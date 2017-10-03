በማሽን የሚነበበው ባርኮድ ግብይትን በምን መልኩ ቀየረ?
እ.አ.አ በ1948 በፊላደልፍያ ከሚገኘው ድሬክሴል ዩኒቨርሲቲ የተመረቀው ጆሴፍ ውድላንድ አንድ የሱቅ ባለቤት አድካሚ በሆነ መንገድ ክፍያ የሚፈፀምበትን መንገድ በማየት የክፍያን ሂደት አውቶማቲክ በማድረግ ስራን ማፋጠን የሚቻልበትን ሁኔታ ለመቀየስ መነሳሻ ፈጠረለት።
በተለያዩ ምርምሮቹና ስራዎቹ የሚታወቀው ጆሴፍ ከዚህ ቀደምም በጦርነቱ ወቅት 'ማንሀተን' የሚባለው ፕሮጀክት ላይ በአሳንሰር ውስጥ በተሻለ መልኩ ሙዚቃ የማጫወቻ ዘዴንም ቀይሶ የነበረ ቢሆንም ግራ መጋባት ላይ ነበር።
በአጋጣሚም አያቶቹን ለመጠየቅ ወደ ማያሚ ባህር ዳርቻ ባቀናበት ወቅት በእጁ አሸዋውን በሚዳስስበት አንድ ሀሳብ ብልጭ አለለት።
የአሸዋውም ስሪት ነጥቦችንና መሥመሮችን በመጠቀም መልዕክት ለማስተላለፍ የሚጠቀሙትን የሙርስ ኮድ ቋንቋን አስታውሰው።
ያንንም መሰረት በማድረግ ቀጫጭንና ወፋፋራም መስመሮችን በመጠቀም አንድን መረጃ ማስቀመጥ የሚቻልበትንም ቀመር ጠነሰሰ።
የምርቱን አይነትና ዋጋ ዝርዝር ሊያሳይ የሚችል ክብና የተዥጎረጎረ ቀለም ያለውን ባር ኮድ በማስተዋወቅ ማሽኖች የሚያነቡበትን መንገድ እንዲሁም እያንዳንዱን የንግድ ልውውጥ በተጨማሪ መመዝገብም የሚያስችል ነው።
ምንም እንኳን ይህ ሀሳብ ሊሰራ የሚችል ቢሆንም በጊዜው በነበረው የቴክኖሎጂ ፈታኝነት ሂደቱን ውድ አደረገው።
በጊዜ ሂደት ግን ኮምፒዩተሮች እየረቀቁና የሌዘር ቴክኖሎጂ በመፈልሰፉም የጆሴፍ ሕልምም መተግበር ጀመረ።
በአመታት ውስጥ ፈጠራዎች እየተጨመረበት እየተሻሻሉ መጥተዋል።
እ.አ.አ በ1950ዎቹ ዴቪድ ኮሊንስ የተባለው ኢንጀኒር በባቡር ላይ ወፍራምና ቀጫጭን መስመሮችን በማስገባት በፍጥነት አንዱ ካንዱን መለየት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ፈጥሯል።
ክብና የተዥጎረጎረ ቀለም ያለውን "ባር ኮድ"ም በ በ1970ዎቹ ጅማሬ ጆርጅ ላውረር የተባለ ኢንጅነር ቅርፁ ወደ አራት ማዕዘን ቢቀየር የበለጠ ጠንካራ ሊሆን እንደሚችል በማወቁ ሊሻሻል ችሏል።
ከዚህም በተጨማሪ በሌዘርና ኮምፒዩተር ቴክኖሎጂ በመታገዝ የግብይት ሂደትን ሊያፋጥን የሚያስችል ስርአትም መዘርጋትም ችሏል።
ቸርቻሪዎችና አምራቾች
የጆሴፍ ውድላንድ የባህርዳርቻ ሙከራ ለአለም አዲስ ሁኔታን የፈነጠቀ የቴክኖሎጂ ግኝት ሆኗል።
ከአመታትም አድካሚ ጉዞ በኋላ ነበር የአሜሪካ ኢንዱስትሪዎች ምርቶች መሸጫዎች ደረጃውን የጠበቀ ለምርቶች ኮድ ወይም ዩፒሲ መስጠት የቻሉት።
የጆሴፍ ህልም እውን የሆነውም እ.አ.አ በ1974 በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ኦሃዮ ከተማ ውስጥ ማርሽ በተባለ ሱፐርማርኬት ሻሮን ቡካናን ወደ 16 ብር ዋጋ ያለውን ማስቲካ በእጅ ሳይሆን በመሳሪያው አማካኝነት አውቶማቲክ በሆነ መንገድ መመዝገቡ ነበር።
የቴክኖሎጂ ለውጥ
ማስቲካውም ተሽጦ የባርኮድን መጀመር ተበሰረ።
ባርኮድ ሲታሰብ ትልልቅ መደብሮች የግብይት ስርአትን በቀላል ፈጣንና በተደራጀ መልኩ መፈፀም የሚያስችል ቴክኖሎጂ እንደሆነ ነው ነገር ግን ከዚያ በላይ በኢንዱስትረዎችና መደብሮች ላይ ስር-ነቀል ለውጥ ያመጣ ነው።
ጉዳዩ ግን አልጋ ባልጋ አልነበረም በተቃራኒው የምርቱን መለያ መሳሪያዎቹ፤ ምርቶቹን ከባርኮዱ አድርጎ ማሸግ በጣም ውድ ነበር።
የመደብር ባለቤቶች ኢንዱስትሪዎች ምርቶቻቸው ላይ ባርኮድ እስኪለጥፉ ድረስ የማንበቢያ መሳሪያውን ሊገዙ አልፈቀዱም።
በተመሳሳይ ደግሞ አምራቾች የመደብር ባለቤቶች በቂ የማንበቢያ መሳሪያ እስኪገዙ ምርታቸው ላይ ባርኮድ መለጠፍ አልፈለጉም።
የባርኮድ መኖር በሱቅ መደብር ባለቤቶች መካከል ከፍተኛ ልዩነትን መፍጠር ጀመረ።
የሸማቾች ሰልፍ እየቀነሰ በፍጥነትም መስተናገድ ከመጀመራቸውም በተጨማሪ የምርቶቻቸውንም ዝርዝር መመዝገብ አስችሏቸዋል።
በተቃራኒው ለትንንሽ መደብሮች ባለቤቶች ሸማቾች ጥቂት በመሆናቸው የማንበቢያመሳሪያ አላስፈላጊ ወጭ ሆኖ ነው የታያቸው።
በእጅ በሚሰራበት ወቅት ክፍያዎች ሳይመዘገቡ ያለምንም ቁጥጥር ሊጠፉ የሚችሉበት ሁኔታንም ማስወገድ ችሏል።
በተለይም በ1970ዎቹ በነበረው የዋጋ ግሽበት ላይ ባርኮድ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያደረጉ ሲሆን እያንዳንዱ ዕቃ ላይ ዋጋ መቀየር አድካሚ ስራ ቀለል በማድረግ መደርደሪያዎች ላይ ያሉትን ዋጋ ከፍ አድርጎ መቀየር አስችሏል።
ይህ ቢሆንም እንኳን ስካነሮቹን ማስገጠሙ በጣም ውድ ነበረ። ማካተቱ ገንዘብ ይየዑእቅ ነበር ምክንያቱም ማሸግያዎቹ የሚታተሙት በብዛት እ.አ.አ. በ1908 ዓ.ም. ፕሪንተሮች ላይ ነበር።
ለዚህም ቸርቻሪዎች አምራቾች ባርኮድ ማሸግያዎቻቸው ላይ እስኪያካትቱ ድረስ ስካነር ማስገጠም አልፈለጉም አምራቾቹም ደግሞ ቸርቻሪዎቹ እስኪገጥሙ ማሸግያዎቻቸውን መቀየር አልፈለጉም።
ከጊዜ በኋላ ባርኮድ ያላቸው ቸርቻሪዎች ይበልጥ ተመራጭነት/ተወዳጅነት እያገኙ መጢ። ለጥቃቅን ሱቆች ግን ስካነሩን ማስገባት ለሌሉባቸው ችግሮች አላስፈላጊ ወጪ ውስጥ መግባት ሆኖ ታያቸው።
ለትልልቅ ሱፐርማርኬቶች ግን የስካነሩን ዋጋ በሚሸጡት የዕቃዎች ብዛት ሊበትኑት ይችሉ ነበር። በተጨማሪም ገንዘብ ያዦቹ ጋር ያለውን ሰልፍ መቀነስ ስለሚፈልጉና የዕቃዎቻቸዉን ዝርዝር መቆጣጠር ስለሚፈልጉ ስካነሩ ጠቃሚ ሆነላቸው።
በገንዘብ ያዥ የሚሠሩ ክፍያዎች በሰዓቱ ያተመደበው ገንዘብ ያዥ ያለ ምንም ቁጥጥር ገንዘቡን እኪሳቸው ሊከቱ ይችሉ ነበር። በዚህ ቴክኖሎጂ ግን ስካነሩ ባርኮዱን በማንበብ ስለሚመዘግብ ስርቆትን ከበድ አደረገው።
ከዚያም በ1970ዎቹ በነበረው የዋጋ ግሽበት ሱፐርማርኬቶች እያንዳንዱ ዕቃ ላይ ያለዉን ዋጋ ሳይሆን በመደርደሪያው ላይ ያለዉን ብቻ ነበር መቀየር የነበረባቸው።
የብዛት ጥቅም
በሚያስደንቅ ሁኔታ የባር ኮድ እ.አ.አ በ70ዎቹና በ80ዎቹ መስፋፋት የትልልቅ መደብሮችን በከፍተኛ ቁጥር ጨመሩ።
የማንበቢያ መሳሪያዎቹም የሸማቾቹን መረጃ እነዲሁም የደንበኝነት ካርድ ለማግኘት አስችሏል።
የዕቃዎቻቸውን ዝርዝሮችም በቀላሉ ለመከታተልና ለመመዝገብ ስለቻሉ የተለያዩ ምርቶችንም በቀላሉ ወደተለያዩ ቦታዎች በአካል ማድረስ አስችሏቸዋል።
ባርኮድም የተወሳሰቡና ከበድ ያሉ ዕቃዎችን ግብይይት ቀለል አድርጓል።
በተለይም እንደ ዋልማርት ለመሳሰሉ ኮርፖሬሽኖች በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ትልልቅ መደብሮችን መክፈት ያስቻላቸውም የ ባርኮድን ማስተዋወቃቸው ነው።