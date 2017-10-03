በሰዎች ይዞታ ሥር የቆዩ የዱር እንስሳት ታሪክ
በርካታ የዱር አራዊትና አእዋፋት ከተፈጥሯዊው የመኖሪያ ሥፍራቸው ተለይተው እየተወሰዱ ለጉዳት በሚያጋልታቸው ሁኔታ እንዲቀመጡ ማድረግ የወንጀል ድርጊት ነው። ከዚህ ሲከፋ ደግሞ በህገ-ወጥ መንገድ ከሃገር እንዲወጡ ይደረጋል። በተለይ ደግሞ በድብቅ ከሃር ለማስወጣት በሚደረገው ጥረት እንስሳቱ ለሞት ይዳረጋሉ። የሃገሪቱን ህግ በተጻረረ መልኩ ከአእዋፋት እስከ አንበሳ ድርስ በግለሰቦች እጅ ተይዘው ለስቃይና ለጉዳት ይዳረጋሉ። ስለዚህም የተነሳ አንበሳ ከፍተኛ ስቃይ ከሚደርስባቸው እንስሳት መካከል አንዱ ነው።
በረከት ግርማ ሆለታ ከተማ የሚገኘው፤ የቦርን ፍሪ በጎ አድራጎት ድርጅት የሚያስተዳድረው 'እንስሳ ኮቴ' ተብሎ የሚጠራው ማዕከል ሥራ አስኪያጅ ነው። ይህ ማዕከል በከፋ አያያዝ ለተጎሳቆሉና ለተጎዱ የዱር እንስሳት እንክብካቤን ያደርጋል። በረከት ማዕከሉን ባስጎበኘን ወቅት ከግለሰቦች እጅና ከህገ-ወጥ የእንስሳት አዘዋዋሪዎች የታደጓቸውን በርካታ የዱር አራዊቶችና አእዋፋትን አሳይቶናል። በጣቢያው ውስጥ የሚገኙት ሁሉም እንስሳት የራሳቸው የሆነ አስደናቂ ታሪክ አላቸው።
ዶሎ
ወደ ማዕከሉ ሲያመሩ በመጀመሪያ ሊመለከቷቸው ከሚችሏቸው እንስሳት መካከል አንበሳው ዶሎ አንዱ ነው። ዶሎ በሱማሌ ክልል ዶሎ አዶ በሚባል ስፍራ በአንድ ሜትር ሰንሰለት ታስሮ በጨለማ ክፍል ውስጥ 4 ዓመታትን አሳልፏል። ለረጅም ዓመታት በጨለማ ክፍል ውስጥ ታስሮ መቀመጡ ዶሎን ለዓይነ ስውርነት ተዳርጎታል። በረከት እነደነገረን ግለሰቦቹ ዶሎን ያገኙት በደቦልነቱ ነበር። ከዚያ ጊዜ አንስቶ በአንገቱ ዙሪያ የታሰርው ሰንሰለትም ዶሎ እያደገ ሲሄድ አንገቱን ከመከርከሩ በላይ ቆዳውን አልፎ ገብቶ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶበታል።
ከዚህም በተጨማሪ ይዘውት የነበሩት ሰዎች ተገቢውን የምግብ ዓይነትና መጠን ከመስጠት ይልቅ ይመግቡት የነበርው፤ ከሆቴል የሚገኝን የምግብ ትርፈራፊ ነበር። ይህም የሰውነቱ መጠኑን በእጅግ እንዲቀንስና ጎፈሩ እንዲራገፍ አድርጎት ነበር። ወደ ማዕከሉ ከተወሰደ በኋላ ግን በተደረገለት እንክብካቤ ከፍተኛ ለውጥ አሳይቷል።
ሳፊያ
ከጥቂት ዓመታት በፊት ሁደታ በተባለ በደቡብ ኢትዮጵያ ባለ ቦታ የአንበሳ ደቦል በሰንሰለት ታስራ በግለሰቦች እጅ እንደምትገኝ ወደ ቦርን ፍሪ ማዕከል ይደርሳል። ወደ ተባለው አካባቢም ሲደርሱም ሳፊያ በአንስተኛ ጎጆ ውስጥ በስንሰለት ታስራ በልጆች በተወረወረ ድንጋይ የፊት እግሯ ተሰብሮ አገኟት። ሳፊያ በወቅቱ 27 ኪ.ግ ብቻ ነበር የምትመዝነው። ሳፊያ በቦርን ፍሪ አማካኘነት በተደረገላት አንክብካቤ ዛሬ ላይ ከዶሎ ጋር በእንስሳኮቴ ማዕከል ውስጥ በተከለለላቸው ተፍጥሯዊ ቦታ እየኖሩ ይገኛሉ።
አንድሪያ እና ጃኖ
አንድሪያ እና ጃኖ የተባሉት ወንድማማች አንበሶች ከብሔራዊ ቤተ-መንግሥት በቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ወ/ጊዮርጊስ መልካም ፍቃድ ወደ ጣቢያው የመጡ ናቸው። በረከት እንደነገረን አንዲሪያ እና ጃኖን ጨምሮ አብዛኛዎቹ በእንስሳኮቴ የሚገኙት አንበሶች በሰዎች ቁጥጥር ሥር ለበርካታ ዓመታት ስለቆዩ ወደ ዱር ተመልስው ለመኖር ይከብዳቸዋል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከስው ጋር ቀጥተኛ ግንኘነት እንዳይኖራቸው በማድረግ ተፈጥሯዊ በሚመስል የተከለለ የመኖሪያ አካባቢ ላይ እንዲኖሩ ይደረጋል ብሏል።
አቦ ሸማኔዎች
አእዋፋትና የዱር አራዊት ተፈጥሮ በሰጠቻቸው የመኖሪያ ቦታቸው ላይ ሳይረበሹ የመኖር መብታቸውን ማንም ሊጋፋቸው አይገባም! የሚለው በረከት በእንስሳኮቴ ማዕከል ውስት የሚገኙትንም አቦ ሸማኔዎች አስጎብኘቶናል። ከበረከት እንደሰማነው አቦ ሸማኔዎች ከሌሎች የዱር እንስሳት በተለየ መልኩ እንደ የቤት እንስሳት ሊላመዱ ይችላሉ። ይህ ተፍጥሯዊ ባህሪያቸው በአረብ ሃገራት በሚገኙ ከበርቴዎች ዘንድ ከፍተኛ ተፈላጊነት እንዲኖራቸው አድረጎዋል። ስለዚህም እንስሳቱ የህገ-ወጥ የእንስሳት አዘዋዋሪዎች ኢላማ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል።
በአሁኑ ወቅት በእንስሳኮቴ ማዕከል ውስጥ 11 አቦሸማኔዎች ይገኛሉ። ከእነዚህም መካከል ህገ-ወጥ የእንስሳት አዘዋዋሪዎች ወደ መካከለኛው ምሥራቅ ሲያጓጉዟቸው ድንበር ላይ የተያዙ ይገኙበታል። ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ወደ ሶማሌላንድ በሚጓዙ ተሸከርካሪዎች ላይ በሚደረጉ ፍተሻዎች የተገኙ አቦሸማኔዎችም አሉ።
በየጊዜው በህጋዊና ህገወጥ በሆነ አደን ምክንያት በሰዎች የሚገደሉት የዱር አራዊትና አእዋፋት ስፍር ቁጥር የላቸውም፤ የሚለው በረከት እንስሳትን የመጠበቅና የመንከባከብ ሃላፊነት የሁሉም መሆነ አለበት ይላል። የቦርን ፍሪ የእንስሳት መንከባከቢያ ማዕከል የሆነው እንስሳኮቴ ለጉዳት ለተጋለጡ የዱር አራዊትና አእዋፋት መጠለያና ማገገሚያ በመሆን እጁ የገቡትን እንስሳት እየታደገ ይገኛል።