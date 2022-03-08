ቻይና ሩሲያ እና ዩክሬንን ለማደራደር ፍቃደኛ ነኝ አለች

የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜለንስኪጦርነቱን ለማሸነፍ ከኪዬቭ አልወጣም አሉ። ዜሌንስኪ አዲስ ባጋሩት ተንቀሳቃሽ ምስል በሚደናዋ በሚገኘው መስሪያቤታቸውእንደሚቆዩ ገልጸዋል። "አልደበቅም። ማንንም አልፈራም። ይህንን ጦርነት ለማሸነፍ\nእስካስፈልገ ድረስ ... (እቆያለሁ)!" ብለዋል። መልዕክቱ ሰኞ አመሻሽ ላይ ስለመቀረጹ ለማረጋገጥ ዜለንስኪ በዋና\nከተማው እምብርት ከሚገኘው ቢሯቸው ኪዬቭን በምሽት አሳይተዋል።
ቀጥታ ዘገባ
የተጠቀሱት ሰዓቶቸ የዩናይትድ ኪንግደም ናቸዉ
ዜሌንስኪ ጦርነቱን 'ለማሸነፍ' በኪዬቭ እቆያለሁ አሉ
የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜለንስኪጦርነቱን ለማሸነፍ ከኪዬቭ አልወጣም አሉ።
ዜሌንስኪ አዲስ ባጋሩት ተንቀሳቃሽ ምስል በሚደናዋ በሚገኘው መስሪያቤታቸውእንደሚቆዩ ገልጸዋል።
"አልደበቅም። ማንንም አልፈራም። ይህንን ጦርነት ለማሸነፍ እስካስፈልገ ድረስ ... (እቆያለሁ)!" ብለዋል።
መልዕክቱ ሰኞ አመሻሽ ላይ ስለመቀረጹ ለማረጋገጥ ዜለንስኪ በዋና ከተማው እምብርት ከሚገኘው ቢሯቸው ኪዬቭን በምሽት አሳይተዋል።
ማክሮን እና ሾልስ ከዢ ጋር ሊነጋገሩ ነው
የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እና የጀርመኑ ቻንስለርኦላፍ ሾልስ በጋራ ከቻይናው ፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ ጋር ዛሬ የስልክ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ውይይቱ በሩስያ እና በዩክሬን ግጭት ላይ የአውሮፓ መሪዎች በቻይና ላይ የሚያደርጉትን ጫና መጨመሩን ያሳያል ተብሏል።
የአውሮፓ ሕብረት የውጭ ፖሊሲ ሃላፊ ጆሴፍቦሬል ወረራው ከጀመረ ለሁለተኛ ጊዜ ከቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩጋር ሰኞ ዕለት ተወያይተዋል።
በንግግራቸው መሠረት ቦሬል "ቻይና ግጭትን ላለማበረታታት እና ውይይቶችን ለመደገፍ ዝግጁ ስለመሆኗ" እና ሠላማዊ ዜጎች ለቀው መውጣት የሚያስችላቸውን ሰብዓዊ ኮሪደሮችን ለመመስረት በሚደረገው ጥረት ድጋፍ ዙሪያ ዋንግን ጠይቀዋል።
ቻይና በጥቃቱ “ማዘኗን” ጠቅሳ በውጭ ፖሊሲዋ መርሆቿ መሠረት ሞስኮን ለማውገዝም ሆነ ለመቃወም ምንም አላለችም።
የሩሲያ እና ዩክሬን ሦስተኛ ዙር ንግግር ያለውጤት ተጠናቀቀ
ሩሲያ እና ዩክሬን ያካሄዱት ሦስተኛው ዙር ንግግር ይህ ነው የሚባል ውጤት ሳይመዘገብበት ተጠናቀቀ።
ሮይተርስ የዜና ወኪል አንድ የዩክሬን ተደራዳሪን ጠቅሶ እንደዘገበው አጠቃላይ ሁኔታውን ሊያሻሽል የሚችል ስምምነት ላይ መድረስ አልተቻለም።
የሩሲያ ተደራዳሪ ደግሞ፤ ከውይይቱ ይጠበቅ የነበረው ውጤት አልተገኘም ስለማለታቸው የሩሲያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል።
የዩክሬን ፕሬዝደንት አማካሪ እና ተደራዳሪ በበኩላቸው፤ ንጹሃንን ከግጭት ቀጠና ለማስወጣት ሰብዓዊ መተላለፊያ መንገድን በተመለከተ “ትንሽ አዎንታዊ” ውጤት ተገኝቷል ብለዋል።
ሁለቱም አካላት ንግግራቸውን በቤላሩስ እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል።
ዩክሬን አንድ ከፍተኛ የሩስያ ጦር መሪ ተገደሉ አለች
በካርኪቭ አቅራቢያ በተካሄደ ጦርነት የሩሲያ ጦር ከፍተኛ አዛዥ መገደላቸውን የዩክሬን ጦር የስለላ አገልግሎት አስታወቀ።
ቢቢሲ ጉዳዩን ከገለልተኛ ወገን ማረጋገጥ ያልቻለ ሲሆን የሩሲያ ባለስልጣናትም በጉዳዩ ዙሪያ አስተያየት አልሰጡም።
የዩክሬን መከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ መሠረት ቪታሊ ጌራሲሞቭ፤ የሜጀር ጄኔራል ማዕረግ ያላቸው ሲሆን የ41ኛው የሩሲያ ማዕከላዊ ዕዝ ምክትል ዋና አዛዥ ነበሩ።
በርካታ ከፍተኛ የሩሲያ የጦር መኮንኖችም መገደላቸውን እና ቀሪዎቹም መቁሰላቸውን ገልጿል ይሄው የዩክሬን ተቋም።
የዩክሬን የስለላ ድርጅት እንዳስታወቀው ጌራሲሞቭ በሁለተኛው የቺቺን ጦርነት እና በሶሪያ የሩሲያ ወታደራዊ ዘመቻ ወቅት መሳተፋቸውን ገልጿል። "ክራይሚያን ለመመለስ" ባደረጉት አስተዋጽኦም ሜዳልያ አግኝተዋል።
የዩክሬን ባለስልጣናት የጌራሲሞቭ ነው ያሉትን ፎቶ በትዊተር ይፋ ያደረጉ ሲሆን “ተወግዷል” የሚለው ቃል ከስሩ በቀይ ቀለም አስፍረዋል።
የዓለም ባንክ ለዩክሬን 700 ሚሊዮን ዶላር ፈቀደ
የዩክሬን መንግሥት ደሞዝ እና ጡረታን ለመክፈል የሚያስቸለውን የ723 ሚሊየን ዶላር የአደጋ ጊዜ ፋይናንስ የዓለም ባንክ አጸደቀ።
ባንኩ እንዳስታወቀው ገንዘቡ ከዩናይትድ ኪንግደም፣ ኔዘርላንድስ፣ ስዊድን፣ ጃፓን፣ ዴንማርክ፣ ላትቪያ፣ ሊቱዌኒያ እና አይስላንድ የተገኘ የገንዘብ ድጋፍን ያካተተ መሆኑን ገልጿል።
የዓለም ባንክ አክሎም በሚቀጥሉት ወራት ለዩክሬን እና ለጎረቤት አገራት ተጨማሪ ሦስት ቢሊዮን ዶላር ለመልቀቅ እየሠራ መሆኑን አስታውቋል።
ሩሲያ ጦርነቱን ለማቆም ለዩክሬን ቅድመ ሁኔታዎችን አቀረበች
ሩሲያ በዩክሬን ውስጥ እያካሄደች ያለውን “ልዩ ወታደራዊ ዘመቻን” ለማቆም ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀመጠች።
ሩሲያ እንዳለችው ለቀረቡት ቅድመ ሁኔታዎች ዩክሬን አዎንታዊ ምላሽ የምትሰጥ ከሆነ እየተካሄደ ያለው ወታደራዊ ዘመቻ “በማንኛውም ሰዓት” ሊቆም ይችላል።
የሩሲያ መንግሥት ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮፍ እንደተናገሩት፣ ዩክሬን ሩሲያ ከዓመታት በፊት በወረራ የያዘቻትን ክራይሚያን እንደ ሩሲያ ግዛት እውቅና አንድትሰጥ ጠይቀዋል።
እንዲሁም ለዚህ ሁሉ ጦርነት እንደመነሻ ለሆኑትና ከማንም ቀድማ ሩሲያ እውቅና ለሰጠቻቸው ዶኔትስክና ሉሃንስክ ለተባሉት ምሥራቃዊ ግዛቶቿ የነጻ አገርነት አውቅናን እንድትሰጥ ቅድመ ሁኔታ አቅርባለች።
የክሬምሊን ቃል አቀባይ ፔስኮቭ ጨምረውም ዩክሬን ሕገ መንግሥቷን በማስተካከል ኔቶን ወደ መሳሰሉ ማኅበራት ለመግባት ያላትን ፍላጎት እንድትተውም ሩሲያ ፍላጎት እንዳለት አመልክተዋል።
እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች የሚሟሉ ከሆነ ሩሲያ በዩክሬን ውስጥ እያካሄደችው ያለው አገሪቱን “ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነጻ የማድረግ ዘመቻ” እንደምታጠናቅቅና እየተወሰደ ያለውም ወታደራዊ እርምጃም “ወዲያውኑ ይቆማል” ሲሉ ተናግረዋል።
ቃል አቀባዩ አክለውም ሩሲያ እያካሄደችው ባለው ወታደራዊ ዘመቻ በዩክሬን ላይ ምንም አይነት ተጨማሪም የግዛት የይገባኛል ጥያቄ እንደሌላትም አመልክተዋል።
ሩሲያ አሁን እንደራሷ ግዛት እንዲታወቅላት የጠየቀችው ክራይሚያን ከስምንት ዓመት በፊት ከዩክሬን በወረራ የነጠቀቻት ቁልፍ ግዛት ናት።
ከክራይሚያ ወረራ ሳምንታት በኋላ ደግሞ በምሥራቅ ዶኔትስክና ሉሃንስክ የዩክሬን ግዛቶችን ለመገንጠል የሚታገሉትን አፍቃሬ ሩሲያ ቡድኖችን በመደገፍ አሁን ለደረሱበት አብቅታቸዋለች።
ሩሲያ ከሳምንታት በፊት ለሁለቱ ግዛቶች የነጻ አገርነት አውቅናን ሰጥታለች።
ከ1ሺህ 200 በላይ ንጹሃን ተጎድተዋል- ተመድ
የሩሲያ የዩክሬን ወረራን ተከትሎ ከ1200 በላይ ንጹሃን ሰዎች መጎዳታቸውን የተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን አስታወቀ።
ባለፉት ሁለት ሳምንታት ጉዳት ካጋጠማቸው መካከል 406 የሚሆኑት ሕይወታቸው ያለፈ ሲሆን 801 ሰዎች ደግሞ የተለያየ መጠን ያለው ጉዳት ደርሶባቸዋል ብሏል ከፍተኛ ኮሚሽኑ።
እንደ ኮሚሽኑ ከሆነ ከፍተኛ ጉዳት ያጋጠመው ሩሲያ እውቅና በሰጠቻቸው እና በምስራቅ ዩክሬን በሚገኙት ዶኔስክ እና ሉሃንስክ ግዛቶች ነው።
“ጉዳት የደረሰባቸው ትክክለኛው የሰዎች ቁጥር ከዚህ በላይ ሊሆን ይችላል” በማለት የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽኑ ግምቱን አስቀምጧል።
ተመድ እስካሁን ድረስ ጦርነቱን ተከትሎ ከ1.7 ሚሊዮን በላይ ዩክሬናውያን መኖሪያቸውን ጥለው መሰደዳቸውን ተገልጿል።
ቻይና ሩሲያ እና ዩክሬንን ለማደራደር ፍቃደኛ ነኝ አለች
የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አገራቸው ጦርነት ውስጥ የሚገኙት ሩሲያ እና ዩክሬን ወደ ሰላም እንዲመጡ ለማደራደር ዝግጁ መሆኗን ገልጹ።
ከዚህ ቀደም ሁለቱን አገራት ለማደራደር በተዋጊዎቹ በኩል ተቀባይነት ከሚኖራቸው ግለሰቦች መካከል የቀድሞ የጀርመኗ ቻንስለር አንጌላ መርክል እና የቻይናው ዢ ተጠቃሽ ናቸውሲባል ቆይቷል።
የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩበሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ መንግሥታቸው “ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር በመሆን ቀውሱን ለመፍታት የሽምግልናው አካል ለመሆን” ፈቃደኛ መሆኑን ተናግረዋል።
ቻይና እስካሁን ሩሲያ በዩክሬን ላይ የፈጸመችውን ጥቃት “ወረራ” ብላ ከመጥራት ተቆጥባለች።
አንዳንድ ተንታኞች ቤጂንግ ይህንን ግጭት የጂኦፖለቲካዊ ጥቅምን ለማስገኘት እየተጠቀመችበት እንደሆነ ይጠቅሳሉ።
ለሩሲያ የኢኮኖሚ ድጋፍ በማድረግም ፑቲንንከማገዝ ባለፈ ለጦርነቱ አሜሪካን እየወቀሰች ነው ይላሉ።
ከአንድ የሩሲያ ጋዜጠኛ ስለ ማዕቀብ የተጠየቁት ዋንግ፤ቻይና እና ሩሲያ "የቀዝቃዛው ጦርነት አስተሳሰብን ለማደስ የሚደረገውን ሙከራ" በጋራ ይቃወማሉ ብለዋል።
የዩክሬን ጦርነትን በተመለከተ ቻይና የሚነሱባት ሁለት ጥያቄዎች አሉ።
የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ወረራውን እንዲያቆሙ ለማሳመን በቂ አቅም አለት? እንዲሁም ቤጂንግ ጦርነቱን ለማስቆም ከሩሲያ ጋር ያላትን ግንኙነት ምን ያህል መጠቀም ትፈልጋለች? የሚሉት ናቸው።
የቻይና መንግሥት ለዩክሬን ጦርነት የመፍትሄ አካል እንዲሆን መፍትሔው በክሬምሊን የፀደቀ መሆን አለበት።