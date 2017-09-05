ተመራማሪዎች፡ ትዳር "ጤናን ይጠብቃል"
ትዳር ለጤና እንደሚበጅ እና ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠንን የመሰለ ለከባድ የልብ ሕመም የሚያጋልጥ የጤና እክል በሚያጋጥም ወቅት ይህንን ተቋቁሞ የመዳን ዕድልን ከፍ እንደሚያደርግ ተመራማሪዎች ገልፀዋል።
የሚያፈቅሯቸው የትዳር አጋሮች ያላቸው ራሳቸውን በሚገባ እንዲንከባከቡ ሊያበረታቱዋቸው እንደሚችሉ ያስረዳሉ።
ተመራማሪዎቹ ጥናታቸውን ወደሚሊዮን በሚጠጉ በእንግሊዝ ነዋሪ የሆኑ አዋቂ ሰዎችን በማካተት በተሰራ ጥናት ላይ ተመርኩዘው ሲሆን የገለፁትም የልብ ጤና አጠባበቅ ማህበር ላይ በተደረገ ጉባኤ ነዉ ።
በጥናቱ የተካተቱት ሰዎች ከፍተኛ የደም ግፊት፥ ኮሌስትሮል ወይንም የስኳር በሽታ ያለባቸው ናቸው።
የጥናቱም ውጤት እንደሚያሳየው በሽታን በመቋቋም ረገድ ባለትዳሮቹ ከላጤዎቹ የበለጠ መሻሻልን አሳይተዋል።
የትዳር በረከት?
ጥናቱን ያከናወኑት ዶክተር ፖል ካርተርና የአስተን ሜዲካል ትምህርት ቤት አጋሮቻቸው ከዚህ ቀደምም ትዳር ከልብ ህመም ማገገም ጋር ከፍተኛ ቁርኝት እንዳለው አሳይተው ነበር።
በብሪታንያ የልብ ጤና አጠባበቅ ማህበር ጉባኤ ላይ የቀረበው የቅርብ ጊዜው ምርምራቸውም ያ ለምን እንዲሆን እንደቻለ የሚጠቁም ነው።
ትዳር ኮሌስትሮል እና ከፍተኛ የደም ግፊትን የመሳሰሉ አደገኛ የልብ ሕመም አጋላጭ ሁኔታዎች እንደ መከላከያ እንደሚሆን መላ ምት አላቸው።
በተጨማሪ ጥናቱ የልብ ህመምን ጨምሮ በሁሉም መንስኤዎች ያጋጠሙ ሞቶችን አጢኗል።
14 ዓመት በፈጀው ጥናት መጠናቀቂያ ላይ በ50ዎቹ፥ በ60ዎቹ እና በ70ዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ባለትዳሮች በህይወት የመገኘት ዕድላቸው ላጤ ከሆኑት በ16 በመቶ ከፍ ያለ ሆኖ ተገኝቷል።
ይህ እውነታ ለስኳር በሽታ እና ለከፍተኛ የደም ግፊትም የሚሰራ ሲሆን ባለትዳሮችም በከፍተኛ ፍጥነት ማገገምን አሳይተዋል።
ከትዳር ውጪ አብረው የሚኖሩ፥ የተለያዩ፥ የደተፋቱ ወይንም የትዳር አጋራቸውን በሞት ወዳጡ ሰዎች ሲመጣ ግን ቁልጭ ያለ ምስልን ማግኘት ጥናቱ አዳግቶታል።
ከዚህ በተጨማሪም ጥናት አድራጊዎቹ ባለትዳሮቹ በደስተኛ ትዳር መገኘት ያለመገኘታቸውን ጉዳይ ከግምት ውስጥ አላስገቡም።
የጥናቱ ማጠቃለያ ግን ማግባትን እንደ ግዴታ ሳይሆን በሕይወታችን ውስጥ አጋር መኖሩ በጤና ላይ ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው ነው።
"ምክንያቶቹ ላይ የበለጠ ጥናት ቢያስፈልገውም ባለትዳርነት ከልብ በሽታ ህመምም ሆነ የልብ ሕመም ሊያጋልጡ ከሚችሉ ጉዳዮች እንደሚጠብቅ ጥናቱ ያሳያል።" በማለት ዶክተር ካርተር የሚያስረዱ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም
"ሁሉም ሰው ትዳር መመስረት አለበት እያልን ግን አይደለም፤ የትዳርን አዎንታዊ ፋይዳዎች ኮርጀን በጓደⶉች፥ በቤተሰብ አባላት እና በማህበራዊ የድጋፍ መረቦችም ልንተገብረው ያስፈልገናል።"
የብሪታንያ የልብ ፋውንዴሽን ሃላፊው ዶክተር ማይክ ናፕተን በበኩላቸው "ከዚህ የምንወስደው መልዕክት ማህበራዊ ግንኙነቶቻችን ከከፍተኛ የደም ግፊትን የመሳሰሉ የበሽታ አጋላጮች ጋር ትስስር እንዳላቸውና ለጤናችንም ሆነ ለደህንነታችን ወሳኝ ጉዳዮች መሆናቸውን ነው" ብለዋል።
የልብ ሕመም አጋላጮች ናቸዉ ተብለው በተመራማሪዎቹ ከተጠቀሱት መካከል ማጨስ፥ ከፍተኛ የደም ግፊት፥ ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠን፥ የስኳር በሽታ፥ ከመጠን ያለፈ ውፍረት ፥አካላዊ እንቅስቃሴ ያለማድረግ፥ በቤተሰብ ውስጥ ያለ የልብ ሕመም ታሪክ
ይገኙበታል።
"ባለትዳር ሆናችሁም አልሆናችሁ፥ ከልብ ሕመም አጋላጮች መካከል አንዱም ካለባችሁ፥ እነርሱን ለመቆጣጠር ወደምትወዷቸው ሰዎች ፊታችሁን ማዞርና ድጋፍ መሻት ትችላላችሁ" ሲሉም አክለዋል።