አዕምሮዎን ያዳብሩ - እንቆቅልሽ 3
ዛሬም እንዲሞክሩ አንድ እንቆቅልሽ አዘጋጅተናል።
መልካም ዕድል!
እንቆቅልሽ 3
ሁለት ጎልማሶችና ሁለት ህፃናት አንድ ወንዝን ለማቋረጥ ፈለጉ። ለዚህም የሚያገለግላቸው ታንኳ ቢሰሩም፤ ታንኳው ደግሞ በአንድ ጊዜ አንድ ጎልማሳ ብቻ ወይም ደግሞ ሁለት ህፃናትን ብቻ ነው ለመሸከም የሚችለው።
ታዲያ አራቱ ሰዎች ወንዙን እንዲሻገሩ ለመድረግ ታንኳው ቢያንስ ምን ያህል ጊዜ ወንዙን ማቋረጥ አለበት?
መልሱ
ታንኳው በትንሹ ዘጠኝ ጊዜ ወንዙን ማቋረጥ አለበት። ይህን በተለያየ መንገድ መመለስ ቢቻልም አንዱን መንገድ እናስረዳዎት።
መጀመሪያ ላይ አንድ ጎልማሳ ወንዙን ካቋረጠ ታንኳውን ይዞ የሚመለስ ህፃን ከወዲያኛው ጫፍ ሊኖር ይገባል። (መጀመሪያ ላይ ወንዙን ያቋረጠው ሰው ታንኳውን ይዞ ከተመለሰ ምንም ለውጥ አያመጣም።) ለዚህ መፍትሄው ሁለቱ ህፃናት ወንዙን አቋርጠው አንዱ እዛው ሲቆይ ሌላኛው ታንኳውን ይዞ ይመለሳል።
ለሶስተኛ ጊዜ ታንኳው ወንዙን ሲያቋርጥ አንዱ ትልቅ ሰው ወንዙን ያቋርጣል። ከወዲያኛው ጫፍ ያለው አንዱ ህፃን ልጅ ታንኳዋን ይዞ ይመለሳል። ስለዚህ ከአራተኛው የታንኳው ወንዙን ማቋረጥ በኋላ አንድ ትልቅ ሰው ብቻ ወንዙን ተሻግሯል ማለት ነው።
ጉዞው በተመሳሳይ መልኩ ተደግሞ፤ ሁለቱ ህፃናት ይሻገሩና አንደኛው ተመልሶ ታንኳውን ይዞ ይመጣል። በዚህ ዙር ጎልማሳው ብቻውን ይሻገርና አንደኛው ህፃን ታንኳውን ይዞ ይመለሳል።
ስለዚህም ከስምንት ምልልስ በኋላ ሁለቱ ጎልማሶች ከወንዙ ወዲያ ህፃናቱ ደግሞ ከወንዙ ወዲህ ይሆናሉ። በዘጠነኛውና የመጨረሻ በሆነው ጉዞ ላይ ታንኳው ወንዙን የሚያቋርጠው ሁለቱን ህፃናትን ይዞ ይሆናል።