የሚሳፈሩበት አውሮፕላን አብራሪ እንደሌለው ቢነገርዎት ምን ይሰማዎታል?
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

የሚሳፈሩበት አውሮፕላን አብራሪ እንደሌለው ቢነገርዎት ምን ይሰማዎታል?

  • 6 ዲሴምበር 2019