን የቮኪድ-19 ተጠቂዎችን መዘገበች
የአሜሪካዋ ፍሎሪዳ ግዛት 15,299 በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎችን በ24 ሰዓታት ውስጥ መዝግባለች። ይህም እስካሁን በግዛቲቱ በ24 ሰዓታት ውስጥ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ከፍተኛው ቁጥር ነው።
በ24 ሰዓታት ብቻ 45 ሰዎችም ህይወታቸውን አጥተዋል። በፍሎሪዳ ግዛት የሚገኙ ከ40 በላይ ሆስፒታሎችም የጽኑ ሕሙማን ክፍሎቻችን ሞልተዋል ብለዋል።
ቀደም ሲል ተጥለው የነበሩ የእንቅስቃሴ ገደቦችን ግንቦት ወር ላይ ማላለት የጀመረችው ፍሎሪዳ ግዛት፤ የቱሪዝም መዳረሻ እና በርካታ የእድሜ ባለጸጎች መኖሪያ በመሆኗ በቫይረሱ የሚጠቁ እና ወደ ጤና ተቋማት የሚሄዱ ሰዎችን እንዲበራከቱ ምክንያት ሆኗል።
የፕሬዝዳናቱ የኮሮናቫይረስ ተከላካይ ግብረ ኃይል አማካሪው ዶ/ር አንቶኒዮ ፋውቺ ፍሎሪዳ የእንቅስቃሴ ገደብ ማላላት መጀመሯን ተችተው ነበር።
አማካሪው ነባራዊ ሁኔታዎች እና አሃዞች የእንቅስቃሴ ገደብን ለማላላት ትክክልኛው አማራጭ እንዳልሆኑ የሚያሳይ ነው ብለዋል።
በመላው ዓለም እስካሁን ከታየው ከፍተኛው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ተመዘገበ
የዓለም ጤና ድርጅት እንዳስታወቀው በመላው ዓለም ባለፉት 24 ሰዓታት እስካሁን ባልታየ መልኩ በርካታ ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸው መረጋገጡን ገለጸ።
ድርጅቱ እንዳለው በአንድ ቀን 230,370 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው በምርመራ ተረጋግጧል።
የኮሮናቫይረስ እንዳለባቸው ከታወቁት ሰዎች መካከል 142,992 የሚሆኑት ከደቡብ አሜሪካ አገራት ናቸው። የተቀሩት ደግሞ፡
ከደቡብ ምሥራቅ እሲያ= 33,173
ከአውሮፓ = 18,804
ከአፍሪካ = 17,884 ተጠቃሽ ናቸው።
ከዚህ በተጨማሪ ባለፉት 24 ሰዓታት 5 ሺህ 285 የሚደርሱ ሰዎች ህይወት ማለፉ ተመዝግቧልሥ
በኢትዮጵያ እስካሁን በኮሮናቫይረስ ከተያዙት ከግማሽ በላዩ አገገሙ
በኢትዮጵያ ባለፉት ወራት በበሽታው መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች መካከል ከግማሽ የሚበልጡት ከወረርሽኙ ማገገማቸውን ትላንት የወጣው መረጃ አመለከተ።
በአገሪቱ የኮሮናቫይረስ እንዳለ ከታወቀበት ከመጋቢት ወር ጀምሮ እስካሁን በ289 ሺህ 550 ሰዎች ላይ በተደረገው የኮሮናቫይረስ ምርመራ 7 ሺህ 766 ሰዎች ላይ ቫይረሱ መገኘቱ ተረጋግጧል።
በዚህም ኮቪድ-19 ከተገኘባቸው መካከል ከግማሽ የሚበልጡት ማለትም 4 ሺህ 550 ሰዎች ከቫይረሱ ማገገማቸው ተረጋግጧል።
በተጨማሪም ከወረርሽኙ ጋር በተያያዘ ምክንያት እስካሁን በአገሪቱ ውስጥ 128 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል።
ከሞቱት ሰዎች መካከል በአስከሬን ላይ በተደረጉ ምርመራዎች ቫይረሱ የተከኘባቸው በርካታ መሆኑን በየዕለቱ የሚወጣው የወረርሽኙ ሪፖርት ሲያመለክት ቆይቷል።
የሰኞ ሐምሌ 06/2012 ዓ.ም የቢቢሲ አማርኛ የቀጥታ ዘገባ ገጽ
እንደምንአደራችሁ?
ሰኞ ሐምሌ 06/2012 ዓ.ም
ከቢቢሲ አማርኛ በየዕለቱ በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ ከኢትዮጵያና ከዓለም ዙሪያ በየደቂቃው የሚወጡ ዜናና መረጃዎችን በተለይ በዚህ ገጽ ላይ በቀጥታ ይቀርባል።
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