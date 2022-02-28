የአውሮፓ ሕብረት የሩሲያ አውሮፕላኖችን ከአየር ክልሉ አገደ

የሩሲያ መንገደኞች አውሮፕላን የካናዳን የአየር ክልል ክልከላ በመተላለፍ በሃገሪቱ የአየር ክልል ላይ መብረሩ ተገለጸ። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ መፈጸሟን ተከትሎ ካናዳን ጨምሮ በርካታ ምዕራባውያን ሃገራት የሩሲያ አውሮፕላኖች አየር ክልላቸውን እንዳይጠቀሙ ማገዳቸው ይታወሳል። የካናዳ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ጉዳዩን በመመርመር “አስፈላጊውን እርምጃ ከመውሰድ አንቆጠብም” ብሏል። ግዙፉ የሩሲያ የመንገደኞች አውሮፕላን ኤሮፍሎት የበረራ ቁጥር 111 ከአሜሪካዋ ማያሚ ተነስቶ ወደ ሞስኮ በረራ እያደረገ እንደነበር ፍላይት አዌር ገጽ አስመልክቷል። የአውሮፓ ሕብረት ባለቤትነታቸው የሩሲያ የሆኑ፣ በሩሲያ ስም የተመዘገቡ ወይም በሩሲያ ቁጥጥር የሚደረግባቸው አውሮፕላኖች የአባል ሃገራቱን የአየር ክልል መጠቀም አይችሉም ብሏል። አሜሪካም ተመሳሳይ እርምጃ ትወስዳለች ተብሎ ይጠበቃል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
የሩሲያ አውሮፕላን የካናዳን የአየር ክልል ክልከላን ተላለፈ
የሩሲያ መንገደኞች አውሮፕላን የካናዳን የአየር ክልል ክልከላ በመተላለፍ በሃገሪቱ የአየር ክልል ላይ መብረሩ ተገለጸ።
ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ መፈጸሟን ተከትሎ ካናዳን ጨምሮ በርካታ ምዕራባውያን ሃገራት የሩሲያ አውሮፕላኖች አየር ክልላቸውን እንዳይጠቀሙ ማገዳቸው ይታወሳል።
የካናዳ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ጉዳዩን በመመርመር “አስፈላጊውን እርምጃ ከመውሰድ አንቆጠብም” ብሏል።
ግዙፉ የሩሲያ የመንገደኞች አውሮፕላን ኤሮፍሎት የበረራ ቁጥር 111 ከአሜሪካዋ ማያሚ ተነስቶ ወደ ሞስኮ በረራ እያደረገ እንደነበር ፍላይት አዌር ገጽ አስመልክቷል።
የአውሮፓ ሕብረት ባለቤትነታቸው የሩሲያ የሆኑ፣ በሩሲያ ስም የተመዘገቡ ወይም በሩሲያ ቁጥጥር የሚደረግባቸው አውሮፕላኖች የአባል ሃገራቱን የአየር ክልል መጠቀም አይችሉም ብሏል።
አሜሪካም ተመሳሳይ እርምጃ ትወስዳለች ተብሎ ይጠበቃል።
ማዕቀቦችን ተከትሎ የሩሲያ መገበበያ ገንዘብ ከአሜሪካ ዶላር በ30 በመቶ ቀነስ
ምዕራባውያኑ ሩሲያ ላይ የጣሉትን ማዕቀቦችን ተከትሎ የሩሲያው መገበበያ ገንዘብ ሩብል ከአሜሪካ ዶላር አንጻር 30 በመቶ ዋጋው መቀነሱ ተገለጸ።ተጨማሪ ያንብቡ
ቤላሩስ ወታደሮቿን ወደ ዩክሬን ልታሰማራ መሆኑ ተዘገበ
ለሩሲያ ወታደሮች ድጋፍ ስታደርግ የቆየችው ቤላሩስ የሞስኮን ወረራ በመደገፍ ወታደሮቿን ወደ ዩክሬን ለመላክ በዝግጅት ላይ እንደምትገኝ ዘገባዎች ጠቆሙ።
ስማቸው ያልተጠቀሰ የአሜሪካ ባለስልጣንን ጠቅሶ ዋሽንግተን ፖስት እንደዘገበው ከሆነ ቤላሩስ ዛሬ ሊጀምር ለሚችለው ዘመቻዋ እየተዘጋጀች ነው።
ቢቢሲ ማረጋገጫ ለማግኘት ለዋይት ሃውስ እና ለፔንታጎን ኢሜል ልኳል። ኪዬቭ ኢንዲፔንደንትም የቤላሩስ ጦር ሊሰማራ እንደሚችል በርካታ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል።
የረዥም ጊዜ የሩሲያ አጋር የሆነችው ቤላሩስ በሰሜን አቅጣጫ ከዩክሬን ጋር ትዋሰናለች።
የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜለንስኪ ከቤላሩስ ፕሬዝዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ጋር በነበራቸው የስልክ ውይይት የቤላሩስ ወታደሮች ወደ ዩክሬን እንደማይላኩ ነግረዋቸው እንደነበር ገልጸዋል።
የሚቀጥሉት 24 ሰዓታት ለዩክሬን ወሳኝ ናቸው - ዜሌንስኪ
የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ትላንት ማምሻውን ከዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ጋር ባደረጉት የስልክ ውይይት ቀጣዮቹ 24 ሰዓታት ለዩክሬን ወሳኝ ጊዜ እንደሚሆኑ ገልጹ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሩሲያ ወረራ ጀምሮ የፕሬዝደንት ዜሌንስኪን የሥራ አመራር ብቃት ማወደሳቸውን የዩናይትድ ኪንግደም መንግሥት ቃል አቀባይ ተናግረዋል።
ከዩናይትድ ኪንግደም እና አጋሮቿ የመከላከያ እርዳታ ዩክሬን እንዲደርስ ለማረጋገጥ ዩናይትድ ኪንግደም የምትችለውን ሁሉ ታደርጋለች ሲሉ ጆንሰን አክለዋል።
ሁለቱ መሪዎች በቅርበት ለመወያየት ተስማምተዋል።
የሩስያ ጦር የበርድያንስክ ከተማን ተቆጣጠረ
በደቡባዊ ዩክሬን የምትገኘው የባህር ዳርቻዋ በርድያንስክ ከተማ በሩሲያ ቁጥጥር ስር መሆኗን ከንቲባዋ ገለጹ።
የሩሲያ ወታደሮች በአገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር እሑድ ከሰዓት በኋላ ወደ ከተማዋ የገቡ ሲሆን በከተማዋ ሲዘዋወሩ ታይተዋል ሲሉም ከንቲባው አሌክሳንደር ስቪድሎ በፌስቡክ ቪዲዮ ተናግረዋል።
ወታደሮቹ ማዘጋጃ ቤት የገቡት ምሽት 2 ሰዓት ነው። ሩሲያውያኑ "ሁሉም የአስተዳደር ህንጻዎች ቁጥጥራቸው ስር መሆኑን እና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን ሕንፃ እንደሚቆጣጠሩም አሳውቀውናል" ብለዋል።
“. . . ስለዚህ ሁላችንም የስራ አስፈጻሚው የዋና መሥሪያ ቤት አባላት ሕንጻውን ለቀን ወጠናል” ብለዋል።
በጥቁር ባህር ላይ የምትገኘው ከተማ የባህር ኃይል ጣቢያ የያዘች ሲሆን ወደ 100,000 የሚጠጉ ዩክሬናውያንም መኖሪያ ናት።
የአውሮፓ ሕብረት የሩሲያ አውሮፕላኖችን ከአየር ክልሉ አገደ
የአውሮፓ ሕብረት የሩሲያ አውሮፕላኖች የሕብረቱን የአየር ክልል እንዳይጠቀሙ ማገዱን አስታወቀ።
የሕብረቱ ፕሬዝደንት ኡርሱላ ቮን ዲር ሌይን “ባለቤትነታቸው የሩስያ የሆኑ፣ በሩስያ ስም የመተዘገቡ ወይም በሩስያ ቁጥጥር የሚደረግባቸው አውሮፕላኖች የአየር ክልላችንን እንዳይጠቀሙ ዝግ አድርገናል” ብለዋል።
በዚህ መሠረት የሩስያ አውሮፕላኖች በአውሮፓ አባል ሃገራት አየር ክልል ላይ መብረር፣ ማረፍም ሆነ መነሳት አይችሉም ማለት ነው።
ከአውሮፓ ሕብረት ሃገራት በተጨማሪ ዩናይትድ ኪንግድምም በተመሳሳይ የሩስያ አውሮፕላኖችን ከአየር ክልሏ አግዳለች። የሩስያው ግዙፉ የመንገደኞች አየር መንገድ ኤሮፍሎት፤ ወደ አውሮፓ ሃገራት ያደርግ የነበረውን በረራ ላልተወሰነ ጊዜ መሰረዙን ትናንት አስታውቋል።
ፕሬዝዳንት ፑቲን የሩሲያ የኑክሊየር ኃይል በተጠንቀቅ እንዲቆም አዘዙ
የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የአገራቸው ሠራዊት የኑክሌር ኃይል ‘በተለየ ሁኔታ በተጠንቀቅ’ እንዲቆም አዘዙ።
ይህም ለሩሲያ ኑክሌር ተሸካሚ ስልታዊ የሚሳኤል ኃይል የተሰጠ ከፍተኛው የተጠንቀቅ ትዕዛዝ ነው።
ፕሬዝዳንት ፑቲን የአገራቸውን መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሹይጉን ጨምሮ ለከፍተኛ ወታደራዊ ባለሥልጣናት እንደተናገሩት፣ ምዕራባውያን በሩሲያ ላይ “ተገቢ ያልሆነ” እርምጃ እና “ሕገ ወጥ ማዕቀብ” መጣላቸውን ተናግረዋል።
ፕሬዝዳንቱ ይህንን ትዕዛዝ ያስተላለፉት የኔቶ አባል አገራት በሩሲያ ላይ “ጠብ አጫሪ መግለጫዎችን” እያወጡ ነው በማለት ሞስኮ ከከሰሰች በኋላ ነው።
ፑቲን አገራቸው የኑክሊየር ጦር መሳሪያን ልትጠቀም እንደምትችል በተዘዋዋሪ ሲናገሩ የቆዩ ሲሆን፣ ባለፈው ሳምንት ባደረጉት ንግግር ደግሞ “ማንም ሊያስቆመን ቢሞክር የሚሰጠው ምላሽ በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ይሆናል” ሲሉ አስጠንቅቀው ነበር።
አሁን ፕሬዝዳንቱ ለአገራቸው ጦር ሠራዊት የኑክሌር ኃይል ያስተላለፉት የተጠንቀቅ ትዕዛዝ አስገዳጅ ሁኔታ ቢከሰት በፍጥነት እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ነው ተብሏል።